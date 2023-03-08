«Будущее Грузии – в Европе». Игроки сборной Мамардашвили и Давиташвили о протестах в стране
Грузинские футболисты, выступающие в европейских лигах, поддержали протестующих.
Напомним, 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После этого в Тбилиси тысячи человек вышли на акцию протеста.
Полузащитник «Бордо» Зурико Давиташвили, выступающий за французскую команду на правах аренды из батумского «Динамо», написал в своих соцсетях: «Будущее Грузии – в Европе».
Вратарь «Валенсии» и грузинской национальной команды Георгий Мамардашвили выложил в сторис инстаграма изображение с флагами Грузии и Евросоюза, подписав ее: «Есть только один путь».
Фото: инстаграм Георгия Мамардашвили
Шота Арвеладзе: «Будущее Грузии может быть только европейским. Мы часть Европы»
Есть пророссийские политики и олигархи, элиты расколоты. Европейский путь явно буксует.
История с Саакашвили и иноагентами неслучайна
Грузинскому же народу (не политикам) желаю счастья.
Варварский закон, для отсталых стран типа России.
И люди в Грузии говорят о том, что не хотят быть отсталой страной.
В России этого многим, конечно, не понять.