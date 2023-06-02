Самолет «Спартака» попал в грозу над Самарой перед игрой с «Крыльями». Команда не пострадала
Самолет «Спартака» попал в грозу над Самарой перед игрой с «Крыльями Советов».
Делегация московского клуба с трудом смогла приземлиться в Самаре, куда красно-белые прибыли на матч 30-го тура Мир РПЛ.
Самолет, на котором летел «Спартак», был вынужден уходить от грозы и сделал несколько кругов над Волгой, обходя грозовой фронт. В регионе сейчас наблюдаются сильные грозы.
«Все в порядке, настроение бодрое, прилетели! Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные», – сообщил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Прямо сейчас куча самолетов в Подмосковье ожидает , кружась, проход грозового фронта. Это нормально. Не очень весело, но в порядке вещей.