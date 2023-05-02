Экс-игрок «Бордо» Обраньяк о сексе: «Оргазм позволял расслабиться, но хотелось спать. Мне было некомфортно играть после этого»

Теги Бордо лига 1 Франция Людовик Обраньяк Здоровье Футбол

Людовик Обраньяк высказался о влиянии секса на его игру в футбол.

«Оргазм позволял расслабиться, но из-за этого мне хотелось спать. Поэтому мне было некомфортно играть после этого.

Я хотел запереться, быть под давлением и поддерживать уровень адреналина», – сказал бывший футболист «Бордо» Людовик Обраньяк в интервью France Football.

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14 комментариев

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SlaYeR
о редактор спидинфо теперь тут работает
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Только Крылья
че то спать охота
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Jovana Jovičić
Это такой дальний заход, что нужно экономить силы и давать мужикам в ####, а не тратить силы на девушек?
+4
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Kanan Jarrus
спортс, вы серьезно?
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Granero-24
Sports сегодня публикует новости о переживаниях футболистов ?
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Давид Agabekyan
Ответ dreamstep
Ещё у Дзюбы не забудьте уточнение мнение по этому вопросу.
Мнение Дзюбы весь мир видел
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dreamstep
Ещё у Дзюбы не забудьте уточнение мнение по этому вопросу.
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Spaten
Выпей коньячку для бодрядчку!
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Добрый Ретроград
Ответ Только Крылья
че то спать охота
Занимаешься. Вот гад.
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Антимосковский
Ответ Jovana Jovičić
Это такой дальний заход, что нужно экономить силы и давать мужикам в ####, а не тратить силы на девушек?
после мужиков тоже будет оргазм и захочется спать
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XavIniesta2008-2015
Ответ Jovana Jovičić
Это такой дальний заход, что нужно экономить силы и давать мужикам в ####, а не тратить силы на девушек?
Не знаю, заход или нет, но ещё Роналдо рассказывал про способ заниматься любовью с девушками перед матчами и сохранять при этом энергию
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Alexey Cherin
Ответ Давид Agabekyan
Мнение Дзюбы весь мир видел
Артём клал с прибором этот Ваш секас
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