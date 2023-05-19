Анзор Кавазашвили: «Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал». Старостин, Нетто и другие приучили, что нет лучше команды в стране»
Анзор Кавазашвили сопоставил выступление за «Спартак» и «Реал».
«Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал Мадрид» – самый лучший клуб страны, большой груз ответственности, многомиллионная армия лучших в мире болельщиков, которые требуют трофеев каждый сезон.
Эти два клуба пользуются популярностью у огромного числа людей.
«Спартак» – народная команда. Спартаковский дух – воспитание, которое дается с академии, либо сразу приобретается с переходом в красно-белый стан.
Старостин, Нетто и другие приучили фанатов к тому, что, кроме «Спартака», нет лучше команды в стране.
За этот великий клуб играют только те, кто его полюбил еще в детстве – других в команду не набирают», – сказал бывший вратарь «Спартака»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
>народная команда
>Спартаковский дух
>великий клуб
>нет лучше команды в стране
Он почти полное бинго собрал. Даже не знаю с чего начинать комментировать
А вообще, надоел этот дед. Тарпищев про него говорил, то он в слове заявка 4 ошибки допускает
Правильно- за деньгами и за некоторой отдушкой в желании рвать все и вся. Так куда и зачем едут в Спартак и Зенит? Не стоит ли поставить знак "равно" меж ними? Я могу напомнить еще про то, как образовывалась Сибнефть и как государственные деньги там работали, но это не в коня корм. Точнее не в мясо.
Ни у одной топ-команды с таким количеством походов за еврокубками нет настолько невыразительных результатов, как у Спартака (три чахлых полуфинала и все в 90е). Где был этот Реал остальное время? Кого и к чему приучал? Анзор, такой Анзор…