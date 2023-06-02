Роберт Левандовски надеется на возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

«Нужно подождать и узнать, сможет ли вернуться в «Барселону». Надеюсь, он перейдет. Может быть, через пару дней у нас будет больше информации и конкретики.

Я знаю, что с ним будет очень легко играть, потому что Лео может выступать практически на любой позиции в любой момент игры», – сказал форвард «Барселоны».

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