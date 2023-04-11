«Милан» хочет подписать форварда, центрального хавбека, вингера и сменщика для Тео летом. Из нападающих рассматривают Морату, Дэвида и Жоао Педро

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«Милан» летом намерен подписать как минимум четырех игроков.

По данным La Gazzetta dello Sport, директора «Милана» Паоло Мальдини и Фредерик Массара определяются с трансферными планами на следующий сезон.

Ожидается, что Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» еще на один сезон, но будущее Златана Ибрагимовича находится под вопросом, и в клубе считают необходимым подписать еще одного центрального нападающего.

Сообщается, что клуб рассматривает на эту позицию Альваро Морату и Жоао Педро Жезуса из «Уотфорда». Также называется имя Джонатана Дэвида из «Лилля».

Кроме того, планируется подписать центрального полузащитника, правого вингера и сменщика для  левого защитника Тео Эрнандеса.

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26 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ Максим Черкашин
У Милана губа треснет.😎
нет
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Максим Черкашин
Ответ Игорь Новиков
Дэвида заверните.
У Милана губа треснет.😎
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Юферов
Вернут Коломбо, дадут шанс Бало-Турэ и ШДК, а также подпишут Жоао Педро из-за более скромных требований по зп. Скриньте! И, да, Ибра остаётся в строю!!!)
Жао Педро легенде Кальяри?
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Анатолий Акулов
футбол
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Поцелуй Оздоева
Ответ Александр Калачев
Жиру даже в 45 будет полезнее Мораты
Феноменальная чушь.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Игорь Новиков
Какая сотка? 40 максимум.
С чего бы? Он только на трансфермаркте котируется в 60.
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лицемерный гнус
Ответ Причёска Бэйла
Кто про уход говорил?
Я читал внимательно новость, вижу, что никто не собирается. Правда в других новостях писали, что он может уйти из-за непопадания в зону ЛЧ. Но я склонен думать, что он все равно останется.
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Джанлука Нальюка
Дэвид точно не по зубам Милану
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Игорь Новиков
Ответ Поцелуй Оздоева
За него выкатят ценник под сотку, откуда у Милана такие деньги?
Какая сотка? 40 максимум.
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Александр Калачев
Ответ Поцелуй Оздоева
Странные понты, учитывая, что в Милане целый Жиру представляет собой форварда.
Жиру даже в 45 будет полезнее Мораты
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Поцелуй Оздоева
Ответ Дмитрий Агалаков
Морату совсем не хочется видеть в Милане.
Странные понты, учитывая, что в Милане целый Жиру представляет собой форварда.
+1
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Поцелуй Оздоева
Ответ Игорь Новиков
Дэвида заверните.
За него выкатят ценник под сотку, откуда у Милана такие деньги?
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nicocastro
Вроде Бобби Фирмино будет свободным летом . Молодой, перспективный для Италии игрок ещё .
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Влад Ким
Ответ Юферов
Вернут Коломбо, дадут шанс Бало-Турэ и ШДК, а также подпишут Жоао Педро из-за более скромных требований по зп. Скриньте! И, да, Ибра остаётся в строю!!!)
Бало нужно продавать! Он никакущий, шансов получал уйму, но не оправдал
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Влад Ким
Однозначно Дэвида, уж очень он хорош!
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Причёска Бэйла
Ответ лицемерный гнус
Если Тео и правда решить уйти, то совершит большую ошибку, как по мне он хорошо вписывается в нынешний Милан.
Кто про уход говорил?
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Эльдар Гаджиев
Ответ лицемерный гнус
Если Тео и правда решить уйти, то совершит большую ошибку, как по мне он хорошо вписывается в нынешний Милан.
сменщика подрозумевают, игрока для ротации в случае травмы Тео или усталости. Тел никуда не уходит и никто его не отпускает
+11
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ljolik888
Мороту- ну это уже не смешно . Если получится то агенту при жизни надо памятник поставить !
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Армен Амбарян
Ответ лицемерный гнус
Если Тео и правда решить уйти, то совершит большую ошибку, как по мне он хорошо вписывается в нынешний Милан.
можно обратно в реал,менди продать,и остается Фран Гарсия
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Temirlahn
Мората удивительный игрок, забивает мало, но всегда в спросе.
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ConorNite
Тео хороший сезон проводит, может и уйти. Правильно, что на него не особенно рассчитывают.
Что касается Мораты, это уникальный игрок. Ничего из себя не представляет, порет постоянно моменты, но все еще им кто-то интересуется
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-2
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Юферов
Вернут Коломбо, дадут шанс Бало-Турэ и ШДК, а также подпишут Жоао Педро из-за более скромных требований по зп. Скриньте! И, да, Ибра остаётся в строю!!!)
+2
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лицемерный гнус
Если Тео и правда решить уйти, то совершит большую ошибку, как по мне
он хорошо вписывается в нынешний Милан.
+8
-1
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Дмитрий Агалаков
Морату совсем не хочется видеть в Милане.
+19
-1
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Егор Иванов
а в итоге купят только очередного Ориги
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