«ПСЖ» тратил рекордные для Франции 729 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне. Дефицит бюджета – 368 млн
Общий долг профессиональных французских клубов приближается к 1 млрд евро.
Информацией о состоянии французского футбола поделилось управление по надзору за финансовой деятельностью футбольных клубов (DNCG).
В сезоне-2021/22 совокупные чистые убытки клубов Лиги 1 и Лиги 2 составили 601 млн евро. За год до этого – 645 млн.
«Интересно, что у половины клубов Лиги 1 вообще нет убытков», – отметил Жан-Марк Микеле, глава DNCG.
При этом совокупный долг продолжил рост. Если в сезоне-2018/19 он был равен 522 млн евро, то в сезоне-2021/22 – 981 млн евро.
«Давайте откровенно: без общих попыток владельцев, властей и футбольного руководства французский футбол уже стал бы банкротом», – отметил Микеле.
«ПСЖ» в сезоне-2021/22 расходовал на зарплаты рекордные 729 млн евро. Дефицит его бюджета составил 368 млн евро, а стоимость его активов в сумме составила 1,02 млрд.
Также дефицит выявлен у «Марселя» (31 млн), «Бордо» (53), «Монако» (187), «Ниццы» (59), «Ренна» (12), «Лорьяна» (2,8), «Метца» (12), «Сент-Этьена» (6,8) и «Труа» (31).
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Впрочем, ничего нового
Как раньше, впрочем.
Но это не отменяет того, что нынешний дефицит бюджета РФ покрывается, большей частью ,работой печатного станка, что неминуемо разгонит инфляцию и уже прилично девальвирует местную валюту.
Сори за оффтоп, для тех кто читает это на ветке про финансы лиги 1
Игроков в заявке: 26
Средний возраст: 24,6
Легионеры: 12 46,2 %
Действующие игроки сборных: 7
Стадион: Stade du Moustoir 19.010 места
Стоимость состава Лорьяна, какой же пешеход крутой отдал гп, зм ему🤣
Хотя бы на три месяца, для острастки.