«ПСЖ» сыграет с «Аль-Насром» Роналду, «Интером» и «Сересо Осака» в Японии в рамках летнего турне

Теги ПСЖ Интер Криштиану Роналду высшая лига Япония лига 1 Франция серия А Италия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Сересо Осака Футбол

«ПСЖ» сыграет с клубом Криштиану Роналду и «Интером» в Японии этим летом.

Парижане второй год подряд проведут летнее турне в азиатской стране.

25 и 28 июля «Пари Сен-Жермен» сыграет с саудовским «Аль-Насром» и местным клубом «Сересо Осака» в Осаке.

1 августа в Токио чемпион Франции встретится с миланским «Интером».

Напомним, что в январе «ПСЖ» обыграл звезд клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» (5:4). Лионель Месси забил, Роналду сделал дубль.

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4 комментария

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avcgloronalduMU
у японцев интересный чемп, счета 3-4 или 5-4 не редкость
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Andrey Kulchitsky
странно, что Псж снова делает им медийку, Катар же с Саудовской Аравией не в друзьях.
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