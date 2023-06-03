Златан покинет «Милан», но не завершит карьеру. Галлиани зовет 41-летнего шведа в «Монцу»

Златан Ибрагимович покинет «Милан», но не завершит карьеру.

41-летний швед и миланский клуб не продлят контракт, который рассчитан до 30 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Златан из-за проблем со здоровьем провел всего 4 матча за «Милан» в этом сезоне и забил 1 гол. Он также не сможет выйти на поле завтра в домашнем матче заключительного тура Серии А против «Вероны».

На « » уже готовятся к прощанию с футболистом – на рекламных щитах тестируется надпись: «Пока, Златан».

При этом не собирается завершать карьеру.

«Я не заканчиваю. Я все еще думаю, что могу дать больше. Но также должна быть и радость от того, что делаешь. Я не думаю заканчивать, думаю продолжать.

звонит мне каждый день в течение трех лет. Он говорит, что « » прекрасна, что для меня готов контракт. Но я все еще игрок « » и горжусь этим», – сказал Златан.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы