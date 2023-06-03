Анзор Кавазашвили: «Красно-белые должны радоваться, что я легенда «Спартака» и «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили назвал себя легендой «Зенита» и «Спартака».

«Чтобы вы знали – когда «Зенит» был ленинградским, я был основным вратарем. Полтора месяца назад журналисты из Санкт-Петербурга попросили мое добро, чтобы болельщики этого клуба присвоили мне статус легенды сине-бело-голубой команды.

Я дал согласие, а когда фанаты «Спартака» об этом узнали, задались вопросом: «Анзор, ты же спартаковец». Извините меня, легендой не я себя назвал, этого хотели они.

В прошлом году по итогам статистического анализа меня признали лучшим грузинским вратарем «Динамо» Тбилиси. Данное решение принимало 11 человек! Кто-то разве должен по этому поводу возмущаться? Меня признали первым вратарем!

Красно-белые болельщики должны радоваться, что их ветеран – бронзовый призер чемпионата мира в Англии, легенда «Зенита» и «Спартака», лучший вратарь современности в Грузии. Но вместо этого меня пытаются укусить», – заявил бывший вратарь.

Кавазашвили выступал за «Зенит» в 1960 году, а за «Спартак» в 1969-1971 годах.

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22 комментария

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Бронислав Каминский
Ахах он за Зенит то сколько сыграл?Матчей 20? Да и за Спартак меньше,чем за Торпедо
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Беременный малыш
Это клиника конкретная.
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Мосгорсуд
Анзор, ты сколько клубов поменял? Легенды так не гуляют))
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DrunkGonzo
Спартака, Зенита и Спортса
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U
Тут психиаторы должны радоваться, что человек популяризирует валиум.
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ARAMIS777
Навскидку,Анзорик за Торпедо больше всего играл.
(Могу ошибиться конечно).
А насчёт лучшего вратаря Динамо Тб...
Мне очень Отар Габелия нравился.
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Ростов-на-Дону
Ответ ARAMIS777
Навскидку,Анзорик за Торпедо больше всего играл. (Могу ошибиться конечно). А насчёт лучшего вратаря Динамо Тб... Мне очень Отар Габелия нравился.
Оба в Грузии хороши были.
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OldRedWhite
Ответ Бронислав Каминский
Ахах он за Зенит то сколько сыграл?Матчей 20? Да и за Спартак меньше,чем за Торпедо
Так о Торпедо ни слова …
Не так уж он выжил из ума , как пишут коллеги на Спортсе )))
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Ростов-на-Дону
Ответ ARAMIS777
Навскидку,Анзорик за Торпедо больше всего играл. (Могу ошибиться конечно). А насчёт лучшего вратаря Динамо Тб... Мне очень Отар Габелия нравился.
Габелия, да, по мне тоже лучше был. Анзор путешесвовал по раным клубам.
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ARAMIS777
Ответ Ростов-на-Дону
Оба в Грузии хороши были.
Ну игру Отара я видел,а Анзора нет.
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TaR
Его признали лучшим вратарем Динамо Тбилиси за 5 матчей в клубе и 10 пропущенных в них? (Данные Википедии). Стеб какой-то
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igls54
Сдается, что Зенит будет рад, если Анзор окажется только легендой Спартака
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mynicipal
Какой он легенда? Журналисты попросили,болейщики утвердили- вот деда понесло.
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Pestalo33i
в пятницу под ночь я и не такое рассказываю
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skip-i-rich
Человек провёл за Торпедо 191 матч, 88 сухарей, дважды признался лучшим вратарём страны и потом выясняются такие легендарные подробности...
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Tiffony999rus77
Время час ночи по москве, кто там ему опять наливает и записывает эти монологи?
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Дмитрий9779
😁
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