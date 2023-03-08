Грузинские футболисты, выступающие в европейских лигах, поддержали протестующих.

Напомним, 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После этого в Тбилиси тысячи человек вышли на акцию протеста.

Полузащитник « » , выступающий за французскую команду на правах аренды из батумского « », написал в своих соцсетях: «Будущее Грузии – в Европе».

Вратарь «Валенсии» и грузинской национальной команды выложил в сторис инстаграма изображение с флагами Грузии и Евросоюза, подписав ее: «Есть только один путь».

Фото: инстаграм Георгия Мамардашвили

Шота Арвеладзе: «Будущее Грузии может быть только европейским. Мы часть Европы»

«Будущее Грузии – в Европе». Хвича о протестах в стране