Хави о Месси в «Барсе»: «Все каталонцы хотят этого, двери открыты. Я на 100% согласен, он поможет нам»

Тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб из «ПСЖ».

«Я уже много раз говорил, что для него двери «Барсы» всегда открыты. Я тренер и знаю, что он поможет нам, если решит прийти.

Я думаю, что он в состоянии играть на высоком уровне. Если он захочет перейти в «Барсу», чего хотят большинство или все каталонцы, особенно тренер, – двери открыты.

В футбольном плане у меня нет сомнений [в пользе прихода Месси]. Я знаю, что он поможет нам. У меня нет сомнений, что он нам очень поможет на футбольном уровне. Вопрос его контракта с «Барсой» – не моя забота.

Если тренер должен дать согласие на приход , то я на 100% согласен», – сказал .

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы