Златан покинет «Милан», но не завершит карьеру. Галлиани зовет 41-летнего шведа в «Монцу»
Златан Ибрагимович покинет «Милан», но не завершит карьеру.
41-летний швед и миланский клуб не продлят контракт, который рассчитан до 30 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Златан из-за проблем со здоровьем провел всего 4 матча за «Милан» в этом сезоне и забил 1 гол. Он также не сможет выйти на поле завтра в домашнем матче заключительного тура Серии А против «Вероны».
На «Сан-Сиро» уже готовятся к прощанию с футболистом – на рекламных щитах тестируется надпись: «Пока, Златан».
При этом Ибрагимович не собирается завершать карьеру.
«Я не заканчиваю. Я все еще думаю, что могу дать больше. Но также должна быть и радость от того, что делаешь. Я не думаю заканчивать, думаю продолжать.
Галлиани звонит мне каждый день в течение трех лет. Он говорит, что «Монца» прекрасна, что для меня готов контракт. Но я все еще игрок «Милана» и горжусь этим», – сказал Златан.
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