Холанд, Сака, Грилиш, де Брюйне, Райя, Бруну и Кейн – в сборной сезона АПЛ от WhoScored

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Два футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в символическую сборную АПЛ от WhoScored.

В команду включены только футболисты с самым высоким средним рейтингом на своей позиции.

Вратарь: Давид Райя («Брентфорд», 7 баллов).

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл», 7,4), Итан Пиннок («Брентфорд», 7,1), Фабиан Шер («Ньюкасл», 7,0), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», 6,9).

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,4), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 7,6), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,4), Джек Грилиш («Манчестер Сити», 7,3).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,5), Харри Кейн («Тоттенхэм», 7,5).

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7 комментариев

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Rolemodel
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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На какую голову? Здесь хоть чёт нормальная сборная получается, а в сборной АПЛ какая-то дичь
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Ярик01
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 7,6)
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,5)

Ага, на голову.
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Сижу на факсах Барселоны
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Любезный Коссутий
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