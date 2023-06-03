ESPN опубликовал слова Месси о прощании с «ПСЖ». Пост удалили через несколько минут

Цитата Лионеля Месси о прощании с «ПСЖ», вероятно, оказалась фэйковой.

Сегодня в твиттере аргентинского ESPN появилась цитата игрока: «Я очень рад, что мог представлять « ». Мне очень понравилось играть в этой команде с очень хорошими игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт в Париже».

Эти слова скопировало множество интернет-ресурсов. Однако футболист, по всей видимости, этого не говорил. Уже через несколько минут источник удалил запись.

Сегодня «ПСЖ» проведет матч с «Клермоном» в рамках 38-го тура Лиги 1. Сообщалось, эта игра станет последней для в составе парижского клуба.

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