Златан покинет «Милан», но не завершит карьеру. Галлиани зовет 41-летнего шведа в «Монцу»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия возможные трансферы Адриано Галлиани Сан-Сиро Монца Футбол

Златан Ибрагимович покинет «Милан», но не завершит карьеру.

41-летний швед и миланский клуб не продлят контракт, который рассчитан до 30 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Златан из-за проблем со здоровьем провел всего 4 матча за «Милан» в этом сезоне и забил 1 гол. Он также не сможет выйти на поле завтра в домашнем матче заключительного тура Серии А против «Вероны».

На «Сан-Сиро» уже готовятся к прощанию с футболистом – на рекламных щитах тестируется надпись: «Пока, Златан».

При этом Ибрагимович не собирается завершать карьеру.

«Я не заканчиваю. Я все еще думаю, что могу дать больше. Но также должна быть и радость от того, что делаешь. Я не думаю заканчивать, думаю продолжать.

Галлиани звонит мне каждый день в течение трех лет. Он говорит, что «Монца» прекрасна, что для меня готов контракт. Но я все еще игрок «Милана» и горжусь этим», – сказал Златан.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Богородицкий
Не приятно, но как будто пора заканчивать. Весь сезон лечился, в прошлом уже мало играл. Тут либо фатальное невезение, либо тело начинает отказывать, несмотря на физическую мощь..
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
Ответ rigobersong
В 42 года будет в Серии А пылить, а кто-то в 37 в пустыню уехал доигрывать:))
Так он и не пылит, а лечиться
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Понимаю Златана, но уже пора заканчивать. Он не выдерживает уже таких нагрузок и постоянно ломается, так-то когда здоров пользу приносит на поле, но это всего пару матчей. Видимо хочет быть частью коллектива, а Монце поможет ментально
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арарат Аветян
Ответ rigobersong
В 42 года будет в Серии А пылить, а кто-то в 37 в пустыню уехал доигрывать:))
Бускетс, альба и месси?
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Ибра может из жутко самоуверенного парня превратиться в мем. Кажется организм даёт ему четко понять, что уже пора. Не каждый Великий способен уйти вовремя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Монца забавный проект богатеньких старперов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий