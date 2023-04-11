«Милан» хочет подписать форварда, центрального хавбека, вингера и сменщика для Тео летом. Из нападающих рассматривают Морату, Дэвида и Жоао Педро

«Милан» летом намерен подписать как минимум четырех игроков.

По данным La Gazzetta dello Sport, директора « » и определяются с трансферными планами на следующий сезон.

Ожидается, что продлит контракт с «Миланом» еще на один сезон, но будущее находится под вопросом, и в клубе считают необходимым подписать еще одного центрального нападающего.

Сообщается, что клуб рассматривает на эту позицию и из « ». Также называется имя из « ».

Кроме того, планируется подписать центрального полузащитника, правого вингера и сменщика для левого защитника Тео Эрнандеса.