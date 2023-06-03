ESPN опубликовал слова Месси о прощании с «ПСЖ». Пост удалили через несколько минут

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Цитата Лионеля Месси о прощании с «ПСЖ», вероятно, оказалась фэйковой.

Сегодня в твиттере аргентинского ESPN появилась цитата игрока: «Я очень рад, что мог представлять «ПСЖ». Мне очень понравилось играть в этой команде с очень хорошими игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт в Париже». 

Эти слова скопировало множество интернет-ресурсов. Однако футболист, по всей видимости, этого не говорил. Уже через несколько минут источник удалил запись.

Сегодня «ПСЖ» проведет матч с «Клермоном» в рамках 38-го тура Лиги 1. Сообщалось, эта игра станет последней для Лионеля в составе парижского клуба. 

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9 комментариев

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xamer 9
Поторопились с новостью, после матча будет объявление, а они в еспн решили, что умнее всех
+14
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Фанат Лионеля Месси
Выложить новостю написав прямо в ней ,что она фейкковая
Спортс,ну это новый уровень:)
+16
-7
+9
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igls54
ESPN следует помыть обувь
+4
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Black Phoenix
Зачем же Спортс тогда публикует фейковые новости, если они - фейковые? Так жёлтая пресса обычно работает.
+5
-2
+3
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Parce
Вот так и клепают 90% новостей, говорят и думают за футболистов
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Амин Чич
Немецкая, Португальская, Бельгийская пресса тоже самое написала, так, что это не фейк.
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Axl_rose
Дразнят публику.
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Extrim
А что это сенсация?
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Антоша Спирин
Эти прощальные цитаты автомат пишет.
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