Кавазашвили не считает Семака лучшим тренером РПЛ: «У него полное обеспечение в «Зените», а легионеры не его воспитанники. Лучший – Осинькин, у которого игроков отбирают, а он дает новых»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Игорь Осинькин Футбол

Анзор Кавазашвили объяснил, почему Сергей Семак не лучший тренер Мир РПЛ.

«Лучший тренер – это Осинькин. Человек, который в последние два сезона дает прекрасных футболистов, но у него их забирают другие команды. Потом он опять находит других, и их у него снова забирают. Вот это и есть самый настоящий тренерский талант.

Он не может занять с «Крыльями Советов» достойное место в РПЛ, потому что все время снабжает другие команды талантливой молодежью.

Семак? У него в «Зените» полное финансовое, техническое и прочее обеспечение. Я ценю работу тренера по привлечению к основному составу молодежи из российских футболистов, а не из иностранцев. Легионеры «Зенита» не воспитанники Семака, а просто приглашенные готовые футболисты. Это не заслуга Семака. Вот поэтому я и назвал бы Игоря Осинькина лучшим тренером», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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29 комментариев

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Ебздрогыч
Не, лучший Талалаев, с отрывом. Он как санитар леса, раненых и больных лично пристреливает и оправляет в другой, более лучший мир, чтобы долго не мучались.
+28
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LIBerly
Лучший тренер России - это Мостовой. Он настолько хорош, что ему боятся выдавать лицензию, потому что тогда в РПЛ падёт гегемония Зенита
+25
-2
+23
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Oleg Olegov
Осинькин то в подвале сидит, и как мамка из кусков кожи, затекших в водосток, собирает игроков РПЛ.
А Семак сидит себе, среди 101 далматинца, и кайфует в шубе.
+21
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+15
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Я всех их сделал
Сложно оценивать тренеров-доминаторов в своих чемпионатах, таких как Семак или Гвардиола например. С одной стороны как они могут быть не лучшими, если раз за разом побеждают в чемпионате, а с другой у них самые укомплектованные команды и большой кошелёк за спиной, и с такими составами любое место ниже первого не будет считаться успехом, и тут уже на первый план выходят те, кто даёт результат с меньшими вложениями и более скромными исходными данными, то есть например Эмери и Де Дзерби идут в зоне еврокубков, что для их клубов огромный успех, сравнимый с чемпионством для Сити, а в России допустим тот же Личка слепил яркий Оренбург, который играет строго в атаку и имеет 3-4 место по забитым, пусть и пропускает тоже много, но это даёт результат и показывает что можно высоко находиться в таблице и без унылых автобусов и выстраданных минимальных побед и нулевых ничьих.
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Правда России
Ответ Ебздрогыч
Не, лучший Талалаев, с отрывом. Он как санитар леса, раненых и больных лично пристреливает и оправляет в другой, более лучший мир, чтобы долго не мучались.
Но в таком случае было бы интересно посмотреть на результаты Осинькина, еслиб бюджет позволил сохранить: Зиньковского, Сергеева, Чернова, Бегича, Пиняева, Соболева, Глушенкова, Сарвели и Пруцева
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Woenpens
А каковы критериии по лучшему тренеру? По выигранным титулам или по воспитанникам?
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BaltikaSPb
Дедуля опять накатил и витает в облаках
Игроков дает агент Андреев превративший Крылья в свой магазин, а Осинькин занимается просто предпродажной подготовкой
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Джиза
Кавазашвили уже даже не задумывается. Осинькин -воспитатель, получается. А речь о профессиональном тренере, для которого важны победы, а не воспитанники.
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mihail.gvozdev2020
А мне кажется, что СЕМАКУ все равно лучший он или нет.
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samarskij-kuzmich
Ну с Осинькиным тоже не всё так просто. Он же не ищет игроков, как Личка, которого здесь правильно упомянули, как хорошего селекционера. У Осинькина есть набор игроков, собранных когда-то в Чертановский интернат. Собирал не он. Принцип по которому собран костяк Осинькина - принадлежность к агенту Андрееву. И это, кстати, слабое место тренера Осинькина. Овсянников и Фролов сильнее, но он ставит прыщавого истероида Ломаева. Барач сильнее, но он держит его на скамейке, а потом отправляет в аренду, а его место занимает буратиноподобный Солдатенков, который числится "молодым", хотя ему уже 27 лет скоро будет. И т.д. и т.п. ... Андреев распродаёт подготовленный Осинькиным за счёт Крыльев товар. И Крылья вовсе не сохраняют уровень "благодаря таланту Осинькина", а играют всё хуже и хуже, поскольку Осинькин не знает, что делать с игроками не имеющими отношения к чертановскому интернату и Андрееву.
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mr.fighter
Ответ BaltikaSPb
Дедуля опять накатил и витает в облаках Игроков дает агент Андреев превративший Крылья в свой магазин, а Осинькин занимается просто предпродажной подготовкой
Очень интересно. Что - то не видать сонма тренеров, способных заниматься "предпродажной подготовкой"...
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igls54
Кто о чем, а дед о синьке.
А Семак с Уфой в еврокубках это другое :)
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Александр Степанов
Уж сколько раз твердили миру: тренер вроде Осинькина не всегда способен работать в большом клубе, так что не факт, что он бы давал результат в Зенит. Про Аленичева в свое время твердили, что он тот, кто возродит великий Спартак и где он сейчас?
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mahurat
Богданыч растет.
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Electro
Есть тренеры, которые дают игроков, а есть которые дают результат.
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Дядя ТУРА
Ответ Oleg Olegov
Причём он её прервет даже не управляя никаким клубом
он уже управляет клубом, но первое правило бойцовского клуба...
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Циник Петербургский
Ответ LIBerly
Лучший тренер России - это Мостовой. Он настолько хорош, что ему боятся выдавать лицензию, потому что тогда в РПЛ падёт гегемония Зенита
Да что там Зенит! "Царя" уже боятся видеть на тренерском мостике все топ-клубы Европы. Ведь их много, а царь один. На всех его не хватит...

"Так не доставайся же ты никому!" (С) 🤪
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rome2003
Ответ Я всех их сделал
Сложно оценивать тренеров-доминаторов в своих чемпионатах, таких как Семак или Гвардиола например. С одной стороны как они могут быть не лучшими, если раз за разом побеждают в чемпионате, а с другой у них самые укомплектованные команды и большой кошелёк за спиной, и с такими составами любое место ниже первого не будет считаться успехом, и тут уже на первый план выходят те, кто даёт результат с меньшими вложениями и более скромными исходными данными, то есть например Эмери и Де Дзерби идут в зоне еврокубков, что для их клубов огромный успех, сравнимый с чемпионством для Сити, а в России допустим тот же Личка слепил яркий Оренбург, который играет строго в атаку и имеет 3-4 место по забитым, пусть и пропускает тоже много, но это даёт результат и показывает что можно высоко находиться в таблице и без унылых автобусов и выстраданных минимальных побед и нулевых ничьих.
"Семак или Гвардиола"
При всём уважении к человеческим качествам Семака, это сравнение жопы с пальцем
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Plus Ultra
Ответ Владимир Дзяворук
Не надо путать тренера- воспитателя с тренером команды мастеров!
какой нахрен воспитатель, тренер тренерует! тут об этом и говорится как тренер семак такое себе, он скорее менеджер, а вот вытренировать игроков почти с нуля, которых тот же зеник с семаком и купят не каждый может тут об этом и говорится
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Владимир Дзяворук
Не надо путать тренера- воспитателя с тренером команды мастеров!
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