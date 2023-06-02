Эрлинг Холанд: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

Эрлинг Холанд назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

« – лучший тренер в мире . Он зациклен на мелких деталях и видит то, чего не видят остальные. Я стал лучше во многом благодаря тренеру, людям в клубе и моим товарищам по команде.

Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. И это очень важно, ведь я еще очень молод. Мне 22 года, впереди долгая карьера. Мне есть куда расти. Я много думал об этом год назад в контексте того, куда двигаться, где стать лучшим игроком», – сказал форвард « » в интервью BBC.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы