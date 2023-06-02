Роберт Левандовски: «Надеюсь, Месси перейдет в «Барсу». Знаю, что с ним будет очень легко играть»
Роберт Левандовски надеется на возвращение Лионеля Месси в «Барселону».
«Нужно подождать и узнать, сможет ли Месси вернуться в «Барселону». Надеюсь, он перейдет. Может быть, через пару дней у нас будет больше информации и конкретики.
Я знаю, что с ним будет очень легко играть, потому что Лео может выступать практически на любой позиции в любой момент игры», – сказал форвард «Барселоны».
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Как это мило 😍
Неймар хотя бы работал на команду, в отличие от этих двух (и в Барселоне с MSN та же самая картина была).
И давайте только не будем винить во всём одного Дембеле. Если команда не способна удержать преимущество в 3 мяча, то о чём тут ещё говорить. Это позор на всю команду. (И что толку от не забитого гола Дембеле: они в ответном мачте проиграли 4:0).