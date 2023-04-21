«ПСЖ» тратил рекордные для Франции 729 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне. Дефицит бюджета – 368 млн

Общий долг профессиональных французских клубов приближается к 1 млрд евро.

Информацией о состоянии французского футбола поделилось управление по надзору за финансовой деятельностью футбольных клубов (DNCG).

В сезоне-2021/22 совокупные чистые убытки клубов Лиги 1 и Лиги 2 составили 601 млн евро. За год до этого – 645 млн.

«Интересно, что у половины клубов Лиги 1 вообще нет убытков», – отметил Жан-Марк Микеле, глава DNCG.

При этом совокупный долг продолжил рост. Если в сезоне-2018/19 он был равен 522 млн евро, то в сезоне-2021/22 – 981 млн евро.

«Давайте откровенно: без общих попыток владельцев, властей и футбольного руководства французский футбол уже стал бы банкротом», – отметил Микеле.

« » в сезоне-2021/22 расходовал на зарплаты рекордные 729 млн евро. Дефицит его бюджета составил 368 млн евро, а стоимость его активов в сумме составила 1,02 млрд.

Также дефицит выявлен у « » (31 млн), « » (53), « » (187), «Ниццы» (59), « » (12), «Лорьяна» (2,8), «Метца» (12), «Сент-Этьена» (6,8) и «Труа» (31).

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