«Милан» хочет подписать форварда, центрального хавбека, вингера и сменщика для Тео летом. Из нападающих рассматривают Морату, Дэвида и Жоао Педро
«Милан» летом намерен подписать как минимум четырех игроков.
По данным La Gazzetta dello Sport, директора «Милана» Паоло Мальдини и Фредерик Массара определяются с трансферными планами на следующий сезон.
Ожидается, что Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» еще на один сезон, но будущее Златана Ибрагимовича находится под вопросом, и в клубе считают необходимым подписать еще одного центрального нападающего.
Сообщается, что клуб рассматривает на эту позицию Альваро Морату и Жоао Педро Жезуса из «Уотфорда». Также называется имя Джонатана Дэвида из «Лилля».
Кроме того, планируется подписать центрального полузащитника, правого вингера и сменщика для левого защитника Тео Эрнандеса.
Что касается Мораты, это уникальный игрок. Ничего из себя не представляет, порет постоянно моменты, но все еще им кто-то интересуется
он хорошо вписывается в нынешний Милан.