Хави: «Месси – прирожденный лидер. Лучший футболист в истории»

Теги Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Футбол

Хави назвал Лионеля Месси прирожденным лидером.

– После ухода Бускетса и Альбы будет ли «Барсе» не хватать лидера, роль которого мог взять на себя Месси?

– Лео – прирожденный лидер, он прекрасно адаптируется к обстоятельствам. Месси был капитаном «Барселоны», был лучшим игроком в истории и в этом клубе.

Нет никаких сомнений, что двери для него открыты, – сказал тренер каталонского клуба.

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39 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ А. Мостовой
Лучший пенальтист разве что. Марадонна мог тащить сборную и без пенальти в каждой игре
Ассисты Месси кстати тоже с пенок делает.

А ещё рекорд по голевым действиям на Чемпионатах Мира весь за счёт пенальти, да-да.
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Bazilic
В сборной за Лео готовы умирать
Так что да - он лидер
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Философ Востока
Будет круто, если он вернётся и в Барсе будет похожая ситуация как в сборной Аргентине, когда пацанята, которые выросли на нём - будут грызть за него.
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blaugrano
Для молодняка, который рос на играх Месси, играть бок о бок с ним - предел мечтаний.
Они и горы могут свернуть - сборная Аргентины тому пример.
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BarsaMaks
Ответ Tun
Месси безусловно лучший игрок, прекрасно адаптируется, но вот прирождённый лидер - сомнительно
Что за стереотипное мышление? Если он не орет все время = не лидер?
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Красная стрела
Эта история должна закончится его победой в Лч с Барсой. Это будет эпично. Хотя он уже победой на ЧМ, просто превратился в легенду.
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Nj S
Ответ белошип
Запарил этот физрук-отскокер лизать пешеходу-пенальтисту)
Одному португальцу вся Аравия лижет и что?)
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SaH4r.
Ответ Tun
Месси безусловно лучший игрок, прекрасно адаптируется, но вот прирождённый лидер - сомнительно
лидерство - это бегать по бровке, конечно же
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GuruFutbola
Месси лидер, ведущий за собой команду) особенно это заметно на фоне истеричного кринжа бросающего повязки)
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Caterina
Ответ Temp LC
лидер это когда у сборной были тяжёлые времена и проигрыши на главных международных турнирах, а Месси поджав хвост покидал сборную? Или когда твоя команда проигрывает преимущество в 3 мяча Ливерпулю, а ты даже настроить команду на победу не можешь?
Это твой кумир, поджав хвост, убежал под трибуну, бросив своих и болельщиков А Месси преодолел все, в том числе и свою минутную слабость, и в конце концов привел свою сборную к титулу. Это и есть лидер.
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Caterina
Ответ Tun
Месси безусловно лучший игрок, прекрасно адаптируется, но вот прирождённый лидер - сомнительно
Лидер - это не тот, кто громче всех орет и хлопает крыльями. Это только в курятнике)
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AlexMa1n888
Ответ А. Мостовой
Лучший пенальтист разве что. Марадонна мог тащить сборную и без пенальти в каждой игре
зато с голом рукой , ахахахах
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tiqui_taca
Ответ Born is the King
Ахахах
смех без причины - признак дурачины
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кто-то
Месси - лучший игрок в истории! Ни один игрок с ним даже близко не стоит!
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Vatikan
Конечно Месси лучший с запасом
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Iamliam
Походу пока только одному Хави нужно возвращение Месси в Барсу, все остальные молчат.
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London.is.blue
Ответ Bazilic
В сборной за Лео готовы умирать Так что да - он лидер
Да он и в Барсе был лидером.

Просто лидерство по-разному воспринимается. Для кого-то это неадекват Рой Кин, который устраивал замесы, а для кого-то это человек, который решает 70% матчей.

Уверен рядом с Месси в прайме игроки чувствовали себя уверенней.
Если даже Анри уже много лет благодарит Лео за ЛЧ в его коллекции.
А он переходил в Барсу будучи одним из величайших игроков АПЛ в истории.
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Гамарджоба Генацвале
Даже Хави признает, что БЫЛ лучшим.Сейчас лучшие уже другие футболисты.
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Станислав Л
Ответ Temp LC
лидер это когда у сборной были тяжёлые времена и проигрыши на главных международных турнирах, а Месси поджав хвост покидал сборную? Или когда твоя команда проигрывает преимущество в 3 мяча Ливерпулю, а ты даже настроить команду на победу не можешь?
а тренер чем занимался - не подскажешь? Он не должен настраивать?
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Greatest Of All Time
Ответ deadjoker
Когда игра идет он лидер, а как нет, то лидер куда-то пропадает. Сравните с тем же мбаппе в финале ЧМ. У команды не идет, он тащит в одно лицо. Да и против баварии травмированный показал больше чем Месси который расстраивался что ему мяч не дают получать.
70 минут мы не видели Мбапе, пока на поле не вышел 4 игрока африкаецы.
И против Англии тоже его не видели.
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TAGAY
Ответ deadjoker
Когда игра идет он лидер, а как нет, то лидер куда-то пропадает. Сравните с тем же мбаппе в финале ЧМ. У команды не идет, он тащит в одно лицо. Да и против баварии травмированный показал больше чем Месси который расстраивался что ему мяч не дают получать.
ты точно финал смотрел или просто по стате решил кто лидер а кто нет? Киллиан был мертвейшим пока там Коман с Коло Муани не начали тащить, и пенку заработал на ровном месте так же Коло Муани, и только потом пошла игра, Киллиан же до 76 минуты даже подойти ближе к ворот не смог, пока Коло Муани не начал тащить.
и да, Киллиан нап, он никак не влияет на игру,а Лео систематический игрок, когда у Лео идет игра в 90% случая его команда играет лучше соперника и выигрывает, Киллиан же невидим но моменты свои забивает чертовски хладнокровно. разные по стилистически игроки. смысла их сравнивать не вижу. одному 25 в самом пике карьеры а второму 35 лет, идет уже к статусу "доигрывающий". но даже так Лео собрал команду и выдал суперский ЧМ, где был лидером в раздевалке и на поле, тогда как у Франции до финального матча все хором говорили про Гризмана, включая авторитетных экспертов футбола. Киллиану сейчас надо бороться не с Лео а с Холандом, пока все ждут "эпохи Киллиана" там в АПЛ Холанд уже все рекорды бьет..
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Andria Managadze
белошип А.мостовой люди что свами не так
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