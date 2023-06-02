Андрей Тихонов: «Спартак» – фаворит в борьбе за 2-е место в РПЛ. ЦСКА и «Ростов» могут спокойно сыграть вничью»

Теги Спартак ЦСКА Ростов Андрей Тихонов премьер-лига Россия Владимир Федотов ТАСС Футбол

Андрей Тихонов считает «Спартак» фаворитом в борьбе за второе место в Мир РПЛ.

«Я думаю, что «Спартак» является фаворитом в борьбе за второе место. «Спартак» должен воспользоваться своим шансом, хотя «Крылья Советов» борются за непопадание в стыковые матчи. То есть у обеих команд решаются определенные задачи.

ЦСКА довольно неплохо дома выглядит. «Ростов» хоть и провалил несколько игр, но в последнем матче вырвал победу у «Ахмата». Но это здорово и интересно, когда решается борьба медалистов и команд, которые сыграют в стыковых матчах.

Полагаю, что ЦСКА и «Ростов» могут спокойно сыграть вничью, а «Спартак» может обыграть «Крылья Советов». Но все в руках ЦСКА, команды Владимира Федотова, ей не надо оборачиваться, нужно просто выигрывать, после чего не будет возникать вопросов ни у кого.

Будет ли под давлением «Спартак», учитывая турнирное положение? «Спартаку» нужно выигрывать, поэтому, конечно, давление есть. Все-таки второе место будет хорошим результатом для «Спартака», – сказал экс-игрок московского клуба.

Перед заключительным, 30-м туром 2-е место занимает ЦСКА (55 очков), третье – «Спартак» (54), четвертое – «Ростов» (53). В последнем туре ЦСКА дома сыграет с «Ростовом», «Спартак» в гостях встретится с «Крыльями Советов».

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17 комментариев

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interested
"ЦСКА и «Ростов» могут спокойно сыграть вничью" //
...а могут и не сыграть, и скорее всего не сыграют.
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Дмитрий9779
Считаю,что и КС,и НН,и Факел сильнее Родины и Енисея,КБ должны побеждать Крылья,а в Ростове как карта ляжет.
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Посторонним В
ЦСКА и Ростов спокойно могут сыграть как угодно. Например Ростов легко может снова проиграть. А Спартак только что дома не смог победить НН. И вообще всю весну мучается с командами ниже себя в таблице. Кто сказал, что он победит в гостях КС? Я сильно в этом сомневаюсь. Считаю победу КС более вероятной.
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Сергей Жарковский
Завтра всё узнаю! Приятного просмотра!
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angry horse
Даже у Ростова шансы выше, чем у кб недоразумения, будем честны😎
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psycho
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Кирилл.С-Пб
По-моему, у всех этих адептов диагноз...
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Павел Колесников
Думаю, Спартак и ЦСКА выиграют, и таблица не изменится. К тому же Спартак не выезде, сложнее будет, тем более что дома не могут обыграть НН, при всём к ним уважении
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Kuznets 09
Ответ Дмитрий9779
Считаю,что и КС,и НН,и Факел сильнее Родины и Енисея,КБ должны побеждать Крылья,а в Ростове как карта ляжет.
ЦСКА в Москве играет,так что в Ростове карта не ляжет)))
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Дмитрий9779
Ответ Kuznets 09
ЦСКА в Москве играет,так что в Ростове карта не ляжет)))
Спасибо,что поправил.ЦСКА фаворит тогда.
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Alamarrr
Ответ psycho
Комментарий удален модератором
великая и могучая??😂 Зерема что ли?
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RusSelMash
Ответ Alamarrr
великая и могучая??😂 Зерема что ли?
Великая и могучая заремовская впадина!!!
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Илья Ворошилов
Ответ Кирилл.С-Пб
По-моему, у всех этих адептов диагноз...
Они перед зеркалом каждое утро говорят : "Аве Зарема"
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