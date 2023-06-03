Экс-тренер ЦСКА Бабаян о борьбе за 2-е место: «У армейцев больше шансов, концовку они проводят стабильнее. В «Спартаке» нет контроля эмоций и дисциплины»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Григорий Бабаян Футбол

Григорий Бабаян объяснил, почему у ЦСКА больше шансов занять итоговое 2-е место в Мир РПЛ.

Григорий Бабаян объяснил, почему у ЦСКА больше шансов занять итоговое 2-е место в Мир РПЛ.

— Кто, на ваш взгляд, фаворит в борьбе за серебро в РПЛ – ЦСКА или «Спартак»?

— Думаю, шансов больше у ЦСКА. Я связываю это с тем, что армейцы последние 10 матчей провели очень качественно и сбалансированно, даже с учетом последних двух игр. На мой взгляд, они ни в чем не уступили «Спартаку» и во встрече с «Краснодаром» показывали хорошую игру. Эти матчи мне очень понравились.

Считаю, у ЦСКА есть все шансы взять три очка в заключительном туре. «Ростов» в последних 5‑6 матчах не был похож на самого себя. Возможно, спад связан с тем, что эти футболисты еще не решали подобных задач в чемпионате. Но, опять же, предпочтение я отдал бы ЦСКА. Думаю, второе место ЦСКА уже не отдаст.

Что касается «Спартака», то из последних пяти туров я видел только матчи против «Зенита» и ЦСКА. Сразу бросилось в глаза, что в команде отсутствует контроль эмоций и дисциплина. В каждой игре игроки получали красные карточки. Команда немного потеряла организацию.

В целом от них ничего и не зависит, все решится в матче ЦСКА — «Ростов», где при победе армейцев будет определен серебряный призер. Повторюсь, ЦСКА больше заслуживает второго места, потому что концовку чемпионата они прошли более стабильно, — сказал бывший тренер ЦСКА.

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3 комментария

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T622222
Верим в Валеру, хотя он без яиц (
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Алекс Ну
Стабильно ЦСКА потерял 5 очков в 2-х последних играх. Тут вообще не понятно, как всё закончится.
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