«ПСЖ» тратил рекордные для Франции 729 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне. Дефицит бюджета – 368 млн

Теги Бордо Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Сент-Этьен Труа лига 1 Франция бизнес Метц Лорьян Д2 Франция деньги Футбол

Общий долг профессиональных французских клубов приближается к 1 млрд евро.

Информацией о состоянии французского футбола поделилось управление по надзору за финансовой деятельностью футбольных клубов (DNCG).

В сезоне-2021/22 совокупные чистые убытки клубов Лиги 1 и Лиги 2 составили 601 млн евро. За год до этого – 645 млн.

«Интересно, что у половины клубов Лиги 1 вообще нет убытков», – отметил Жан-Марк Микеле, глава DNCG.

При этом совокупный долг продолжил рост. Если в сезоне-2018/19 он был равен 522 млн евро, то в сезоне-2021/22 – 981 млн евро.

«Давайте откровенно: без общих попыток владельцев, властей и футбольного руководства французский футбол уже стал бы банкротом», – отметил Микеле.

«ПСЖ» в сезоне-2021/22 расходовал на зарплаты рекордные 729 млн евро. Дефицит его бюджета составил 368 млн евро, а стоимость его активов в сумме составила 1,02 млрд.

Также дефицит выявлен у «Марселя» (31 млн), «Бордо» (53), «Монако» (187), «Ниццы» (59), «Ренна» (12), «Лорьяна» (2,8), «Метца» (12), «Сент-Этьена» (6,8) и «Труа» (31).

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30 комментариев

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Колыван
Чеферин никаких нарушений не найдёт.
Впрочем, ничего нового
+43
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Black Phoenix
И всё ради очередной победы в Лиге 1. А в ЛЧ парижане так и штампуют позорные вылеты в 1/8.
+17
-1
+16
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Колыван
Ответ Эркинбек Апаканов
Потому что, там есть и его доля))
По случайному стечению обстоятельств Аль-Хелайфи является членом исполкома УЕФА и не принимал участия в Суперлиге
+11
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Syndycate
Ответ Крыс Пол
И не зря: без проблем взяли чемп, в команде лучший бомбардир и ассистент страны, вышли из группы ЛЧ, в кубке добрались до 1/8. Достойный результат как для первого сезона Кристофа.
Надеюсь это рофл)
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d.xoxlov
Наказать "Лорьян", срочно. Сколько уже можно это терпеть?!
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Крыс Пол
И не зря: без проблем взяли чемп, в команде лучший бомбардир и ассистент страны, вышли из группы ЛЧ, в кубке добрались до 1/8. Достойный результат как для первого сезона Кристофа.
+12
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Ola BP
Ответ Black Phoenix
И всё ради очередной победы в Лиге 1. А в ЛЧ парижане так и штампуют позорные вылеты в 1/8.
Вернётся Лео в Барселону - ПСЖ в этот же сезон в полуфинал выйдет)
Как раньше, впрочем.
+7
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добрый грек
Ответ Колыван
Чеферин никаких нарушений не найдёт. Впрочем, ничего нового
С чего Вы взяли что не найдет? В офисе Лудогорца уже идут тщательные проверки.
+3
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Эркинбек Апаканов
Ответ Колыван
Чеферин никаких нарушений не найдёт. Впрочем, ничего нового
Потому что, там есть и его доля))
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Zonder Dnepr
Главное , что "маленького " ублажили ))
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Lionel Van Damme
Ребятам на нефте пофик. Пусть переплывают деньги в европу, все отлично. Тссс
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sawa.666
Чефирка, не не бачыу
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Elkorazon01
Имя фамилия, че кайф теперь ты понял где главный мешок🤣все уходят в парт транс жермен ради огромной лички
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Dexter Dallas
Намана так. А глоры псж будут рассказывать байки о контрактах с джордан и что это приносит мегатриллионы миллиардов
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Эркинбек Апаканов
Ответ Барсик Юрана
Эффект зарплаты Мбумбы
🤡😂
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Чёрный тюльпан
Ответ Black Phoenix
И всё ради очередной победы в Лиге 1. А в ЛЧ парижане так и штампуют позорные вылеты в 1/8.
Так в Лиге 1 у них грозные Монако да Лилли встречаются, которые не дают победить, вот и приходится столько тратить.
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Водяра
Ответ Колыван
Чеферин никаких нарушений не найдёт. Впрочем, ничего нового
Накажет Лудогорец и Стяуа.
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Леван Мкртчян
Ответ Dauren Zhalgasbayev
а вы виделт дефицит бюджета у Эрэф?
Так ,то у США уже сорок лет как регулярно дефицитный бюджет, причем размер этого дефицита больше размера ВВП многих стран мира.
Но это не отменяет того, что нынешний дефицит бюджета РФ покрывается, большей частью ,работой печатного станка, что неминуемо разгонит инфляцию и уже прилично девальвирует местную валюту.

Сори за оффтоп, для тех кто читает это на ветке про финансы лиги 1
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HellLight
ну что после такой то инфы лудогорец или аек под меч финансовый попадают?
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Антон Чугунов
729 миллионов евро, только на зарплаты.. Дорогое удовольствие иметь в одной команде Неймара, Месси и Мбаппе
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statistic5
А как выглядит ТОП-10 клубов по зарплатам в Европе?
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Elkorazon01
87,40 млн €
Игроков в заявке: 26
Средний возраст: 24,6
Легионеры: 12 46,2 %
Действующие игроки сборных: 7
Стадион: Stade du Moustoir 19.010 места

Стоимость состава Лорьяна, какой же пешеход крутой отдал гп, зм ему🤣
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RealJericho
Разве не мешки арабские платят за банкет?
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Valery Fan
Деньги это конечно хорошо,но вы видели гол который они от Анже только что пропустили?))
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Н.Ф.
Снять с них 15 очков.
Хотя бы на три месяца, для острастки.
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