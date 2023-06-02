Москалев о том, что он спартаковский судья: «Я неприятно удивлен, что болельщики меня так называют»

Владимир Москалев отреагировал на мнение о том, что он спартаковский судья.

– – спартаковский судья?

– Наверное, болельщики называют меня своего рода каким-то спартаковским судьей, хотя мне удивительно это слышать. Самое важное, что ты должен качественно отработать матч.

Не сказать, что я постоянно читаю комментарии. В некоторой степени я удивлен [этим прозвищем], неприятно удивлен, – сказал арбитр.

Москалев 19 раз работал на матчах « ». При его судействе красно-белые выиграли 11 раз, 5 раз сыграли вничью и трижды проиграли.

В этих матчах московский клуб 5 раз пробил пенальти, в его ворота пенальти назначали дважды. Игроки «Спартака» получили 62 желтые и 3 красные карточки, игроки соперников – 42 желтые и 5 красных.

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