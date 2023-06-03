Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии – на 13-й секунде
«Манчестер Сити» забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии.
Полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган открыл счет в матче с «Манчестер Юнайтед» уже на 13-й секунде.
Это самый быстрый гол в финале Кубка Англии. Гюндоган превзошел показатель экс-игрока «Эвертона» Луи Саа, который поразил ворота «Челси» в финале Кубка-2009 на 25-й секунде.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляция матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм).
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