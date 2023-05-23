Кавазашвили не считает Семака лучшим тренером РПЛ: «У него полное обеспечение в «Зените», а легионеры не его воспитанники. Лучший – Осинькин, у которого игроков отбирают, а он дает новых»

Анзор Кавазашвили объяснил, почему Сергей Семак не лучший тренер Мир РПЛ.

«Лучший тренер – это Осинькин. Человек, который в последние два сезона дает прекрасных футболистов, но у него их забирают другие команды. Потом он опять находит других, и их у него снова забирают. Вот это и есть самый настоящий тренерский талант.

Он не может занять с «Крыльями Советов» достойное место в , потому что все время снабжает другие команды талантливой молодежью.

Семак? У него в « » полное финансовое, техническое и прочее обеспечение. Я ценю работу тренера по привлечению к основному составу молодежи из российских футболистов, а не из иностранцев. Легионеры «Зенита» не воспитанники Семака, а просто приглашенные готовые футболисты. Это не заслуга . Вот поэтому я и назвал бы лучшим тренером», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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