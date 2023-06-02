Самолет «Спартака» попал в грозу над Самарой перед игрой с «Крыльями». Команда не пострадала

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов Футбол

Самолет «Спартака» попал в грозу над Самарой перед игрой с «Крыльями Советов».

Делегация московского клуба с трудом смогла приземлиться в Самаре, куда красно-белые прибыли на матч 30-го тура Мир РПЛ.

Самолет, на котором летел «Спартак», был вынужден уходить от грозы и сделал несколько кругов над Волгой, обходя грозовой фронт. В регионе сейчас наблюдаются сильные грозы.  

«Все в порядке, настроение бодрое, прилетели! Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные», – сообщил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

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26 комментариев

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Bartez1986
комментарии под постом неплохо так показывают уровень IQ местных комментаторов. Там несчастье могло случиться, а они тут в юморе соревнуются
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juver_
Хорошо, что всё обошлось, времена и так не самые радужные...
+9
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Spymeat
За такие заголовки нужно бить лопатой по голове! Попасть в грозу и облететь грозовой фронт - 2 разные вещи.
Прямо сейчас куча самолетов в Подмосковье ожидает , кружась, проход грозового фронта. Это нормально. Не очень весело, но в порядке вещей.
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RAMIK
Очень тревожно читал это сообщение.
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укротитель троллей
Ответ igls54
Тучи сгустились над лигочемпионскими амбициями Спартака
Хорошо что зенит уже в группе 😆
+4
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Олег Комисаров
Ответ Bartez1986
комментарии под постом неплохо так показывают уровень IQ местных комментаторов. Там несчастье могло случиться, а они тут в юморе соревнуются
У школоты каникулы, придется потерпеть до 1го сентября 🙄
+3
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Valentin Kompaneytsev
Новости тревожные. Хорошо, что всё закончилось благополучно.
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Идеальный шторм
Ответ Леван Мкртчян
Какое несчастье? Можешь напомнить ,когда последний раз именно из-за сильной грозы, встреченной на большой высоте, падал современный пассажирский авиалайнер?
Над Донецком было, правда, давненько
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