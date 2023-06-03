Грэм Сунесс: «Ни один игрок «МЮ» не попал бы в старт «Сити» сейчас, а каждый запасной «Сити» усилит «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Грэм Сунесс Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Каземиро Джек Грилиш Бруну Фернандеш Рияд Марез Бернарду Силва Родри Маркус Рэшфорд Филип Фоден Футбол

Грэм Сунесс считает, что ни один игрок «МЮ» не попал бы в старт нынешнего «Ман Сити».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм).

«Ни один игрок «Ман Юнайтед» не попал бы в стартовый состав «Ман Сити» прямо сейчас. Считаю, что это правда. Более того, я пойду дальше и скажу, что каждый запасной «Сити» в заявке на матч на «Уэмбли» усилит «Юнайтед».

У «Сити» игроки лучше на каждой позиции – от первого до последнего номера в старте и далее. Это заявление не принесет мне популярности в красной половине Манчестера, но я много думал об этом.

Люди вполне могут сказать мне с вызовом: «А как же Бруну Фернандеш? А как насчет Маркуса Рэшфорда?» Окей, а где бы играл Фернандеш? Вместо Илкая Гюндогана, Кевина де Брюйне? Без шансов.

То же самое и с Рэшфордом. Он не лучше Джека Грилиша или Бернарду Силвы. А для меня Рияд Марез и Фил Фоден тоже лучше него, а они на данный момент не входят в сильнейший состав «Ман Сити». С февраля Рэшфорд забил три гола в Премьер-лиге. В конце сезона топовые игроки должны менять ситуацию.

Каземиро – очень хороший игрок и хорошо себя показал, но лучше ли он Родри? Да бросьте, опять без шансов. Есть несколько игроков «Юнайтед», которые могли бы попасть в обойму «Сити», но не более того.

Несмотря на все это, есть очень большое «но». Все это не означает, что «МЮ» не может победить сегодня. «Уиган» обыграл «Сити» в 2013 году, и в этом невероятная непредсказуемость футбола», – сказал бывший игрок и тренер «Ливерпуля» перед финалом Кубка Англии.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Под руководством Гвардиолы игроки МЮ вышли бы на другой уровень, вот и вся разница. Почему Аканжи и Стоунз сейчас лучше чем Варан и Лисандро Мартинес, потому что их прокачал Гвардиола.
+35
-9
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bakyt Asanbekuly
По факту
+35
-11
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Можно поспорить только по поводу Каземро и Родри, оба хороши, Родри чуть лучше в созидании, Каз в разрушении. Остальное верно оценил
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
Стоунсы ,Аке ,Аканджи без Пепа абсолютно ничем не выделялись и были середняками которые каждый матч привозили.Перейди они в условный Юнайтед и не выбрав Пепа были бы ничем не лучше условного Магвайера
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Street Fighter
Ответ Los Galácticos
Под руководством Гвардиолы игроки МЮ вышли бы на другой уровень, вот и вся разница. Почему Аканжи и Стоунз сейчас лучше чем Варан и Лисандро Мартинес, потому что их прокачал Гвардиола.
Это чем Аканджи и Стоунз лучше?
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
onakez
Он выбрал язык фактов
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
C.M.P. 95
Наброс ради наброса!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Алексей Толстюк
Рэшфорд сильнее Грилиша, Бруно тоже бы точно играл, Шоу не слабее Аканджи или любого ЛЗ. Де Хеа не слабее Эдерсона. По факту железно играл бы только Диаш, КДБ, Холланд и возможно Вокер. Но остальные позиции это бред.
Грилиш сильнее Рэшфорд. Просто сравни какой объем работы он выполняет и в целом какие задачи у Грилиша на поле. Зачем Гвардиоле форвард который любит караулить линию офсайд, когда тот же Грилиш до последнего отрабатывает в защите
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калачев
Ответ Алексей Толстюк
Рэшфорд сильнее Грилиша, Бруно тоже бы точно играл, Шоу не слабее Аканджи или любого ЛЗ. Де Хеа не слабее Эдерсона. По факту железно играл бы только Диаш, КДБ, Холланд и возможно Вокер. Но остальные позиции это бред.
Де Хеа не слабее Эдерсона, лул. Гвардиола выкинул бы из клуба Де Хею, как Харта в свое время
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tresp1k3 Kill
Ответ Луизао фром мексика
дайте мю двух нормальных нападающих и мю будет минимум три сезона подряд брать квадруплы
с нынешним составом им еще очень повезло,что они в лч попали
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Street Fighter
Ответ Temp LC
техника, пас , видение поля, участие в атаках, прессинг, устойчивость к прессингу и т.д.
Лисандро очень техничный дэф, он точно не уступает в этом. У Варана шикарный пас, дальний в том числе. Как и у аргентинца. Даже Линделеф в этом плане не сильно хуже дэфов Сити, если вообще хуже. Варан и Мартинес тоже активно двигают мяч вперед, особенно второй шикарно это делает
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угараю_с_вас
Ответ Los Galácticos
Под руководством Гвардиолы игроки МЮ вышли бы на другой уровень, вот и вся разница. Почему Аканжи и Стоунз сейчас лучше чем Варан и Лисандро Мартинес, потому что их прокачал Гвардиола.
Не факт, что они индивидуально сильнее этих игроков, но в системе Пепа они выглядит отлично )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Блажес
Ответ Алексей Толстюк
Рэшфорд сильнее Грилиша, Бруно тоже бы точно играл, Шоу не слабее Аканджи или любого ЛЗ. Де Хеа не слабее Эдерсона. По факту железно играл бы только Диаш, КДБ, Холланд и возможно Вокер. Но остальные позиции это бред.
Шоу не слабее Аканджи, «остальные позиции бред»- это Бернарду, Гюндоган, Родри. Какой ты далбич 🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Бруно сильнее турка
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Толстюк
Ответ Михо
Можно поспорить только по поводу Каземро и Родри, оба хороши, Родри чуть лучше в созидании, Каз в разрушении. Остальное верно оценил
Рэшфорд сильнее Грилиша, Бруно тоже бы точно играл, Шоу не слабее Аканджи или любого ЛЗ. Де Хеа не слабее Эдерсона. По факту железно играл бы только Диаш, КДБ, Холланд и возможно Вокер. Но остальные позиции это бред.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elyor Radjabov
Опять этот алконавт умничает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ Street Fighter
Это чем Аканджи и Стоунз лучше?
техника, пас , видение поля, участие в атаках, прессинг, устойчивость к прессингу и т.д.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
black11berry
Так то по статистике Фернандеш лучший в АПЛ по созданным голевым моментам
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DavidRobertJosephBeckham
Мистеру Суннесу закусывать надо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Блажес
Ответ Burel
факт в том, что в системе Гвардиолы игроки кажутся намного круче, чем на самом деле
Гвардиола велик, но игроки пашут, выкладываются и растут. В их уровне игры есть и их заслуга, а не только тренера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
black11berry
У Де хеа золотая перчатка в этом году, это либо потому что он сильнее Эдерсона, либо защитники МЮ сильнее защитников Сити
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ларичев
Так дело не в игроках, а в тренере. У Пепа и Каземиро, и Бруну играли бы в старте. А возможно и Рэшфорд. И даже Санчо. Или Грилиш по его мнению как игрок сильнее Рэшфорда? А Гюндоган сильнее Бруну? Чушь. Топ-игроками их делает Пеп и его система.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthas M
Ответ gPk
Стоунсы ,Аке ,Аканджи без Пепа абсолютно ничем не выделялись и были середняками которые каждый матч привозили.Перейди они в условный Юнайтед и не выбрав Пепа были бы ничем не лучше условного Магвайера
Вам не кажется,что мб дело в том что в МС они меньше обороняются? На защитников МС давление куда меньше чем на защей других клубов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Толстюк
Ответ Евгений Блажес
Шоу не слабее Аканджи, «остальные позиции бред»- это Бернарду, Гюндоган, Родри. Какой ты далбич 🤣
И остальные позиции это так же Бруно, Каземиро, Лисандро, Варан. Тут далбыч скорее ты)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ Алексей Толстюк
Рэшфорд сильнее Грилиша, Бруно тоже бы точно играл, Шоу не слабее Аканджи или любого ЛЗ. Де Хеа не слабее Эдерсона. По факту железно играл бы только Диаш, КДБ, Холланд и возможно Вокер. Но остальные позиции это бред.
Тогда у Мю получается больше сильных игроков, непонятно почему Сити чемпион опять😃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий