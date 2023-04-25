Златан получил травму на разминке. 41-летний форвард может не сыграть за «Милан» до конца сезона
Златан Ибрагимович, возможно, выбыл до конца сезона.
Нападающий «Милана» почувствовал дискомфорт во время разминки перед возможным выходом на замену в матче Серии А с «Лечче» (2:0). Вскоре после этого Ибрагимович отправился в раздевалку, прихрамывая – его поддерживал клубный массажист.
По данным Pazzi di Fanta, есть вероятность, что Златан не сыграет за «Милан» до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович сыграл за «Милан» лишь 4 матча в Серии А и забил 1 гол.
Первый матч в сезоне 41-летний форвард провел лишь в феврале, так как с начала сезона он восстанавливался после травмы колена.
Затем Ибрагимович получил травму во время перерыва на сборные в марте и выбыл на месяц, восстановившись лишь к матчу с «Лечче» в прошлое воскресенье.
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Ему пора писать интересные мемуары.
Роналду - 834 гола
Месси - 805 голов
Левандовски - 593 гола
Ибрагимович - 561 гол
Суарес - 531 гол
Остальные не добрались до отметки в 500 голов.
Крутой игрок и интересная личность, но организм дает сигналы, походу пора уже вешать бутсы на гвоздь. И возвращаться в единоборства))
- Бл...ь, зонтик забыл!
Герас (греч. Γῆρας, Gễras) — древнейший бог в древнегреческой мифологии, бог старости.