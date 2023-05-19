Анзор Кавазашвили: «Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал». Старостин, Нетто и другие приучили, что нет лучше команды в стране»

Теги Спартак премьер-лига Россия Реал Мадрид Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили сопоставил выступление за «Спартак» и «Реал».

«Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал Мадрид» – самый лучший клуб страны, большой груз ответственности, многомиллионная армия лучших в мире болельщиков, которые требуют трофеев каждый сезон.

Эти два клуба пользуются популярностью у огромного числа людей.

«Спартак» – народная команда. Спартаковский дух – воспитание, которое дается с академии, либо сразу приобретается с переходом в красно-белый стан.

Старостин, Нетто и другие приучили фанатов к тому, что, кроме «Спартака», нет лучше команды в стране.

За этот великий клуб играют только те, кто его полюбил еще в детстве – других в команду не набирают», – сказал бывший вратарь «Спартака»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

46 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Кавазашвили - это Пирс Морган курильщика?
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Фут.Боль
Первым словом Шамара Николсона было не папа или мама, а Спартак!
+27
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Этот Райола хочет денег
100%! Иномарка бизнес-класса и "семерка" Ваза это машины? Машины! И на тех и на этих спрос был большой? Большой! Значит они вместе-лидеры мирового автопрома!
+13
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+12
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Evgeny Trifonov
опять ветеранов Спартака ловят в пятницу у любимого заведения "Красное и Белое" в очереди
+12
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nmnackjbxkasbk
Ответ jwbmwbqvih
Болельщики Мадрида нас знают точно. В 90е мы с ними нормально рубились. Там, вроде,даже по победам равенство.
90-ые были почти 30 лет назад.
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Бродяга-симпатяга
Надо Анзорчика перед играми в рздевалку Спартака запускать. Будет знаменитый дух источать
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Aleksandr Dubovik
Да какой Реал? Дед, очнись! Верхняя точка спартака это полуфинал ЛЧ лохматых 90х, Старостин уже не дожил до тех времен, о чем ты вообще говоришь?
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Black Phoenix
Чего ж тогда лучшая команда в стране чемпионство раз в 16 лет выигрывает в отличие от Локо, ЦСКА, и Зенита?)
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+5
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Owen_the_Simple
>Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал Мадрид
>народная команда
>Спартаковский дух
>великий клуб
>нет лучше команды в стране

Он почти полное бинго собрал. Даже не знаю с чего начинать комментировать
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+5
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Иван Никитенко
возможно он и праву нас в стране многие кто знает великий реал,но в испаний малко кто слышал про спартак из москвы
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Уся Ваткин
Равноценна - это значит тоже по четыре штуки вынимать из своих ворот от всяких команд в голубой форме
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An Kr
Это когда, 70 лет назад было?
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Трент Резнор
Анзор, проснись - ты *********
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Из достоверных источников есть информация, что Роналду перед подписанием контракта с Реалом умолял Мендеша продать его в Спартак. Но Зареме не понравилась дата его рождения. Что-то там с Сатурном в тени Плутона какие-то проблемы были.
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tommy_hell_trigger
Очередное включение прямиком из больничной палаты?
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Ответ ss_podonok
лучшие футболисты стремятся именно в спартак, а те кто за нефтяными деньгами- доят политпроект
Лучшие футболисты стремятся в Спартак, но он их, почему-то, не берёт.
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Alexander Rakhilkin
"За этот великий клуб играют только те, кто его полюбил еще в детстве – других в команду не набирают" - эти слова, да в уши толпы зарубежных охламонов, прошедших через клуб в прошедшие годы... Вот бы подивились
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Владимир Молявин
Каждый любит свой клуб и для него он важен.
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Alex Alex
Динамо Киев тогда это Барселона?
А вообще, надоел этот дед. Тарпищев про него говорил, то он в слове заявка 4 ошибки допускает
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Petergof
Жаль , что Винисиус с Вальверде не догадываются, какой чести они были бы удостоены, играя за Спартак.
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Owen_the_Simple
Ответ Log in
Лучшие футболисты стремятся в Спартак, но он их, почему-то, не берёт.
Потому, что в них нет спартаковского духа.
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Oleg Olegov
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кавазашвили - это Пирс Морган курильщика?
Пирс Морган это Кавазашвили здорового человека
+4
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ktibr
Ответ Serg 123
И не начинай лучше, обратись к Орлову и Боярскому срочно, они точно поведают о величии зенита в мире за их долгую жизнь, они всегда в курсе о клубе и его успехах за сто лет, правда в мире еще 20 лет назад никто и слыхом не слышал о таком чуде с невы.
а они о таком и не вещали никогда. до 84 года мы, Зенит, были заводской командой, которая играла в Высшей лиге и дальше наши разбросы во временах и в голове не существуют.
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ktibr
У футболиста, как и у любого человека, есть несколько факторов, которые влияют на его выбор. Деньги, честь и слава, предсказуемое будущее... ну и бабы. В лиге, которая отстранена от всего футбольного мира зачем может ехать сферический Месси или Рональдо?
Правильно- за деньгами и за некоторой отдушкой в желании рвать все и вся. Так куда и зачем едут в Спартак и Зенит? Не стоит ли поставить знак "равно" меж ними? Я могу напомнить еще про то, как образовывалась Сибнефть и как государственные деньги там работали, но это не в коня корм. Точнее не в мясо.
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Penarol
Динамо Киев была лучшей командой в стране, когда Старостин и Нетто приучали. С отрывом лучшей. И по внутренним, и по международным успехам. Не нужно мерять футбол одними славными девяностыми, когда мечты Анзора стали явью.
Ни у одной топ-команды с таким количеством походов за еврокубками нет настолько невыразительных результатов, как у Спартака (три чахлых полуфинала и все в 90е). Где был этот Реал остальное время? Кого и к чему приучал? Анзор, такой Анзор…
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