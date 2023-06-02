Эрлинг Холанд: «Сделаю все для требла «Сити», это моя мечта. Меня купили для победы в ЛЧ, не нужно это скрывать»
Эрлинг Холанд намерен сделать все возможное для требла «Манчестер Сити».
Горожане уже выиграли АПЛ и могут победить в Лиге чемпионов и Кубке Англии.
«Было бы нереально сделать это. Меня купили для того, чтобы сделать это [выиграть ЛЧ], конечно. Нам не нужно это скрывать.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя самая большая мечта, и, надеюсь, мечты сбываются.
Но это непросто – это два финала против двух хороших команд, которые сделают все возможное, чтобы попытаться все разрушить. Они будут мотивированы, они будут готовы, и мы должны играть на пределе своих возможностей», – сказал форвард «Ман Сити».
«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии 3 июня, с «Интером» в финале Лиги чемпионов – 10 июня.
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А Месси дотащил до серии пенальти, значит ЗМ по праву.
У него уже заканчиваются силы!
Пенс, держу за тебя кулачки! Ты можешь! Еще парочку комментариев!
Искренне переживаю за тебя!
не "меня купили", а "я перешел".