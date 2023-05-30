Анзор Кавазашвили: «Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема, где он демонстрирует свой богатый размер – жуткая невоспитанность. А виновато руководство «Зенита»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Александр Кокорин Сердар Азмун Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» плохо влияет на поведение футболистов.

«Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема из постели, где он демонстрирует свой богатый размер – жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство «Зенита», на таком уровне они воспитывают своих футболистов!

Кто довел Кокорина до тюрьмы? Кто позволил Дзюбе так себя вести? Воспитательная работа клуба из Санкт-Петербурга идет очень плохо! Во всем этом виноват «Зенит»! Может ли меня кто-то поддержать в этом вопросе? Вы сами понимаете, что такое «Газпром» и РФС? Все боятся об этом говорить», – сказал бывший футболист «Спартака». 

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23 комментария

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Евгений Пугачев
Дзюба воспитанник Спартака и этим всё сказано...
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Лейтенант Гофмиллер
Кокорин и Дзюба перешли в "Зенит", когда обоим было за 25 лет. Бывший футболист Спартака в самом деле считает, что работодатель должен воспитывать мужиков? Ни родители, ни школа, а работодатель?

По этой логике Спартак довел Промеса до покушения на убийство?
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Andrey Saint-P
Дед, обсуждай лучше причиндалы своего Соболева, если так нравится эта тема. И выпей таблетки.
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igls54
Воспитанник Спартака, а виноват Зенит? Забавно
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Сергей Галынский
Дед,ты реально смотрел видео Дзюбы и запомнил,как ты говоришь,его богатый размер? 🤦‍♂️
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Anton Tsybulsky
Клубная карьера
1957—1959 Динамо (Тбилиси) 5 (–10)
1960 Зенит (Ленинград) 30 (–35)
1961—1968 Торпедо (Москва) 165 (–135)
1969—1971 Спартак (Москва) 74 (–45)
1972 Торпедо (Кутаиси) 31 (–25)
1974 Спартак (Кострома) 3 (–?)

Почему этого деда называют бывшим игроком Спартака? Он торпедовец. При этом ещё и за Зенит сезон отыграл.
Тут была недавно статья про тренера Сборной СССР, где игроки Торпедо вспоминали, как Анзор в открытую сливал матч Динамо, чтобы те стали чемпионами. После такого он ещё пытается кого-то учить.
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kaviknat
За воспитание Соболева кто виноват?
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Юрий Кечко
То от дело посвящение Юрана в спартаковцы в конце 90-х, это спартаковский дух , это другое))
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Ответ Юрий Кечко
То от дело посвящение Юрана в спартаковцы в конце 90-х, это спартаковский дух , это другое))
80-х*
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Ответ Сергей Галынский
Дед,ты реально смотрел видео Дзюбы и запомнил,как ты говоришь,его богатый размер? 🤦‍♂️
Походу он с утра пересмотрел, как раз.
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Ответ Anton Tsybulsky
Клубная карьера 1957—1959 Динамо (Тбилиси) 5 (–10) 1960 Зенит (Ленинград) 30 (–35) 1961—1968 Торпедо (Москва) 165 (–135) 1969—1971 Спартак (Москва) 74 (–45) 1972 Торпедо (Кутаиси) 31 (–25) 1974 Спартак (Кострома) 3 (–?) Почему этого деда называют бывшим игроком Спартака? Он торпедовец. При этом ещё и за Зенит сезон отыграл. Тут была недавно статья про тренера Сборной СССР, где игроки Торпедо вспоминали, как Анзор в открытую сливал матч Динамо, чтобы те стали чемпионами. После такого он ещё пытается кого-то учить.
тоже не понимаю, вот Маслаченко больше спартаковец!!!
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Ник Гре
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Кокорин и Дзюба перешли в "Зенит", когда обоим было за 25 лет. Бывший футболист Спартака в самом деле считает, что работодатель должен воспитывать мужиков? Ни родители, ни школа, а работодатель? По этой логике Спартак довел Промеса до покушения на убийство?
Терюшкова станет меньше, он вылетел в Пердив, ура!
Анзора меньше не станет, увы - он как Зарема, вечный бред как корм для админов Спортсвру, трафик гонят... 😒
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Юра Коленко
Ввести в Зените должность политрука
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Михаил Савченко
"Во всем этом виноват «Зенит»! Может ли меня кто-то поддержать в этом вопросе?"

Кавазашвили всего в двух коротких предложениях идеально сформулировал философию современного кб-движа. Легенда.
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Ramon Mercader
Дед все от чемпионства Спартака отойти не может.
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Pok_Toholo
Зато когда Соболев свою ваrину демонстрирует на поле это значит показатель боевого духа?
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Hong Kil
Руководство Зенита виновно в несварении желудка "московской" публики. Приходят они такие на прием в поликлинику и врач им говорит "Ну голубчик, руководство Зенита виновато в этих болях, медицина тут бессильна!"
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valderoma
Вылез из-под коряги 🤦
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Паровоз19
они с Ловчевым в вотсапе друг другу это видео пересылают что ли
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T622222
А что он это вспомнил?;)))
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