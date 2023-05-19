Анзор Кавазашвили: «Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал». Старостин, Нетто и другие приучили, что нет лучше команды в стране»

Анзор Кавазашвили сопоставил выступление за «Спартак» и «Реал».

«Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал Мадрид» – самый лучший клуб страны, большой груз ответственности, многомиллионная армия лучших в мире болельщиков, которые требуют трофеев каждый сезон.

Эти два клуба пользуются популярностью у огромного числа людей.

«Спартак» – народная команда. Спартаковский дух – воспитание, которое дается с академии, либо сразу приобретается с переходом в красно-белый стан.

Старостин, Нетто и другие приучили фанатов к тому, что, кроме «Спартака», нет лучше команды в стране.

За этот великий клуб играют только те, кто его полюбил еще в детстве – других в команду не набирают», – сказал бывший вратарь «Спартака»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!