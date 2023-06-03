Семак про 1:0 с «Факелом»: «Зенит» был мотивирован прервать ничейную серию и заслужил победу»
Сергей Семак убежден в справедливости победы «Зенита» над «Факелом» (1:0).
«Игра получилось боевой, плотной, мало пространства. Думаю, мы смотрелись лучше. Рады, что смогли забить и победить.
Все ребята были готовы физически и были мотивированы, чтобы прервать ничейную серию. Думаю, заслуженно сегодня победили.
Нам сегодня противостоял очень мотивированный соперник. Мы понимаем, что все команды в равных условиях, и никогда не бросаем играть. Стараемся выжимать максимум из той ситуации, которая есть.
Конечно, Барриос заслужил отпуск. И Кассьерра, и Барриос вызваны в сборную Колумбии. Мы поговорили с ребятами и обсудили с ними, как они видят подготовку. Барриос сказал, что он останется до конца, а Матео поделил свой отпуск.
Что касается трансферной политики, мы стараемся усиливать все позиции. Если мы будем понимать, что есть игроки, которые могут усилить вратарскую позицию, то рассмотрим их.
Контракт закончился у Далера Кузяева, остальные все на контрактах. Если у игроков будут интересные предложения, которые будут устраивать клуб, мы насильно никого не держим», – сказал главный тренер «Зенита».
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Зенит - Факел. Победа на 82.
6 очков из 9 в последних 5 играх завоеваны в добавленное время!
При отличной игре Зенит раньше не отличался особо волевым характером, но в этом сезоне у команды еще и отрасли тестикулы. Инстинкт убийцы даже в малозначащих играх, даже в играх, где игра не клеится. Респект.
Похоже реально только к 5 чемпионству подряд сформировался. Видно ,что игрокам уже даже в ничего не значащих играх не хочется проигрывать... Это круто