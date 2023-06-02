Москалев о том, что он спартаковский судья: «Я неприятно удивлен, что болельщики меня так называют»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи болельщики Владимир Москалев Футбол

Владимир Москалев отреагировал на мнение о том, что он спартаковский судья.

Москалев – спартаковский судья?

– Наверное, болельщики называют меня своего рода каким-то спартаковским судьей, хотя мне удивительно это слышать. Самое важное, что ты должен качественно отработать матч.

Не сказать, что я постоянно читаю комментарии. В некоторой степени я удивлен [этим прозвищем], неприятно удивлен, – сказал арбитр.

Москалев 19 раз работал на матчах «Спартак». При его судействе красно-белые выиграли 11 раз, 5 раз сыграли вничью и трижды проиграли.

В этих матчах московский клуб 5 раз пробил пенальти, в его ворота пенальти назначали дважды. Игроки «Спартака» получили 62 желтые и 3 красные карточки, игроки соперников – 42 желтые и 5 красных.

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40 комментариев

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Mr.Hahn
Ответ fil_spb
Интересно, с чего бы вдруг так называют? Может поэтому - https://img.championat.com/i/28/28/15359128282034810239.png Или потому что Промес ставший зачинщиком драки в матче Кубка, что признано ЭСК, внезапно оказался прощён Москалевым и остался без КК?
А не Барриос с Родригао «Три пропущенных» стали?))
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Mr.Hahn
Ответ мощь денег
За то справедливо
Зато.
+6
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
Промеса душили, а он ничего не отвечал, его толчок в адрес Барриоса был после откровенного хамства и удара в колено Николсона...
Т е на 72-ой минуте ничего не было?Почему от срыва атаки Барриосом отсчёт,а не от удушающего приема Николсона и ударом кулаков Родригао в затылок?
Москалев накосарезил столько ..во-первых Пруцев должен был удален за 2 ЖК,на 72-ой минуте должен был быть за вторую ЖК Родригао,а Николсон за агрессию получить прямую КК.Ну и не надо выгораживать Промеса,не только ЭСК,но и зарубежная пресса писала что он зачинщик,я тогда сразу же ссылки скинул.А вот блеяния Григорьянца непонятно на кого рассчитаны ..мы не применили к Промесу санкции потому что Москалев сказал нам,что собирался Барриосу и Промесу показать ЖК...Это что вообще?Не стыдно за такое объяснение?
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Ответ fil_spb
Интересно, с чего бы вдруг так называют? Может поэтому - https://img.championat.com/i/28/28/15359128282034810239.png Или потому что Промес ставший зачинщиком драки в матче Кубка, что признано ЭСК, внезапно оказался прощён Москалевым и остался без КК?
ты ещё скрин сделай, где Рошу в начале матча сбили в штрафной зенита и не было ничего!!!
+10
-7
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Наталья Ларионова
Ответ Дмитрий9779
Так и после фортеля Фернандо тоже был отстранён.
Получается, что Москалева трижды отстраняли за подсуживания Спартаку??
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Дмитрий9779
Ответ Сироткин Александр
Предположим, Москалеëв спартаковский, тогда КДК, зенитовский. Кто перевесит?
Это тот КДК,который проигнорировал решение ЭСК по Промесу после драки?Совсем охренели.
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Сергей Жарковский
Спартак - Москалёв!
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Дмитрий9779
Ответ Наталья Ларионова
А ещё он засчитал гол в ворота Сочи, забитый с нарушением. За это он, кстати, тоже был отстранён.
Так и после фортеля Фернандо тоже был отстранён.
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fil_spb
Ответ Mr.Hahn
А не Барриос с Родригао «Три пропущенных» стали?))
Нет, не они. Это и со стороны было видно и официально признано ЭСК. Читай вердикт:

"Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №10 Квинси Промеса после окончания основного времени матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» №5 Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника.

Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение."

Т.е. Промес зачинщик драки на самом официальном уровне.
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Caniball
Ответ Давид Agabekyan
Видили мы Иванова. Всеми силами тащил шапито в матче с Динамо и Локо. Не зря на чай ездил
Я дожил до момента, когда Иванов, который миллион раз убивал Спартак - стал Спартаковским 🤣🤣🤣🤣🤣
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Давид Agabekyan
Ответ </c/>
Москалёв как и все легенды типо Казарцева, Кукуяна, Иванова, Мешкова не умеющие судить зенитовские...
Видили мы Иванова. Всеми силами тащил шапито в матче с Динамо и Локо. Не зря на чай ездил
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Дмитрий9779
Ответ Mr.Hahn
Комментарий удален модератором
Ну это пенальти,согласен,но удар Фернандо это прямая КК на 36-ой минуте,фол Ивановича ЖК.Разницы то нет конечно никакой.
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Ответ Дмитрий9779
Это тот,который проигнорировал удар ногой Фернандо Дриусси,не назначил пенальти в ворота Спартака и засчитал гол с нарушением в ворота Сочи,а потом на пару с Сухим был дисквалифицирован за придуманный пенальти в ворота Ротора.. ?Да не,не спартаковский.
в том матче, ещё было в самом начале пенальти на Роше, которое успешно проигнорировали, чей думаешь?
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Наталья Ларионова
Ответ Дмитрий9779
Это тот,который проигнорировал удар ногой Фернандо Дриусси,не назначил пенальти в ворота Спартака и засчитал гол с нарушением в ворота Сочи,а потом на пару с Сухим был дисквалифицирован за придуманный пенальти в ворота Ротора.. ?Да не,не спартаковский.
А ещё он засчитал гол в ворота Сочи, забитый с нарушением. За это он, кстати, тоже был отстранён.
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Фантом
Ответ LaffyTaffy
“Неприятно удивлен» - значит он конь? Или питерский?
Нет, он просто думал, что качественно шифруется, а оказалось, что нет.
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Дмитрий9779
Это тот,который проигнорировал удар ногой Фернандо Дриусси,не назначил пенальти в ворота Спартака и засчитал гол с нарушением в ворота Сочи,а потом на пару с Сухим был дисквалифицирован за придуманный пенальти в ворота Ротора.. ?Да не,не спартаковский.
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мощь денег
За то справедливо
+12
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Mr.Hahn
Ответ Дмитрий9779
Это тот,который проигнорировал удар ногой Фернандо Дриусси,не назначил пенальти в ворота Спартака и засчитал гол с нарушением в ворота Сочи,а потом на пару с Сухим был дисквалифицирован за придуманный пенальти в ворота Ротора.. ?Да не,не спартаковский.
Комментарий удален модератором
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мощь денег
Ответ Mr.Hahn
Зато.
Смысл тот же))
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Ответ fil_spb
Нет, не они. Это и со стороны было видно и официально признано ЭСК. Читай вердикт: "Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №10 Квинси Промеса после окончания основного времени матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» №5 Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника. Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение." Т.е. Промес зачинщик драки на самом официальном уровне.
Промеса душили, а он ничего не отвечал, его толчок в адрес Барриоса был после откровенного хамства и удара в колено Николсона...
+5
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Алексей Сигаев
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Владимир Москалёв: я болельщик клуба небесной лиги ФК Москва, бывш. ЖвК (дупа в кепке)
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