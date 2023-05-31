«Тоттенхэм» не отпустит Кейна в другой клуб АПЛ. «МЮ» сделает предложение в начале трансферного окна, но его отклонят

«Тоттенхэм» не отпустит Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Evening Standard, «Манчестер Юнайтед» намерен сделать предложение по Кейну в начале трансферного окна, однако «Тоттенхэм» отклонит его независимо от суммы. Президент клуба Дэниэл Леви не хочет отпускать форварда в клуб из АПЛ.

Отмечается, что «Тоттенхэм» хочет сохранить Кейна, но готов выслушать предложения из-за рубежа. Ранее появилась информация об интересе к форварду со стороны мадридского «Реала» – «сливочные» попытаются подписать Кейна в случае ухода Карима Бензема.

В свою очередь, Кейн не хочет покидать АПЛ, поскольку хочет побить рекорд Алана Ширера по голам в чемпионате.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В сезоне-2022/23 форвард провел в АПЛ 38 матчей, забив 30 голов и отдав 3 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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