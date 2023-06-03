Месси ждет конкретных сигналов от «Барсы» по возвращению на следующей неделе (Relevo)

Лионель Месси хочет получить конкретные сигналы от «Барселоны» на следующей неделе.

Речь идет о возможном возвращении. По данным Relevo, хочет получить реальные и конкретные сигналы на следующей неделе. И не намерен ждать.

Отмечается, что первым шагом будет согласие . Затем «Барса» должна сосредоточиться на продажах. Возвращение в «Барсу» пока что остается приоритетом для Месси.

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