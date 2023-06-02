Харри Кейн остается целью «Реала».

Мадридский клуб будет стремиться подписать 29-летнего англичанина, даже несмотря на решение Карима Бензема остаться, сообщает Marca.

Отмечается, что трансфер Кейна непростая, но реальная задача, поскольку его контракт истекает через год.

В сезоне-2022/23 форвард провел в АПЛ 38 матчей, забив 30 голов и отдав 3 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы