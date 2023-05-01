Ибрагимович хочет продлить с «Миланом» контракт на год. 41-летний форвард провел 5 матчей за сезон
Златан Ибрагимович не собирается заканчивать карьеру футболиста.
Как передает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia, 41-летний форвард намерен договориться с «Миланом» о продлении контракта, рассчитанного до середины 2023 года, еще на год.
Если стороны не придут к соглашению, шведский игрок будет искать новый клуб.
В текущем сезоне Ибрагимович из-за травм провел лишь 5 матчей: 4 в составе «Милана» и 1 в составе сборной Швеции. Сейчас Златан восстанавливается от нового повреждения, из-за которого вряд ли сыграет весной.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Леау ленивее Неймара и слабее, и все равно самый яркий игрок в Серии А.
Неймар мог пропустить 1-2 матча, типа из-за др сестры или своего, но не более того.
Когда он здоров, он почти всегда в форме. На поле он опускается низко за мячом, делает много рывков, и не брезгует защитой.
По километражу он стабильно даже в 31 пробегает больше, чем 24 летний бистяра Мбаппе, которого только ленивый не облизывает. Ну и кто из них более ленивый?
У Неймара уже больные ноги, он много пропускает. А люди продолжают его травить за какую-то непонятную лень.
Поставь сейчас Неймара в любой топ Серии А и он станет игроком сезона в Италии, никаких сомнений. Даже в 31 с травмами.