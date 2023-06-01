Линекер о Лиге Европы: «Пора в Кубок «Севильи» переименовать. Выдающиеся результаты»

Теги Рома Севилья Гари Линекер Ла Лига Лига Европы УЕФА соцсети Футбол

Гари Линекер предложил переименовать Лигу Европы в Кубок «Севильи».

В финале Лиги Европы в среду «Севилья» обыграла «Рому» в серии пенальти, выиграв трофей в 7-й раз. Испанский клуб не проигрывал в финалах Лиги Европы ни разу.

«Возможно, пора уже переименовать этот турнир в «Кубок Севильи». Выдающиеся результаты», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.

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12 комментариев

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cektor
ЛЕ- Севилья
ЛЧ- Реал
+18
-5
+13
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miguel_diaz
Надо было спросить у него про Мадрид и ЛЧ))
+7
-2
+5
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fussballer
Ответ cektor
ЛЕ- Севилья ЛЧ- Реал
ЛК - Рома
+6
-1
+5
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Макс Фет
Ответ cektor
ЛЕ- Севилья ЛЧ- Реал
это тот реал который отлетел в полуфинале 5-1?
+5
-2
+3
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fussballer
Открытый кубок Севильи.
+5
-3
+2
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Юрий Кечко
Ответ fussballer
ЛК - Рома
Кубок Матч Премьер -Спартак
+5
-4
+1
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atomio
Ответ cektor
ЛЕ- Севилья ЛЧ- Реал
ЛЕ - Севилья
ЛЧ - Судьи Реала
+3
-2
+1
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