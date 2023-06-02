Кейн остается целью «Реала», несмотря на решение Бензема остаться

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Харри Кейн Футбол

Харри Кейн остается целью «Реала».

Мадридский клуб будет стремиться подписать 29-летнего англичанина, даже несмотря на решение Карима Бензема остаться, сообщает Marca.

Отмечается, что трансфер Кейна непростая, но реальная задача, поскольку его контракт истекает через год.

В сезоне-2022/23 форвард провел в АПЛ 38 матчей, забив 30 голов и отдав 3 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь

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25 комментариев

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Джавез Тилл
"Кейн остается целью «Реала», несмотря на решение Бензема остаться"
Эта новость точь-в-точь репостится с 2017...
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Bohdan Kravets
Ответ Алексей Тарасюк
Никак не пойму нафига Пересу Кейн
Бензема старый и уже точно уходит в следующем сезоне. Кейн отличный нападающий, лучший на рынке. Что здесь непонятного?
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белошип
Даже если Бензема останется топ нап в старт просто необходим
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dreamstep
Отпустите уже Кейна хоть 1 командный титул за карьеру выиграть. С ТТХ это невозможно.
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bel01
Ответ Los Galácticos
Нет смысла уже платить за него 100 млн. можно вляпаться типа как с Азаром, да и самому Кейну лучше перейти в МЮ им он должен идеально подойти, заодно и рекорд Ширера будет возможность превзойти.
Совсем разные личности. Кейн - трудоголик, в отличие от Эдена.
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Владимир Владимирович
Ответ Екн Лор
Это отличная новость, Карим после ЗМ снизил требования. А Кейн, мотивированный трофеями, может зажечь
Такие анализы просто в унитаз. Бензема никакая мотивация не нужна, он до костей мадридиста
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Никого_нет
Ответ vladosthebest
Очень велика вероятность что не заиграет в Мадриде. Кейн для фланговой игры, замыкать, завершать итп. Реалу нужен напад другого плана имхо
Кейн как 10ка играет , как раз сбрасывая и кидая мяч быстрым флангам Сон/Моура
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vladosthebest
Ответ dreamstep
Отпустите уже Кейна хоть 1 командный титул за карьеру выиграть. С ТТХ это невозможно.
За 150 отпустят
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Владимир Владимирович
Ответ bel01
Кейн с Бензема - отличный способ временно посадить на лавку зазнавшегося и супер токсичного Вини.
Зазнавшийся игрок не будет набирать 40 очков за сезон играя полузащитника
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Bohdan Kravets
Ответ Demyan Grachev
а Кейн молодой?)
Нет, но и не старый. Позицию на года 2-3 закрыть сможет. А там уже Мбаппе или Холанд могут появиться, о которых Перес так мечтает. Но здесь и сейчас, Кейн - лучший вариант.
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Толик Изверг
Ответ Demyan Grachev
а Кейн молодой?)
летом только 30 исполняется, самый сок для форварда, лет 5 ещё может показывать топ уровень
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M93
Ответ BZB
Ни Кейн, ни Бензема клубы не поменяют. В 24 году уйдут свободными агентами. Все эти новости ради новостей.
С Бензема не все так очевидно. По нему нет гарантий, что останется. Возможно нам просто это так подали. Сегодня о неопределенности писали СМИ. Там возможно Реал не хочет отпускать его без компенсации и Карим сам не хочет уходить бесплатно. Или договорились подождать, пока клуб найдет замену.
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vladosthebest
Очень велика вероятность что не заиграет в Мадриде. Кейн для фланговой игры, замыкать, завершать итп. Реалу нужен напад другого плана имхо
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ShamilK
Не факт, что Бензема вообще останется. Он все еще прямо не сказал о своем решений. А верить марке после их сказок про "Мбаппе уже подписал контракт с Мадридом" - это просто бред
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Владимир Владимирович
Кейн точно поменяет клуб летом ! МЮ Бавария и Реал, эта троица и будет за него претендовать. Леви за сотку я думаю теперь точно отпустит, без ЛЧ смысла нету держать игрока который в 2024 году убежит бесплатно
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Екн Лор
Это отличная новость, Карим после ЗМ снизил требования. А Кейн, мотивированный трофеями, может зажечь
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BZB
Ни Кейн, ни Бензема клубы не поменяют. В 24 году уйдут свободными агентами. Все эти новости ради новостей.
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