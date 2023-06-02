Роберт Левандовски: «Надеюсь, Месси перейдет в «Барсу». Знаю, что с ним будет очень легко играть»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски надеется на возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

«Нужно подождать и узнать, сможет ли Месси вернуться в «Барселону». Надеюсь, он перейдет. Может быть, через пару дней у нас будет больше информации и конкретики.

Я знаю, что с ним будет очень легко играть, потому что Лео может выступать практически на любой позиции в любой момент игры», – сказал форвард «Барселоны».

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52 комментария

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Uragan Boy
на эту связку Месси Левандовски очень хочется посмотреть!
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Екн Лор
Очень легко будет только тебе, Роберт. Полузащите придется отрабатывать теперь за двух пешеходов
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Этот Райола хочет денег
Ответ Moe Joe
А кто будет в прессинге отыгрывать?
тот же вопрос задавался, когда Месси переходил в ПСЖ к Нею и Мбаппе.Тогда люто минусовали, говорили что с такой тройкой впереди защита не нужна, соперники к штрафной парижан только после матча подойти смогут, афтограф взять. Результат известен
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Этот Райола хочет денег
Это будет отличная ретро-команда, сможет играть на прощальных матчах известных игроков, в товарняках и выставочных матчах против сборной мира, отдельных континентов. Ну а что, задачи бороться за еврочашки нет
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-5
+14
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uchiyamada
А Роберт хорош! 8-2, видимо, вспомнил, ему было легко играть с Месси.
+17
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Кайрат Кырбасов
Опорникам вообще не позавидуешь...
Теперь понятно, почему Бускетс ушёл.
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Moe Joe
А кто будет в прессинге отыгрывать?
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Iamliam
Уж поверь когда действительно надо будет, Месси сам в прессинг пойдет, он это умеет. В Псж он этого не делал, но неоднократно делал за Барсу и Аргентину.
Месси включается в прессинг только по большим праздникам: против статусного соперника и в сборной, благо матчей там не много. И важно подчеркнуть, что его прессинг носит не системный, а рандомный характер – всё зависит только от его желания: «Вот сейчас отработаю... а вот сейчас что-то не хочу...»
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Однажды в Космосе
Так и будет, они сыграют в одной команде
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Кайрат Кырбасов
Ответ Роман
В нападении возможно. А вот защита и опорники будут как за двоих пахать.
Опорникам вообще не позавидуешь...
+5
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Терминатор///Айлбибекович
Если переход Лео в Барсу состоится от этого выиграет футбол.
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Men77
Опять гелевые переживают за Барсу и их защитников и опорников.
Как это мило 😍
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Тимофей Кушнир
А чего бы и нет? Месси до сих пор шикарно создаёт моменты, а Роберт их будет завершать. Это будет связка покруче Лэмпард-Дрогба. Если без травм
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Роман
В нападении возможно. А вот защита и опорники будут как за двоих пахать.
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кто-то
Ждём короля!
+3
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Владимир Самсонов
Ответ Iamliam
Уж поверь когда действительно надо будет, Месси сам в прессинг пойдет, он это умеет. В Псж он этого не делал, но неоднократно делал за Барсу и Аргентину.
За Барсу может только при Гвардиоле. При Энрике он был освобождён от этого, не говоря уже о всяких Мартино и Кумане, которые, ему в рот смотрели.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Экспертное мнение
Потому что никто не знал, что Мбаппе такая жадная черепаха лупящий со всех позиции ради своей статки. Люди на уме держали МСН, но до великодушного Суареса черепашке как мешком до Луны. МСН был великим, потому что играли добрые и не жадные Месси с Суаресом, у Нея всегда было эго и придерживал мяч. В ПСЖ в трио было уже целых два жмота, Ней передерживающий и Мбаппес статодрот, отсюда и не получилось игра у трио. Хотя бы двое должны быть не жадными.
Речь об игре без мяча, а вы в ответ – как им распоряжаться.

Неймар хотя бы работал на команду, в отличие от этих двух (и в Барселоне с MSN та же самая картина была).
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Экспертное мнение
Ответ Men77
Опять гелевые переживают за Барсу и их защитников и опорников. Как это мило 😍
При этом сами так хотели обратно всунуть Криштика в Реал, завидно поглядывая на Бензема, который замыкает передачи Винисуса не хуже их неповторимого любимчика
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№7
Ответ Uragan Boy
на эту связку Месси Левандовски очень хочется посмотреть!
Особенно когда Левандовски будет на фланге играть
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Экспертное мнение
И без Неймара Суарес с Месси провели шикарный сезон в 2019 году, но тогда случился Думбеле не сделавший 4-0 дома и Энфилд, которого в ЛЧ уже не будет. Так что Месси и Лева вполне могут повторить связку М и С.
В том сезоне Месси феерил и вёл команду за собой, а Суарес ещё тогда стал сильно сдавать (на выезде ЛЧ, как всегда, был бесполезен и за 10 матчей турнира забил только однажды).
И давайте только не будем винить во всём одного Дембеле. Если команда не способна удержать преимущество в 3 мяча, то о чём тут ещё говорить. Это позор на всю команду. (И что толку от не забитого гола Дембеле: они в ответном мачте проиграли 4:0).
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Сикарио
зп урезал уже?
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Temp LC
Ответ Пенс
из той же методички где будет 100+100 в Лиге 1.
ахахах также думаю. А в итоге Месси еле-еле отметку 20 голов перебил и это за два полноценных сезона))
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Экспертное мнение
Ответ Lionel Andres Messi 10
Речь об игре без мяча, а вы в ответ – как им распоряжаться. Неймар хотя бы работал на команду, в отличие от этих двух (и в Барселоне с MSN та же самая картина была).
И без Неймара Суарес с Месси провели шикарный сезон в 2019 году, но тогда случился Думбеле не сделавший 4-0 дома и Энфилд, которого в ЛЧ уже не будет. Так что Месси и Лева вполне могут повторить связку М и С.
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Andrey Ashhabadskiy
Дай Бог.
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Философ Востока
Лева уже представляет как его кормят ассистами 😋
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