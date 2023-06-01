Холанд, Сака, Грилиш, де Брюйне, Райя, Бруну и Кейн – в сборной сезона АПЛ от WhoScored
Два футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в символическую сборную АПЛ от WhoScored.
В команду включены только футболисты с самым высоким средним рейтингом на своей позиции.
Вратарь: Давид Райя («Брентфорд», 7 баллов).
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл», 7,4), Итан Пиннок («Брентфорд», 7,1), Фабиан Шер («Ньюкасл», 7,0), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», 6,9).
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,4), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 7,6), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,4), Джек Грилиш («Манчестер Сити», 7,3).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,5), Харри Кейн («Тоттенхэм», 7,5).
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,5)
Ага, на голову.