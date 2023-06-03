Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии – на 13-й секунде

«Манчестер Сити» забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии.

Полузащитник «горожан» открыл счет в матче с « » уже на 13-й секунде.

Это самый быстрый гол в финале Кубка Англии. Гюндоган превзошел показатель экс-игрока «Эвертона» Луи Саа, который поразил ворота «Челси» в финале Кубка-2009 на 25-й секунде.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляция матча « » – «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый тайм).

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