Месси ждет конкретных сигналов от «Барсы» по возвращению на следующей неделе (Relevo)
Лионель Месси хочет получить конкретные сигналы от «Барселоны» на следующей неделе.
Речь идет о возможном возвращении. По данным Relevo, Месси хочет получить реальные и конкретные сигналы на следующей неделе. И не намерен ждать.
Отмечается, что первым шагом будет согласие Ла Лиги. Затем «Барса» должна сосредоточиться на продажах. Возвращение в «Барсу» пока что остается приоритетом для Месси.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
31 комментарий