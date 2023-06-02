Самолет «Спартака» попал в грозу над Самарой перед игрой с «Крыльями». Команда не пострадала

Самолет «Спартака» попал в грозу над Самарой перед игрой с «Крыльями Советов».

Делегация московского клуба с трудом смогла приземлиться в Самаре, куда красно-белые прибыли на матч 30-го тура Мир .

Самолет, на котором летел « », был вынужден уходить от грозы и сделал несколько кругов над Волгой, обходя грозовой фронт. В регионе сейчас наблюдаются сильные грозы.

«Все в порядке, настроение бодрое, прилетели! Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные», – сообщил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

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