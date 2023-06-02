Эрлинг Холанд: «Сделаю все для требла «Сити», это моя мечта. Меня купили для победы в ЛЧ, не нужно это скрывать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд намерен сделать все возможное для требла «Манчестер Сити».

Горожане уже выиграли АПЛ и могут победить в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

«Было бы нереально сделать это. Меня купили для того, чтобы сделать это [выиграть ЛЧ], конечно. Нам не нужно это скрывать.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя самая большая мечта, и, надеюсь, мечты сбываются.

Но это непросто – это два финала против двух хороших команд, которые сделают все возможное, чтобы попытаться все разрушить. Они будут мотивированы, они будут готовы, и мы должны играть на пределе своих возможностей», – сказал форвард «Ман Сити».

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии 3 июня, с «Интером» в финале Лиги чемпионов – 10 июня.

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64 комментария

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Los Galácticos
Холанд за один сезон может взять - требл, золотой мяч и золотую бутсу. Космос!
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Dan Kennedy
Ответ 57s6w79qhh
Именно поэтому я ни сделал ничего в полуфинале, добавил Эрлинг гроза Вест Хэмов.
Лейпцигов скорее.
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Пенс
Ответ Los Galácticos
Холанд за один сезон может взять - требл, золотой мяч и золотую бутсу. Космос!
зм уже выдан за лигу 1 и две серии пенальти, которые затащил Мартинес.
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Виталий Желтоусов
Сити близок к величию - Холанд ему в помощь!
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Давид Agabekyan
Ответ 57s6w79qhh
Именно поэтому я ни сделал ничего в полуфинале, добавил Эрлинг гроза Вест Хэмов.
Как будто Вест Хэм слабый клуб
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serginn
ЛЧ важно, но и завтра надо постараться.
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Рэд Уайт
будет очередной английский залупл
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Direct free kick
Ответ Давид Agabekyan
Как будто Вест Хэм слабый клуб
Скорее бестолковый
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Кино Музыка
В финале Холанду надо прибавить.
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alwes
Ответ Пенс
зм уже выдан за лигу 1 и две серии пенальти, которые затащил Мартинес.
Выходит Мартинес лучше Холланда, справедливо.
А Месси дотащил до серии пенальти, значит ЗМ по праву.
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JURAVLI
Ответ Экспертное мнение
Нет никакого смысла покупать ЗМ игроку, у которого их и так 7 штук. Большой смысл был в левом ЗМ Кришу в 2013 году, когда он разгромом проигрывал 1-4 по наградам, пришлось отобрать ЗМ прямо из полки Рибери и вручить Кришу за стыковые матчи к ЧМ-14 (ничего смешнее не придумаешь). Также, титул ЧМ-22 намного выгоднее было бы купить главному активу катарцев ПСЖ - французу Мбаппе, из которого можно было бы слепить нового Пеле, стань он двукратным и плотно приблизился бы к 3 кубку мира, судя по двум пенкам в финале, замысел был как раз таким.
Не пытайся им ничего объяснить. Там ровно ноль понимания футбола в голове. Зато верят в теории заговора, как бабки у подъезда.
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JURAVLI
Ответ Пенс
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"манямирке", "эт", "екта"

У него уже заканчиваются силы!
Пенс, держу за тебя кулачки! Ты можешь! Еще парочку комментариев!

Искренне переживаю за тебя!
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#SharkTeam
Давненько хет-трика не было. Ждем, Эрлинг
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Lucky Luciano
Не в этот раз Эрлинг не в этот раз
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VERBLYUD
В полуфиналах был худшим игроком на поле. В 1/4 тоже по оценкам софаскор был одним из худших, и это несмотря на забитый гол. Где твоя помощь, Эрлинг? Скорее, благодаря Сити и Пепу ты в качестве пассажира выиграешь требл.
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llolishe
Пропадешь на поле в решающий момент как всегда-ну это Эрлик умеет
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57s6w79qhh
Именно поэтому я ни сделал ничего в полуфинале, добавил Эрлинг гроза Вест Хэмов.
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Любезный Коссутий
Эрлинг, ты не крепостной, пока еще..
не "меня купили", а "я перешел".
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#SharkTeam
Ответ Artem89S
Чет слишком пафосно, в 1/2 был бревном, как курица безграмотная бегал по полю, пользы ноль
Пусть забьет в финале все че не забил в 1/2
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Artem89S
Чет слишком пафосно, в 1/2 был бревном, как курица безграмотная бегал по полю, пользы ноль
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JURAVLI
Ответ Пенс
зм уже выдан за лигу 1 и две серии пенальти, которые затащил Мартинес.
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llolishe
Ответ Пенс
И это уже близко. Эрлинг не аргентинский чокер, которого тоже подписали для победы в ЛЧ, но тем самым стали от неё намного дальше, чем были.
Ты про Энцо?
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Dan Kennedy
Ответ Любезный Коссутий
"This is why they bought me"
Так крепостные разве на английском разговаривали?
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Russ Ivan
Порядок бьёт класс, поболеем за Интер, всегда приятно макнуть АПЛ...
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rej1sta
Ответ JURAVLI
Не пытайся им ничего объяснить. Там ровно ноль понимания футбола в голове. Зато верят в теории заговора, как бабки у подъезда.
Почему «как»? Может бабки и сидят?)
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