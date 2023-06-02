Хави: «Месси – прирожденный лидер. Лучший футболист в истории»
Хави назвал Лионеля Месси прирожденным лидером.
– После ухода Бускетса и Альбы будет ли «Барсе» не хватать лидера, роль которого мог взять на себя Месси?
– Лео – прирожденный лидер, он прекрасно адаптируется к обстоятельствам. Месси был капитаном «Барселоны», был лучшим игроком в истории и в этом клубе.
Нет никаких сомнений, что двери для него открыты, – сказал тренер каталонского клуба.
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А ещё рекорд по голевым действиям на Чемпионатах Мира весь за счёт пенальти, да-да.
Так что да - он лидер
Они и горы могут свернуть - сборная Аргентины тому пример.
Просто лидерство по-разному воспринимается. Для кого-то это неадекват Рой Кин, который устраивал замесы, а для кого-то это человек, который решает 70% матчей.
Уверен рядом с Месси в прайме игроки чувствовали себя уверенней.
Если даже Анри уже много лет благодарит Лео за ЛЧ в его коллекции.
А он переходил в Барсу будучи одним из величайших игроков АПЛ в истории.
И против Англии тоже его не видели.
и да, Киллиан нап, он никак не влияет на игру,а Лео систематический игрок, когда у Лео идет игра в 90% случая его команда играет лучше соперника и выигрывает, Киллиан же невидим но моменты свои забивает чертовски хладнокровно. разные по стилистически игроки. смысла их сравнивать не вижу. одному 25 в самом пике карьеры а второму 35 лет, идет уже к статусу "доигрывающий". но даже так Лео собрал команду и выдал суперский ЧМ, где был лидером в раздевалке и на поле, тогда как у Франции до финального матча все хором говорили про Гризмана, включая авторитетных экспертов футбола. Киллиану сейчас надо бороться не с Лео а с Холандом, пока все ждут "эпохи Киллиана" там в АПЛ Холанд уже все рекорды бьет..