Экс-игрок «Бордо» Обраньяк о сексе: «Оргазм позволял расслабиться, но хотелось спать. Мне было некомфортно играть после этого»

Людовик Обраньяк высказался о влиянии секса на его игру в футбол.

«Оргазм позволял расслабиться, но из-за этого мне хотелось спать. Поэтому мне было некомфортно играть после этого.

Я хотел запереться, быть под давлением и поддерживать уровень адреналина», – сказал бывший футболист « » в интервью France Football.

Экс-вратарь «ПСЖ» Алонзо о сексе и мастурбации: «Тренеры твердили, что перед матчем не следует заниматься любовью, чтобы не терять тестостерон. На сборах трудно не разряжать ствол»

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