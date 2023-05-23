Кавазашвили не считает Семака лучшим тренером РПЛ: «У него полное обеспечение в «Зените», а легионеры не его воспитанники. Лучший – Осинькин, у которого игроков отбирают, а он дает новых»
Анзор Кавазашвили объяснил, почему Сергей Семак не лучший тренер Мир РПЛ.
«Лучший тренер – это Осинькин. Человек, который в последние два сезона дает прекрасных футболистов, но у него их забирают другие команды. Потом он опять находит других, и их у него снова забирают. Вот это и есть самый настоящий тренерский талант.
Он не может занять с «Крыльями Советов» достойное место в РПЛ, потому что все время снабжает другие команды талантливой молодежью.
Семак? У него в «Зените» полное финансовое, техническое и прочее обеспечение. Я ценю работу тренера по привлечению к основному составу молодежи из российских футболистов, а не из иностранцев. Легионеры «Зенита» не воспитанники Семака, а просто приглашенные готовые футболисты. Это не заслуга Семака. Вот поэтому я и назвал бы Игоря Осинькина лучшим тренером», – сказал бывший вратарь «Спартака».
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А Семак сидит себе, среди 101 далматинца, и кайфует в шубе.
Игроков дает агент Андреев превративший Крылья в свой магазин, а Осинькин занимается просто предпродажной подготовкой
А Семак с Уфой в еврокубках это другое :)
"Так не доставайся же ты никому!" (С) 🤪
При всём уважении к человеческим качествам Семака, это сравнение жопы с пальцем