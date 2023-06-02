Андрей Тихонов: «Спартак» – фаворит в борьбе за 2-е место в РПЛ. ЦСКА и «Ростов» могут спокойно сыграть вничью»

Андрей Тихонов считает «Спартак» фаворитом в борьбе за второе место в Мир РПЛ.

«Я думаю, что «Спартак» является фаворитом в борьбе за второе место. «Спартак» должен воспользоваться своим шансом, хотя «Крылья Советов» борются за непопадание в стыковые матчи. То есть у обеих команд решаются определенные задачи.

ЦСКА довольно неплохо дома выглядит. «Ростов» хоть и провалил несколько игр, но в последнем матче вырвал победу у «Ахмата». Но это здорово и интересно, когда решается борьба медалистов и команд, которые сыграют в стыковых матчах.

Полагаю, что ЦСКА и « » могут спокойно сыграть вничью, а «Спартак» может обыграть «Крылья Советов». Но все в руках ЦСКА, команды , ей не надо оборачиваться, нужно просто выигрывать, после чего не будет возникать вопросов ни у кого.

Будет ли под давлением «Спартак», учитывая турнирное положение? «Спартаку» нужно выигрывать, поэтому, конечно, давление есть. Все-таки второе место будет хорошим результатом для « », – сказал экс-игрок московского клуба.

Перед заключительным, 30-м туром 2-е место занимает ЦСКА (55 очков), третье – «Спартак» (54), четвертое – «Ростов» (53). В последнем туре ЦСКА дома сыграет с «Ростовом», «Спартак» в гостях встретится с «Крыльями Советов».

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