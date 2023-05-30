Анзор Кавазашвили: «Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема, где он демонстрирует свой богатый размер – жуткая невоспитанность. А виновато руководство «Зенита»
Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» плохо влияет на поведение футболистов.
«Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема из постели, где он демонстрирует свой богатый размер – жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство «Зенита», на таком уровне они воспитывают своих футболистов!
Кто довел Кокорина до тюрьмы? Кто позволил Дзюбе так себя вести? Воспитательная работа клуба из Санкт-Петербурга идет очень плохо! Во всем этом виноват «Зенит»! Может ли меня кто-то поддержать в этом вопросе? Вы сами понимаете, что такое «Газпром» и РФС? Все боятся об этом говорить», – сказал бывший футболист «Спартака».
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По этой логике Спартак довел Промеса до покушения на убийство?
1957—1959 Динамо (Тбилиси) 5 (–10)
1960 Зенит (Ленинград) 30 (–35)
1961—1968 Торпедо (Москва) 165 (–135)
1969—1971 Спартак (Москва) 74 (–45)
1972 Торпедо (Кутаиси) 31 (–25)
1974 Спартак (Кострома) 3 (–?)
Почему этого деда называют бывшим игроком Спартака? Он торпедовец. При этом ещё и за Зенит сезон отыграл.
Тут была недавно статья про тренера Сборной СССР, где игроки Торпедо вспоминали, как Анзор в открытую сливал матч Динамо, чтобы те стали чемпионами. После такого он ещё пытается кого-то учить.
Анзора меньше не станет, увы - он как Зарема, вечный бред как корм для админов Спортсвру, трафик гонят... 😒
Кавазашвили всего в двух коротких предложениях идеально сформулировал философию современного кб-движа. Легенда.