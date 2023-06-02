Эрлинг Холанд: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Гвардиола – лучший тренер в мире . Он зациклен на мелких деталях и видит то, чего не видят остальные. Я стал лучше во многом благодаря тренеру, людям в клубе и моим товарищам по команде.

Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. И это очень важно, ведь я еще очень молод. Мне 22 года, впереди долгая карьера. Мне есть куда расти. Я много думал об этом год назад в контексте того, куда двигаться, где стать лучшим игроком», – сказал форвард «Ман Сити» в интервью BBC.

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38 комментариев

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Отец Абду
Должун: Лэмпард - лучший тренер в мире:)
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blaugrano
Это ненадолго. Скоро Мостовой бумажку получит.
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Ignazio DE Alter
Ответ GuruFutbola
GuruFutbola: «Холанд - лучший нападающий в мире со времен Суареса»
сам себя не процитируешь, никто не процитирует
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charly_54
Ответ blaugrano
Это ненадолго. Скоро Мостовой бумажку получит.
Он и без бумажки лучший
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Sergio666
У Холанда пока очень красивая история. 22 года и через топовый Дортмунд перебраться в клуб бати (да ещё и с Гвардиолой возглавляемый) и там расчехлить в первом же сезоне пулемёт.
Пока всё очень красиво
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Михо
Нет Эрлинг. Приговор вынесен, он лысый шарлатан пока не выиграет ЛЧ. Думаю реакция пользователей спортс его мотивирует😃
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Ман Сити
Ответ David Aprasidze
Лучший тренер брал ЛЧ с Порто
В те времена чего не взять там, я смотрю против кого, они средняки, ни 1 топ клуба. Маню, потом Лион, Депортиво, Монако. Причем в финале Монако которое еле унесло ноги от локомотива пройдя их по пенкам.
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Ман Сити
Ответ David Aprasidze
Что Пепу мешало пройти Монако, Тоттенхэм, Лион? Молчу про бездарно слитые матчи против испанцев в Баварии
Тотенхем помешал гол рукой, например. А что Маур играл против них?
Что мешало Мауру пройти Севилью?
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Экспертное мнение
Ответ David Aprasidze
Что Пепу мешало пройти Монако, Тоттенхэм, Лион? Молчу про бездарно слитые матчи против испанцев в Баварии
Что мешало Мяуриньке взять ЛЧ с Челси и Реалом?
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Экспертное мнение
Ответ David Aprasidze
Лучший тренер брал ЛЧ с Порто
Порту уже брал КЕЧ в 1987 году, а вот Ди Маттео принес первый титул ЛЧ Челси, с которым Моур ни одного ЛЧ не взял, да и с Реалом не смог взять ЛЧ. Порту не какой-то слабак, в клубе мощная селекция, поколение Халка, Фалькао и Хамеса вполне могли бы всегда претендовать на ЛЧ, если бы их не разобрали на запчасти, Моуриньо просто повезло в 2004 году потренировать еще не разобранный состав.
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Goofts
Гвардиолу признают все великим тренером с кем он работал. Кроме сотни челиков со спорта, для которых он лысый шарлатан
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angry Bird
А вода мокрая
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Виталий Ан
Болею за Сити и симпатизирует Холанд: лично мое мнение, что Гвардиола больше использует Эрлинга как отвлекающий маневр. Его всегда держат двое, ну или стараются. И при этом он побил рекорд по голам! Иметь такого футболиста это безусловно привилегия. Но в основном он хорош больше на контратаке. Это таранный форвард кто бы что не говорил. Замыкает отлично но сила в взрыве и оттиснения соперников, в подыгрыше и как Столб отлично справляется. Но вот для меня парадокс, есть уверенность что его не используют даже на 75%. Он может гораздо больше и лучше. Его мизерные касания за матч это абсурд. Его достаточно редко ищут партнеры. Но стоит признать что все это во благо команде. Если оставить его как обычного форварда для соперника это смерть.
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Uragan Boy
И это так и есть
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D-eisler@yandex.ru
Это он еще с Ротенбергом не знаком. Дилетант
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QWertY
Гвардиола идет на лучшего тренера в истории
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Газонокосильщик Хави
Ответ Отец Абду
Должун: Лэмпард - лучший тренер в мире:)
Тогда уж и рижкуберсона сюда добавляй.
Чачи - лучший тренер а мире
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Vaksinator
Ответ Газонокосильщик Хави
Тогда уж и рижкуберсона сюда добавляй. Чачи - лучший тренер а мире
по-русски выражайся
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Газонокосильщик Хави
Ответ Газонокосильщик Хави
Тогда уж и рижкуберсона сюда добавляй. Чачи - лучший тренер а мире
Нравится как местный кулес пишет ответ на мой коммент и ставит в черный список. По стопам рижкиберсона))) ваесинатор так не читай и не отвечай на то, что ты не понимаешь
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Кирилл Павлюченко
Объективности ради - здесь с Эрлингом можно согласиться.
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vzi
В новости ничего новостного. Чисто для срача в комментах.
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Jurgen Klinsmann
Ответ blaugrano
Это ненадолго. Скоро Мостовой бумажку получит.
да юнец не знает что говорит, как вапше можно было такое ляпнуть не потренившись под началом гогниева.
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boalx
Ответ Goofts
Гвардиолу признают все великим тренером с кем он работал. Кроме сотни челиков со спорта, для которых он лысый шарлатан
И из этой сотни Гвардиолу считают лучшим 98 человек, а называют лысым шарлатаном по приколу...)))))
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Goofts
Гвардиолу признают все великим тренером с кем он работал. Кроме сотни челиков со спорта, для которых он лысый шарлатан
Есть эмоциональная сторона вопроса. Это болельщики и «эксперты» спортса. А есть профессиональная. Все профессионалы называют Пепа лучшим тренером в мире. Когда все профи так единогласны в своих оценках, тут без вопросов.
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