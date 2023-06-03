Семак про 1:0 с «Факелом»: «Зенит» был мотивирован прервать ничейную серию и заслужил победу»

Сергей Семак убежден в справедливости победы «Зенита» над «Факелом» (1:0).

«Игра получилось боевой, плотной, мало пространства. Думаю, мы смотрелись лучше. Рады, что смогли забить и победить.

Все ребята были готовы физически и были мотивированы, чтобы прервать ничейную серию. Думаю, заслуженно сегодня победили.

Нам сегодня противостоял очень мотивированный соперник. Мы понимаем, что все команды в равных условиях, и никогда не бросаем играть. Стараемся выжимать максимум из той ситуации, которая есть.

Конечно, Барриос заслужил отпуск. И Кассьерра, и Барриос вызваны в сборную Колумбии. Мы поговорили с ребятами и обсудили с ними, как они видят подготовку. сказал, что он останется до конца, а поделил свой отпуск.

Что касается трансферной политики, мы стараемся усиливать все позиции. Если мы будем понимать, что есть игроки, которые могут усилить вратарскую позицию, то рассмотрим их.

Контракт закончился у Далера Кузяева, остальные все на контрактах. Если у игроков будут интересные предложения, которые будут устраивать клуб, мы насильно никого не держим», – сказал главный тренер « ».

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