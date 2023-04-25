Златан получил травму на разминке. 41-летний форвард может не сыграть за «Милан» до конца сезона

Златан Ибрагимович, возможно, выбыл до конца сезона.

Нападающий « » почувствовал дискомфорт во время разминки перед возможным выходом на замену в матче Серии А с «Лечче» (2:0). Вскоре после этого Ибрагимович отправился в раздевалку, прихрамывая – его поддерживал клубный массажист.

По данным Pazzi di Fanta, есть вероятность, что Златан не сыграет за «Милан» до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы.

В текущем сезоне сыграл за «Милан» лишь 4 матча в Серии А и забил 1 гол.

Первый матч в сезоне 41-летний форвард провел лишь в феврале, так как с начала сезона он восстанавливался после травмы колена.

Затем Ибрагимович получил травму во время перерыва на сборные в марте и выбыл на месяц, восстановившись лишь к матчу с « » в прошлое воскресенье.

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