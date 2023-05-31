«Тоттенхэм» не отпустит Кейна в другой клуб АПЛ. «МЮ» сделает предложение в начале трансферного окна, но его отклонят

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

«Тоттенхэм» не отпустит Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Evening Standard, «Манчестер Юнайтед» намерен сделать предложение по Кейну в начале трансферного окна, однако «Тоттенхэм» отклонит его независимо от суммы. Президент клуба Дэниэл Леви не хочет отпускать форварда в клуб из АПЛ.

Отмечается, что «Тоттенхэм» хочет сохранить Кейна, но готов выслушать предложения из-за рубежа. Ранее появилась информация об интересе к форварду со стороны мадридского «Реала» – «сливочные» попытаются подписать Кейна в случае ухода Карима Бензема.

В свою очередь, Кейн не хочет покидать АПЛ, поскольку хочет побить рекорд Алана Ширера по голам в чемпионате.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В сезоне-2022/23 форвард провел в АПЛ 38 матчей, забив 30 голов и отдав 3 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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27 комментариев

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Пирс Морган
Человек, ставший легендой клуба, потому что у него не было выбора
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Пирс Морган
Человек, ставший легендой клуба, потому что у него не было выбора
А зачем он контракт продлевал?
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Under
Ответ Пирс Морган
Человек, ставший легендой клуба, потому что у него не было выбора
каждый раз, когда контракт продлял, кто-то из родственников в заложниках в подвале сидел?
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iegord
То есть МЮ еще даже не сделал предложение, а журналисты уже знают, что его отклонят? Удивительные способности
+4
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ТТХ не фарм клуб
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ради интереса, у Нострадамуса есть что-то про Кейна?
Только про Рюдигера помню что-то было и Брозовича
+3
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+3
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deadjoker
Кейн хочет остаться в апл, Леви не хочет отпускать в апл. Походу он остается
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sabrusov
предсказания нострадамуса
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ПравдоРуб
Есть варик, его покупает Интер Майами и отдаёт в аренду на 4 года в МЮ
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ sabrusov
предсказания нострадамуса
Ради интереса, у Нострадамуса есть что-то про Кейна?
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Rus Donskoy
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Кейн ещё на года два потянет
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Артём Толоконников
Какой же Леви все-таки плохой человек
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Lionel Andres Messi 10
Кейн: «Отпути!»
Леви: «Не путю!»
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crazy_elky
Заголовок такой, как будто его Ванга писала.
«Вижу! Вижу что МЮ сделает предложение в начале окна! Вижу! Вижу как Леви его отклоняет!»
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Григорий Шишин
Леви настолько мерзок и эгоистичен, что логичным для этого самодура было бы в конце следующего сезона нанять киллера для Харри.
Но самой большой загадкой является - в каком месте находится мнение самого Кейна???
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prosto D.
Помню, как ранее писали, что его купит Челси, и тут такой облом)
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sd4fmwrvz8
Каждый год одна и та же история с Кейном 😁ему уже скоро карьеру завершать,а он все еще переходит
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Nikitos Misurenko
Так забавно читать про «Не отпустит Кейна в другой клуб АПЛ». Так конкуренты ТТХ в виде Вест Хэма, Брайтона, Брентфорда планируют покупать Кейна?
Отдал бы лидерам, которые все равно на другом уровне)
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Юлия Закаблукова
хотелось бы что бы перешел в реал
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алекс голудин
Ответ Under
каждый раз, когда контракт продлял, кто-то из родственников в заложниках в подвале сидел?
Ну, допустим он это делал, чтобы клуб потом мог получить много денег с продажи, а не Зуев тачку. Как такой вариант? Рассматривается?
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Elik1989
Все понятно. Все таки пративный этот Леви. Не умеет проигрывать.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ТТХ не фарм клуб
Только про Рюдигера помню что-то было и Брозовича
Значит, создание футбола он тоже предвидел. Не знаешь, есть ли у него что-то насчёт повестки в Голливуде?
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Under
Ответ Lucky Luciano
Все идёт к тому что либо Леви заломит цену и Кейн останется без трофеев либо продажа за небольшие 65 -70
Кейн разве через год бутсы на гвоздь вешает?
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glock17
Ответ Rus Donskoy
Кейн ещё на года два потянет
Кейн на пять лет моложе Левандовски, и как-то никто не говорит что Левандовски уже не тянет
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