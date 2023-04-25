Златан получил травму на разминке. 41-летний форвард может не сыграть за «Милан» до конца сезона

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия травмы Лечче Футбол

Златан Ибрагимович, возможно, выбыл до конца сезона.

Нападающий «Милана» почувствовал дискомфорт во время разминки перед возможным выходом на замену в матче Серии А с «Лечче» (2:0). Вскоре после этого Ибрагимович отправился в раздевалку, прихрамывая – его поддерживал клубный массажист.

По данным Pazzi di Fanta, есть вероятность, что Златан не сыграет за «Милан» до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович сыграл за «Милан» лишь 4 матча в Серии А и забил 1 гол.

Первый матч в сезоне 41-летний форвард провел лишь в феврале, так как с начала сезона он восстанавливался после травмы колена.

Затем Ибрагимович получил травму во время перерыва на сборные в марте и выбыл на месяц, восстановившись лишь к матчу с «Лечче» в прошлое воскресенье.

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23 комментария

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Андрей Хенто
Надо было завершать на мажорной ноте, когда помог команде вернуть долгожданное скудетто. Ибрагимович всем уже все давно доказал, великий футболист.
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Пако
Не исключено, что этот сезон - последний для Златана.
Ему пора писать интересные мемуары.
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Iamliam
Златан кстати в пятерке лучших бомбардиров из действующих футболистов:
Роналду - 834 гола
Месси - 805 голов
Левандовски - 593 гола
Ибрагимович - 561 гол
Суарес - 531 гол
Остальные не добрались до отметки в 500 голов.

Крутой игрок и интересная личность, но организм дает сигналы, походу пора уже вешать бутсы на гвоздь. И возвращаться в единоборства))
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Александр Кузичкин
Ответ Los Galácticos
Я не спорю гол через себя в товарняке англичанам был крутым и его голы в Лиге 1 за ПСЖ всеми частями тела в акробатических прыжках тоже, но разве этого достаточно чтобы называть футболиста - великим ?
любой футболист,забивший в топ чемпионатах более 300 мячей может считаться великим абсолютно спокойно. А тут еще голы в ЛЧ и за сборную(лучший бомбардир сборной Швеции). Ну и футбольное долголетие+ харизма)))
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Granero-24
Златан - великий футболист без Золотого Мяча! Номер один по забиванию красивых голов! Здоровья!
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Sarumian
Пора.
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Los Galácticos
Ответ Александр Кузичкин
любой футболист,забивший в топ чемпионатах более 300 мячей может считаться великим абсолютно спокойно. А тут еще голы в ЛЧ и за сборную(лучший бомбардир сборной Швеции). Ну и футбольное долголетие+ харизма)))
Златан просто легенда футбола каких в истории футбола было очень много, а великие это например Марадона, Платини тот же Роналду которые действительно творили великие дела как в сборной так и в своих клубах и игроков такого уровня в истории футбола всего с десяток может два десятка, я привык что когда футболиста называют великим то речь идёт о самой высшей касте игроков в истории.
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Игорь Новиков
Давно пора заканчивать. Он клуб уже не тянет, а еще и в сборную мотается.
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Solist205
Надо уметь вовремя уходить. Это была славная охота…
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Evgeny Chebotarenko
Чисто как символ в команде, отдыхал бы уже или на менеджерскую работу в тренерский штаб.
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Зизуха
- Что сказал Златан, когда увидел торнадо?
- Бл...ь, зонтик забыл!
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jonnysilverhand01
Больная и старая кляча еле бегает уже
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Michael Boldyrev
У Златана и такой аватар имеется)))

Герас (греч. Γῆρας, Gễras) — древнейший бог в древнегреческой мифологии, бог старости.
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xerxes
Ответ Пако
Не исключено, что этот сезон - последний для Златана. Ему пора писать интересные мемуары.
уже написал же)
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Салесар
Ответ Los Galácticos
Златан просто легенда футбола каких в истории футбола было очень много, а великие это например Марадона, Платини тот же Роналду которые действительно творили великие дела как в сборной так и в своих клубах и игроков такого уровня в истории футбола всего с десяток может два десятка, я привык что когда футболиста называют великим то речь идёт о самой высшей касте игроков в истории.
Я тоже считаю, что он немного переоценен, но если смотреть центральных нападающих за этот век, то однозначно лучше него только Роналдо, но это если считать еще и заслуги из 90-х. Я еще считаю Суареса, Левандовского, Бензема после прошлого сезона тоже лучше него, но это чисто мое мнение. Но в топ-5 лучших центральных нападающих века он точно входит
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