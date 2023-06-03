Месси ждет конкретных сигналов от «Барсы» по возвращению на следующей неделе (Relevo)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Лионель Месси хочет получить конкретные сигналы от «Барселоны» на следующей неделе.

Речь идет о возможном возвращении. По данным Relevo, Месси хочет получить реальные и конкретные сигналы на следующей неделе. И не намерен ждать.

Отмечается, что первым шагом будет согласие Ла Лиги. Затем «Барса» должна сосредоточиться на продажах. Возвращение в «Барсу» пока что остается приоритетом для Месси.

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31 комментарий

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Iamliam
Почему-то на 80% уверен, что Лапорта опять забалтывал всех, обещая вернуть Месси, чтобы выглядеть хорошим президентом, а по факту он этого не планирует. Как ни горько это признавать, но Месси в качестве футболиста на контракте в Барсе уже не появится. А прощальный матч ему организуют и без контрактных обязательств. Опять же, буду очень очень рад ошибаться.
+12
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Уся Ваткин
Сигналом станут три сине-гранатовых свистка
+16
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+10
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Станислав Л
Ответ sintenced
Они должны ему станцевать или что?
нет, предложить контракт всего-навсего - предложить
+5
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Фут.Боль
Не намерен ждать, но подождет до следующей недели. Новость просто бредовая, смысла ноль!
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Alexlagodny
Удивляюсь, как людям не надоедает писать одно и тоже))
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кто-то
Затягивают возвращение. Вроде бы об этом стали говорить ещё месяца 1,5 назад, а до сих не продвинулись
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Геннадий Тимченко
Ответ sintenced
Они должны ему станцевать или что?
три зелёных свистка вверх🤣
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Мукунку хороший
А я думаю в тему
тогда уж :нам не нужен пыле"сос" денег которых и так мало
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Мукунку хороший
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
я думаю это не в тему
А я думаю в тему
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Мукунку хороший
От«sos»
я думаю это не в тему
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falkao2013
Ответ Iamliam
Почему-то на 80% уверен, что Лапорта опять забалтывал всех, обещая вернуть Месси, чтобы выглядеть хорошим президентом, а по факту он этого не планирует. Как ни горько это признавать, но Месси в качестве футболиста на контракте в Барсе уже не появится. А прощальный матч ему организуют и без контрактных обязательств. Опять же, буду очень очень рад ошибаться.
Плюсую. Очень не хочется в это верить,но иногда и у меня проскакивает такая мысль, что Жоан вновь пытается выехать на имени Месси. Пусть будет так,что мы ошиблись в своих догадках.
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Сикарио
Ответ sintenced
Эвребе, Айтекин и Негрейра?
3 столпа новейшей (и единственной) истории Барселоны))
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Уся Ваткин
Ответ Tun
Эвребе, Айтекин, а кто третий?
третьим будешь?
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Геннадий Тимченко
Хави неоднократно стал сигналы, как минимум половина основы команды тоже.... выходит кто-то их блокирует или пеший всё же лукавит❓🤔
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Russ Ivan
Можно покрышки собрать и поджечь, он увидит дым из Парижа?
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Уся Ваткин
Гомер, Мильтон и Паниковский
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
сигнал "sоs"?
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