Анзор Кавазашвили: «Красно-белые должны радоваться, что я легенда «Спартака» и «Зенита»

Анзор Кавазашвили назвал себя легендой «Зенита» и «Спартака».

«Чтобы вы знали – когда «Зенит» был ленинградским, я был основным вратарем. Полтора месяца назад журналисты из Санкт-Петербурга попросили мое добро, чтобы болельщики этого клуба присвоили мне статус легенды сине-бело-голубой команды.

Я дал согласие, а когда фанаты « » об этом узнали, задались вопросом: « , ты же спартаковец». Извините меня, легендой не я себя назвал, этого хотели они.

В прошлом году по итогам статистического анализа меня признали лучшим грузинским вратарем «Динамо» Тбилиси. Данное решение принимало 11 человек! Кто-то разве должен по этому поводу возмущаться? Меня признали первым вратарем!

Красно-белые болельщики должны радоваться, что их ветеран – бронзовый призер чемпионата мира в Англии, легенда « » и «Спартака», лучший вратарь современности в Грузии. Но вместо этого меня пытаются укусить», – заявил бывший вратарь.

Кавазашвили выступал за «Зенит» в 1960 году, а за «Спартак» в 1969-1971 годах.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы