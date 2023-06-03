Семак про 1:0 с «Факелом»: «Зенит» был мотивирован прервать ничейную серию и заслужил победу»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Факел Матео Кассьерра Вильмар Барриос Матч ТВ Футбол

Сергей Семак убежден в справедливости победы «Зенита» над «Факелом» (1:0).

«Игра получилось боевой, плотной, мало пространства. Думаю, мы смотрелись лучше. Рады, что смогли забить и победить.

Все ребята были готовы физически и были мотивированы, чтобы прервать ничейную серию. Думаю, заслуженно сегодня победили.

Нам сегодня противостоял очень мотивированный соперник. Мы понимаем, что все команды в равных условиях, и никогда не бросаем играть. Стараемся выжимать максимум из той ситуации, которая есть.

Конечно, Барриос заслужил отпуск. И Кассьерра, и Барриос вызваны в сборную Колумбии. Мы поговорили с ребятами и обсудили с ними, как они видят подготовку. Барриос сказал, что он останется до конца, а Матео поделил свой отпуск.

Что касается трансферной политики, мы стараемся усиливать все позиции. Если мы будем понимать, что есть игроки, которые могут усилить вратарскую позицию, то рассмотрим их.

Контракт закончился у Далера Кузяева, остальные все на контрактах. Если у игроков будут интересные предложения, которые будут устраивать клуб, мы насильно никого не держим», – сказал главный тренер «Зенита».

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11 комментариев

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Архитектор Мендисабаль
Вильмар Барриос красавчик, отрабатывает на 200%. Лучший!!!
+32
-2
+30
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Goldstream
Зенит - Спартак. Победа на 90+1
Зенит - Краснодар. Спасение от поражения на 90+6
Оренбург - Зенит. Вырванная ничья на 90+5
Зенит - Факел. Победа на 82.

6 очков из 9 в последних 5 играх завоеваны в добавленное время!
При отличной игре Зенит раньше не отличался особо волевым характером, но в этом сезоне у команды еще и отрасли тестикулы. Инстинкт убийцы даже в малозначащих играх, даже в играх, где игра не клеится. Респект.
+19
-1
+18
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Тралл из Питера
Ответ Burel
заслужил морковную котлету от дюкова
Тебе как вижу совсем «Зенит» покоя не дает, первый всегда на наших ветках
+12
-1
+11
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Дмитрий9779
Объективно были лучше и заслуженно победили.Слелующая победа позволит Семаку обойти Павла Федоровича Садырина,сейчас по 125 побед у них во главе Зенита.
+10
0
+10
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Omega-2
Несыгранность была заметна, да ещё заточенность игры под бразильцев. Нашим удобнее играть побыстрее и попроще, как мне кажется. Но во втором тайме приспособились.
+6
0
+6
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Макс Дунаевский
Ответ Goldstream
Зенит - Спартак. Победа на 90+1 Зенит - Краснодар. Спасение от поражения на 90+6 Оренбург - Зенит. Вырванная ничья на 90+5 Зенит - Факел. Победа на 82. 6 очков из 9 в последних 5 играх завоеваны в добавленное время! При отличной игре Зенит раньше не отличался особо волевым характером, но в этом сезоне у команды еще и отрасли тестикулы. Инстинкт убийцы даже в малозначащих играх, даже в играх, где игра не клеится. Респект.
Инстинкт чемпиона!!!
Похоже реально только к 5 чемпионству подряд сформировался. Видно ,что игрокам уже даже в ничего не значащих играх не хочется проигрывать... Это круто
+4
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+4
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Айнур Билалов
мотивация запредельная
+3
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Shadow1882
Интервью Евсеева на спортсе ждём завтра как обычно
+1
0
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HCBV
Ответ Shadow1882
Интервью Евсеева на спортсе ждём завтра как обычно
В 4 утра
+1
0
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SOCCER2019
Не уверен, что бо`льшую роль здесь не сыграла спонсорская помощь от конкурентов Факела
0
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