Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии – на 13-й секунде

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа Манчестер Сити Кубок Англии рекорды Илкай Гюндоган Футбол

«Манчестер Сити» забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии.

Полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган открыл счет в матче с «Манчестер Юнайтед» уже на 13-й секунде. 

Это самый быстрый гол в финале Кубка Англии. Гюндоган превзошел показатель экс-игрока «Эвертона» Луи Саа, который поразил ворота «Челси» в финале Кубка-2009 на 25-й секунде.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляция матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм). 

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14 комментариев

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Streetbor
Оба Манчестера в этом году бьют рекорды, но есть нюанс))
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-7
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Los Galácticos
Гюндоган просто шикарен, в топ-5 на ЗМ точно должен быть если возьмут требл.
+11
-8
+3
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NottinghamForest79
ТОПАРЬ В БАРСУ
+6
-3
+3
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Автомобилист Зажопинск
Что за профаны комментируют на стриме от Окко рядом с Елагиным. Просто стыд
+2
0
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Абдул Абакаев
Ответ Los Galácticos
Гюндоган просто шикарен, в топ-5 на ЗМ точно должен быть если возьмут требл.
когда речь про Сити говорят про Холанда КДБ бернарду но забывают капитана горожан
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TOPMAN
Ждем в Барсу!
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