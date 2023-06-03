Хавбек «Пари НН» Кротов: «Рассчитываем остаться в РПЛ без стыков. Главное – выиграть у «Химок»

Теги Химки премьер-лига Россия Вячеслав Кротов Пари НН Футбол

Вячеслав Кротов надеется, что «Пари НН» сохранит место в Мир РПЛ без стыковых матчей.

«Мы рассчитываем остаться без переходных матчей в РПЛ. Очко, заработанное за счет ничьей со «Спартаком», очень важно для нас. Оно может стать золотым. Будем пытаться остаться напрямую. Уверен, у нас есть на это все шансы.

Главное – выиграть матч у «Химок». Пока не смотрим в сторону переходных матчей. Об этом будем думать только после 30-го тура и если попадем в стыки», – сказал полузащитник «Пари НН».

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3 комментария

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Andrey Yaroslavtsev
Юран.
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Pok_Toholo
Кротов чей-то родственник в Пари НН? Иначе зачем это незабивающее полено держат там. Хотя тот же вопрос возникал и с Уфой.
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