Ибрагимович хочет продлить с «Миланом» контракт на год. 41-летний форвард провел 5 матчей за сезон

Златан Ибрагимович не собирается заканчивать карьеру футболиста.

Как передает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia, 41-летний форвард намерен договориться с «Миланом» о продлении контракта, рассчитанного до середины 2023 года, еще на год.

Если стороны не придут к соглашению, шведский игрок будет искать новый клуб.

В текущем сезоне из-за травм провел лишь 5 матчей: 4 в составе « » и 1 в составе сборной . Сейчас Златан восстанавливается от нового повреждения, из-за которого вряд ли сыграет весной.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Карьера Ибры сейчас – сплошная боль. Пропустил 643 дня за 3 года!

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд