Эрлинг Холанд: «Гвардиола – лучший тренер в мире»
Эрлинг Холанд назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.
«Гвардиола – лучший тренер в мире . Он зациклен на мелких деталях и видит то, чего не видят остальные. Я стал лучше во многом благодаря тренеру, людям в клубе и моим товарищам по команде.
Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. И это очень важно, ведь я еще очень молод. Мне 22 года, впереди долгая карьера. Мне есть куда расти. Я много думал об этом год назад в контексте того, куда двигаться, где стать лучшим игроком», – сказал форвард «Ман Сити» в интервью BBC.
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