Ибрагимович хочет продлить с «Миланом» контракт на год. 41-летний форвард провел 5 матчей за сезон

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Сборная Швеции по футболу Футбол

Златан Ибрагимович не собирается заканчивать карьеру футболиста.

Как передает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia, 41-летний форвард намерен договориться с «Миланом» о продлении контракта, рассчитанного до середины 2023 года, еще на год.

Если стороны не придут к соглашению, шведский игрок будет искать новый клуб.

В текущем сезоне Ибрагимович из-за травм провел лишь 5 матчей: 4 в составе «Милана» и 1 в составе сборной Швеции. Сейчас Златан восстанавливается от нового повреждения, из-за которого вряд ли сыграет весной.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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Leo
Ответ psixyec
Посмешище носатое, реально уже бы завершил карьеру и всё, но нет же – надо опозориться ещё раз.
А главный позор, я так понимаю, это когда он с Миланом скудетто взял, сыграв в этом не самую последнюю роль?
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Black Phoenix
Даже если Ибра почти не будет играть - Милан обязан его переподписать хотя бы из-за монструозного влияния на раздевалку: с таким футбольным дедом дисциплина и трудолюбие среди молодёжи будет железной, да и остальные подумают сто раз, прежде чем дичь в стиле Неймара творить.
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Роман
Он же вообще не играет весь сезон и лечится, поражает его непоколебимая уверенность)
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Великий Алонсо
Походу у деда Златана маразм начался уже
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NartApsua
Ибрагимович сам решает, будет ли Милан предлагать ему новый контракт или нет!
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ psixyec
Посмешище носатое, реально уже бы завершил карьеру и всё, но нет же – надо опозориться ещё раз.
откуда вы такие желчные беретесь, он пока что действующий Серии, и кстати, именно с Иброй в последний раз брали скудетто красно черные в 2011 году, до чемпионства 2022 года, так что наоборот его присутствие в стане красно черных только положительное влияние оказывает
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London.is.blue
Ответ Black Phoenix
Даже если Ибра почти не будет играть - Милан обязан его переподписать хотя бы из-за монструозного влияния на раздевалку: с таким футбольным дедом дисциплина и трудолюбие среди молодёжи будет железной, да и остальные подумают сто раз, прежде чем дичь в стиле Неймара творить.
Ленивый Неймар - это мифище, которое не имеет ничего общего с реальностью.
Леау ленивее Неймара и слабее, и все равно самый яркий игрок в Серии А.

Неймар мог пропустить 1-2 матча, типа из-за др сестры или своего, но не более того.
Когда он здоров, он почти всегда в форме. На поле он опускается низко за мячом, делает много рывков, и не брезгует защитой.
По километражу он стабильно даже в 31 пробегает больше, чем 24 летний бистяра Мбаппе, которого только ленивый не облизывает. Ну и кто из них более ленивый?

У Неймара уже больные ноги, он много пропускает. А люди продолжают его травить за какую-то непонятную лень.

Поставь сейчас Неймара в любой топ Серии А и он станет игроком сезона в Италии, никаких сомнений. Даже в 31 с травмами.
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Beyond
Ответ Black Phoenix
Даже если Ибра почти не будет играть - Милан обязан его переподписать хотя бы из-за монструозного влияния на раздевалку: с таким футбольным дедом дисциплина и трудолюбие среди молодёжи будет железной, да и остальные подумают сто раз, прежде чем дичь в стиле Неймара творить.
Что ты несешь вообще? Хватит верить в эти байки про монструозного или "влияние". Нет смысла его продлевать, как не смотри. Милан не Челси чтобы деньгами бросаться.
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Реал Мадрид/Ла Лига
Если будет весь сезон в лазарете, то разве что за символическую сумму.
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Rio (BLR)
У руководства Милана должно хватить мозгов этого не делать.
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Пако
Похоже, что Ибрагимович потерял чувство меры.
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Антон Абызов
А Че сразу Ибра? Никто из игроков извиниться не хочет?
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Rainn
А Милан хочет?
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