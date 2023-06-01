«Бускетс – легенда «Барсы», лучший опорник в истории, согласен с Хави. Он произвел революцию на этой позиции». Пуйоль о Серджи

Карлес Пуйоль назвал Серджи Бускетса лучшим опорным полузащитником в истории.

покинет «Барселону» по окончании сезона. Ранее на «Камп Ноу» после заключительного домашнего матча «Барсы» в сезоне против «Мальорки» прошла церемония прощания для Бускетса и Жорди Альбы.

«Я согласен с в том, что [Бускетс] – лучший опорный полузащитник в истории. Он произвел революцию на этой позиции.

Я провожаю своего хорошего друга. Он легенда «Барсы». Мне посчастливилось встретить его, он пример для молодежи. У него есть все: спокойствие и умение делать сложное простым», – сказал бывший капитан «Барселоны».

Смотрим за Бускетсом, чтобы увидеть всю игру. Проверяем легендарный лайфхак

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