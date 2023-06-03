«ПСЖ» сыграет с «Аль-Насром» Роналду, «Интером» и «Сересо Осака» в Японии в рамках летнего турне

«ПСЖ» сыграет с клубом Криштиану Роналду и «Интером» в Японии этим летом.

Парижане второй год подряд проведут летнее турне в азиатской стране.

25 и 28 июля « » сыграет с саудовским « » и местным клубом « » в Осаке.

1 августа в Токио чемпион Франции встретится с миланским « ».

Напомним, что в январе «ПСЖ» обыграл звезд клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» (5:4). Лионель Месси забил, Роналду сделал дубль.

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