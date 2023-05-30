Анзор Кавазашвили: «Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема, где он демонстрирует свой богатый размер – жуткая невоспитанность. А виновато руководство «Зенита»

Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» плохо влияет на поведение футболистов.

«Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео из постели, где он демонстрирует свой богатый размер – жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство « », на таком уровне они воспитывают своих футболистов!

Кто довел до тюрьмы? Кто позволил Дзюбе так себя вести? Воспитательная работа клуба из Санкт-Петербурга идет очень плохо! Во всем этом виноват «Зенит»! Может ли меня кто-то поддержать в этом вопросе? Вы сами понимаете, что такое «Газпром» и РФС? Все боятся об этом говорить», – сказал бывший футболист «Спартака».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте