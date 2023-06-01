Холанд, Сака, Грилиш, де Брюйне, Райя, Бруну и Кейн – в сборной сезона АПЛ от WhoScored

Два футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в символическую сборную АПЛ от WhoScored.

В команду включены только футболисты с самым высоким средним рейтингом на своей позиции.

Вратарь: («Брентфорд», 7 баллов).

Защитники: («Ньюкасл», 7,4), («Брентфорд», 7,1), Фабиан Шер (« », 7,0), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», 6,9).

Полузащитники: («Арсенал», 7,4), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 7,6), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,4), Джек Грилиш («Манчестер Сити», 7,3).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,5), Харри Кейн («Тоттенхэм», 7,5).

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