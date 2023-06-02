Хави: «Месси – прирожденный лидер. Лучший футболист в истории»

Хави назвал Лионеля Месси прирожденным лидером.

– После ухода и будет ли «Барсе» не хватать лидера, роль которого мог взять на себя ?

– Лео – прирожденный лидер, он прекрасно адаптируется к обстоятельствам. Месси был капитаном «Барселоны», был лучшим игроком в истории и в этом клубе.

Нет никаких сомнений, что двери для него открыты, – сказал тренер каталонского клуба.

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