Линекер о Лиге Европы: «Пора в Кубок «Севильи» переименовать. Выдающиеся результаты»

Гари Линекер предложил переименовать Лигу Европы в Кубок «Севильи».

В финале Лиги Европы в среду «Севилья» обыграла «Рому» в серии пенальти, выиграв трофей в 7-й раз. Испанский клуб не проигрывал в финалах Лиги Европы ни разу.

«Возможно, пора уже переименовать этот турнир в «Кубок Севильи». Выдающиеся результаты», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.

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