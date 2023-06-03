Грэм Сунесс: «Ни один игрок «МЮ» не попал бы в старт «Сити» сейчас, а каждый запасной «Сити» усилит «МЮ»

Грэм Сунесс считает, что ни один игрок «МЮ» не попал бы в старт нынешнего «Ман Сити».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (1:0, первый тайм).

«Ни один игрок «Ман Юнайтед» не попал бы в стартовый состав «Ман Сити» прямо сейчас. Считаю, что это правда. Более того, я пойду дальше и скажу, что каждый запасной «Сити» в заявке на матч на «Уэмбли» усилит «Юнайтед».

У «Сити» игроки лучше на каждой позиции – от первого до последнего номера в старте и далее. Это заявление не принесет мне популярности в красной половине Манчестера, но я много думал об этом.

Люди вполне могут сказать мне с вызовом: «А как же ? А как насчет ?» Окей, а где бы играл Фернандеш? Вместо , ? Без шансов.

То же самое и с Рэшфордом. Он не лучше или . А для меня и тоже лучше него, а они на данный момент не входят в сильнейший состав «Ман Сити». С февраля Рэшфорд забил три гола в Премьер-лиге. В конце сезона топовые игроки должны менять ситуацию.

– очень хороший игрок и хорошо себя показал, но лучше ли он ? Да бросьте, опять без шансов. Есть несколько игроков «Юнайтед», которые могли бы попасть в обойму «Сити», но не более того.

Несмотря на все это, есть очень большое «но». Все это не означает, что «МЮ» не может победить сегодня. «Уиган» обыграл «Сити» в 2013 году, и в этом невероятная непредсказуемость футбола», – сказал бывший игрок и тренер «Ливерпуля» перед финалом Кубка Англии.

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