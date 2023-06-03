Анзор Кавазашвили: «Красно-белые должны радоваться, что я легенда «Спартака» и «Зенита»
Анзор Кавазашвили назвал себя легендой «Зенита» и «Спартака».
«Чтобы вы знали – когда «Зенит» был ленинградским, я был основным вратарем. Полтора месяца назад журналисты из Санкт-Петербурга попросили мое добро, чтобы болельщики этого клуба присвоили мне статус легенды сине-бело-голубой команды.
Я дал согласие, а когда фанаты «Спартака» об этом узнали, задались вопросом: «Анзор, ты же спартаковец». Извините меня, легендой не я себя назвал, этого хотели они.
В прошлом году по итогам статистического анализа меня признали лучшим грузинским вратарем «Динамо» Тбилиси. Данное решение принимало 11 человек! Кто-то разве должен по этому поводу возмущаться? Меня признали первым вратарем!
Красно-белые болельщики должны радоваться, что их ветеран – бронзовый призер чемпионата мира в Англии, легенда «Зенита» и «Спартака», лучший вратарь современности в Грузии. Но вместо этого меня пытаются укусить», – заявил бывший вратарь.
Кавазашвили выступал за «Зенит» в 1960 году, а за «Спартак» в 1969-1971 годах.
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(Могу ошибиться конечно).
А насчёт лучшего вратаря Динамо Тб...
Мне очень Отар Габелия нравился.
Не так уж он выжил из ума , как пишут коллеги на Спортсе )))