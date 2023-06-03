«ПСЖ» сыграет с «Аль-Насром» Роналду, «Интером» и «Сересо Осака» в Японии в рамках летнего турне
«ПСЖ» сыграет с клубом Криштиану Роналду и «Интером» в Японии этим летом.
Парижане второй год подряд проведут летнее турне в азиатской стране.
25 и 28 июля «Пари Сен-Жермен» сыграет с саудовским «Аль-Насром» и местным клубом «Сересо Осака» в Осаке.
1 августа в Токио чемпион Франции встретится с миланским «Интером».
Напомним, что в январе «ПСЖ» обыграл звезд клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» (5:4). Лионель Месси забил, Роналду сделал дубль.
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