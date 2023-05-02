Экс-игрок «Бордо» Обраньяк о сексе: «Оргазм позволял расслабиться, но хотелось спать. Мне было некомфортно играть после этого»
Людовик Обраньяк высказался о влиянии секса на его игру в футбол.
«Оргазм позволял расслабиться, но из-за этого мне хотелось спать. Поэтому мне было некомфортно играть после этого.
Я хотел запереться, быть под давлением и поддерживать уровень адреналина», – сказал бывший футболист «Бордо» Людовик Обраньяк в интервью France Football.
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