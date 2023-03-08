«Будущее Грузии – в Европе». Игроки сборной Мамардашвили и Давиташвили о протестах в стране

Теги Бордо Валенсия лига 1 Франция Ла Лига Динамо Батуми сборная Грузии по футболу высшая лига Грузия Политика соцсети Зурико Давиташвили Георгий Мамардашвили Футбол

Грузинские футболисты, выступающие в европейских лигах, поддержали протестующих.

Напомним, 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После этого в Тбилиси тысячи человек вышли на акцию протеста.

Полузащитник «Бордо» Зурико Давиташвили, выступающий за французскую команду на правах аренды из батумского «Динамо», написал в своих соцсетях: «Будущее Грузии – в Европе».

Вратарь «Валенсии» и грузинской национальной команды Георгий Мамардашвили выложил в сторис инстаграма изображение с флагами Грузии и Евросоюза, подписав ее: «Есть только один путь».

Фото: инстаграм Георгия Мамардашвили

Шота Арвеладзе: «Будущее Грузии может быть только европейским. Мы часть Европы»

«Будущее Грузии – в Европе». Хвича о протестах в стране

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151 комментарий

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Илья Владимирович
Ответ Gonzo754
Благодаря не февралю, а миролюбивым соседушкам, сующим свое хлебало куда не попадя.
у тебя то с хлебалом все в порядке смотрю, ни разу не косое)
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Алексей Кузнецов
Ответ Алексей Ковалев
Нет, если разбираешься в вопросе. Но вам же лишь бы отработать 15 рублей)
Ну ты сегодня гордо получил 60¢ за свои три комментария.
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Amalfitano
Ответ Дмитрий Якушевич
Грузией де-факто управляет путинский олигарх Иванишвили
И тут Путин?🤦🤦 Прям по укранским лекалам.)) Как будет по грузински "хто не скачэ той москаль"?))
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tyuiop tyuiop
Ответ Alfred11
Эммм, так как бы этот закон есть в США в Великобритании и многих других странах Европы, это как тогда ? Или типо если вы Европа и Демократия то вам можно, а если вы не Европа и «неДЕМОКРАТИЯ» то вам тоже самое нельзя, для вас это плохо. Лицемерие же, нет ??
общего в этих законах крайне мало
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And-Rover
Ответ antimadridista_alex
Спасибо но нам его больше не надо. Да и майдана тоже не надо.
А он же это, за демократию был и щас вроде. Как не надо?
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angry horse
Ответ Andrey Andreev
Как же ватанов корежит от того, что никто не хочет в "русский" мир
это вас корёжит, либерах, что не получилось раскачать на погибель очередное государство 😁
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Stih
Ответ Gepard_GRIN
В Тбилиси сегодня на митинге активисты орали в мегафон "нет российскому закону". Не совсем понятно, это проевропейские митинги, или антироссийские. Прямо, как вна Украине в 2014 году. Для Украины это плохо кончилось. Хотя насчёт кончилось, я пожалуй погорячился, у Украины ещё впереди много очешуительных историй, благодаря февралю 2014.
Местная вата - не прошибаема. В феврале 2014 Украина сбросила с себя совково-чекистское ярмо. Всё что происходит с тех пор - происходит из мести Украине и страха потерять безграничную власть.
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tyuiop tyuiop
Ответ Gepard_GRIN
В Тбилиси сегодня на митинге активисты орали в мегафон "нет российскому закону". Не совсем понятно, это проевропейские митинги, или антироссийские. Прямо, как вна Украине в 2014 году. Для Украины это плохо кончилось. Хотя насчёт кончилось, я пожалуй погорячился, у Украины ещё впереди много очешуительных историй, благодаря февралю 2014.
ну, Украина до сих пор существует только благодаря февралю 14. а то бы уже было хуже чем в Беларуси
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old folk
Ответ Роберт Дауни-средний
а чет не понимаю, в Грузии же и так без малого 20 лет прозападные правительства сменяют друг друга и хотят в ЕС? договариваются с еврокомиссарами, плюхи всякие получают, участвуют совместно США в во всяких военных операциях. или нынешнее правительство уже нерукопожатное? а причина?
Плохо понимаете, ситуация изменилась.
Есть пророссийские политики и олигархи, элиты расколоты. Европейский путь явно буксует.
История с Саакашвили и иноагентами неслучайна
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terskiy
Ответ 1 dreik 1
Кьелини если не знать изначально кто это, похож на типичного грузинского продавца хинкалец
А уж Гаттузо...
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Алексей Ковалев
Ответ Alfred11
Эммм, так как бы этот закон есть в США в Великобритании и многих других странах Европы, это как тогда ? Или типо если вы Европа и Демократия то вам можно, а если вы не Европа и «неДЕМОКРАТИЯ» то вам тоже самое нельзя, для вас это плохо. Лицемерие же, нет ??
Нет, если разбираешься в вопросе. Но вам же лишь бы отработать 15 рублей)
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1 dreik 1
Ответ Андрей Синецкий
Ну вообще грузины и итальянцы одной расовой группу , как азербайджанцы и турки . Почитайте на досуге . Поэтому грузин полно в Италии их даже на глаз не отличить
Кьелини если не знать изначально кто это, похож на типичного грузинского продавца хинкалец
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Amalfitano
Ответ Павел Мельников
А кто их выгонит, если рынок можно насытить высококлассными специалистами? :)
Если там начнётся евромайдан, то им нужны будут шебест гои. Мальчики для битья. Вот ими и станут те русские которые там осели.
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espana_vamos@mail.ru
Я - узбек. Недавно поймал себя на мысли, что мне очень близко одно из перефразированных высказываний Пушкина о России. Конечно, я прекрасно понимаю, что в стране огромное количество нерешённых проблем, что естественным образом вызывает чувство досады, но ещё бОльшую досаду и обиду вызывает, когда другие страны негативно действуют и высказываются о России.
Грузинскому же народу (не политикам) желаю счастья.
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terskiy
Ответ Murzinio
Великолепный закон! США не дадут соврать, он у них с 38 года действует. А Вы вообще знаете, что закон не может трактоваться по-другому? У каждого закона одна(!) трактовка.
В США - да, другое. Иначе Трамп и Оливер Стоун давно ходили бы иноагентами, как в России Михаил Шац и Юрий Дудь))
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Алексей Кузнецов
Ответ old folk
Российский он не потому, что в пользу России, а потому что по российским лекалам - способ борьбы с неугодными и оппозицией. Варварский закон, для отсталых стран типа России. И люди в Грузии говорят о том, что не хотят быть отсталой страной. В России этого многим, конечно, не понять.
Который буква в букву слизан со старого американского закона, который лишь немного моложе Сороса. Но он все равно российский почему-то.
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tyuiop tyuiop
Ответ Роберт Дауни-средний
а чет не понимаю, в Грузии же и так без малого 20 лет прозападные правительства сменяют друг друга и хотят в ЕС? договариваются с еврокомиссарами, плюхи всякие получают, участвуют совместно США в во всяких военных операциях. или нынешнее правительство уже нерукопожатное? а причина?
нет, там полностью захватил власть иванишвили
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dimitrii36
Ответ Andrey Andreev
Как же ватанов корежит от того, что никто не хочет в "русский" мир
с чего бы нас корежило, у нас мир
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Ростовский
Ответ Maxim Vasnechov
И какой результат выпуска этих тысячи ракет? Разрушено пару стратегических сараев? Запад прекрасно следит за тем, какие ракеты выпускают, и уж пуск МБР точно не пропустит.
Запад не может это отследить. Тем более у России ядерная триада и никто не угадает откуда прилетит и чем.
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antimadridista_alex
Ответ And-Rover
Поставьте проевропейского Саакашвили сейчас на пост президента Грузии. Он ещё раз покажет стране Европу.
Спасибо но нам его больше не надо. Да и майдана тоже не надо.
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Andrey Andreev
Как же ватанов корежит от того, что никто не хочет в "русский" мир
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tyuiop tyuiop
Ответ Gepard_GRIN
В Тбилиси сегодня на митинге активисты орали в мегафон "нет российскому закону". Не совсем понятно, это проевропейские митинги, или антироссийские. Прямо, как вна Украине в 2014 году. Для Украины это плохо кончилось. Хотя насчёт кончилось, я пожалуй погорячился, у Украины ещё впереди много очешуительных историй, благодаря февралю 2014.
ну так российские марионетки этот закон продвигают, в чем вопрос?
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old folk
Ответ ЛоуренсАравийский
прикол в том, что этот закон касается деятельности всех НКО, в т. ч. и российчких, если таковые есть. но в умах местных соевых этот закон пророссийский 🤡
Российский он не потому, что в пользу России, а потому что по российским лекалам - способ борьбы с неугодными и оппозицией.
Варварский закон, для отсталых стран типа России.
И люди в Грузии говорят о том, что не хотят быть отсталой страной.
В России этого многим, конечно, не понять.
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Павел Мельников
Ответ Amalfitano
И еще один момент. А куда денутся те 100 тысяч кочевников из России которые осели в Грузии? Поедут дальше в Иран?)
А кто их выгонит, если рынок можно насытить высококлассными специалистами? :)
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RSM-1930
Ответ Amalfitano
И еще один момент. А куда денутся те 100 тысяч кочевников из России которые осели в Грузии? Поедут дальше в Иран?)
Их везде будут пинать, такая судьба
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