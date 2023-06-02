Москалев о том, что он спартаковский судья: «Я неприятно удивлен, что болельщики меня так называют»
Владимир Москалев отреагировал на мнение о том, что он спартаковский судья.
– Москалев – спартаковский судья?
– Наверное, болельщики называют меня своего рода каким-то спартаковским судьей, хотя мне удивительно это слышать. Самое важное, что ты должен качественно отработать матч.
Не сказать, что я постоянно читаю комментарии. В некоторой степени я удивлен [этим прозвищем], неприятно удивлен, – сказал арбитр.
Москалев 19 раз работал на матчах «Спартак». При его судействе красно-белые выиграли 11 раз, 5 раз сыграли вничью и трижды проиграли.
В этих матчах московский клуб 5 раз пробил пенальти, в его ворота пенальти назначали дважды. Игроки «Спартака» получили 62 желтые и 3 красные карточки, игроки соперников – 42 желтые и 5 красных.
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Москалев накосарезил столько ..во-первых Пруцев должен был удален за 2 ЖК,на 72-ой минуте должен был быть за вторую ЖК Родригао,а Николсон за агрессию получить прямую КК.Ну и не надо выгораживать Промеса,не только ЭСК,но и зарубежная пресса писала что он зачинщик,я тогда сразу же ссылки скинул.А вот блеяния Григорьянца непонятно на кого рассчитаны ..мы не применили к Промесу санкции потому что Москалев сказал нам,что собирался Барриосу и Промесу показать ЖК...Это что вообще?Не стыдно за такое объяснение?
"Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №10 Квинси Промеса после окончания основного времени матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» №5 Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника.
Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение."
Т.е. Промес зачинщик драки на самом официальном уровне.