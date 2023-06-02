Хави о Месси в «Барсе»: «Все каталонцы хотят этого, двери открыты. Я на 100% согласен, он поможет нам»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Футбол

Тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб из «ПСЖ».

«Я уже много раз говорил, что для него двери «Барсы» всегда открыты. Я тренер и знаю, что он поможет нам, если решит прийти.

Я думаю, что он в состоянии играть на высоком уровне. Если он захочет перейти в «Барсу», чего хотят большинство или все каталонцы, особенно тренер, – двери открыты.

В футбольном плане у меня нет сомнений [в пользе прихода Месси]. Я знаю, что он поможет нам. У меня нет сомнений, что он нам очень поможет на футбольном уровне. Вопрос его контракта с «Барсой» – не моя забота.

Если тренер должен дать согласие на приход Месси, то я на 100% согласен», – сказал Хави.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Конечно же поможет. Месси все еще является лучшим плеймейкером мира. С ним сейчас может поспорить разве что только Де Брюйне, но Кевин играет в лучшей команде мира, а Лео в позорном середняке. В топовой Барселоне Лео даже в 36 будет играть как Отец.
+43
-16
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Иванов
Ответ rigobersong
Лучший игрок в истории спорта!:) Человек который преодолел все трудности, нищету, болезнь, поехал через полмира в другую страну, а не чилился в своей лучшей академии, куда папка по блату пристроил в Спортинг:)
Мне как болельщику Барселоны с 1997 года неприятно читать такие комментарии. Величие Месси никак не влияет на величие Роналду, отец у него, если я не ошибаюсь имел проблемы с употреблением алкоголя и Роналду жил в семье со скромным достатком и такие набросы и оскорбления говорят в первую очередь о воспитании пишущего. Или вы про Куарежму?)
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Удачи Месси в дальнейшей карьере, где бы он не играл.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ Пенс
жаль, что этим середняком Париж стал с приходом нашего ди гормонале. Теперь ждем, как он добьет бчк.
До прихода Месси середняк позорно сливал чемпионство Лиллю(бггг ну и конечно каждый сезон брали ЛЧ пока Лео не пришел
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ serhio_ramos_
Все ждут когда Пеший уедет к саудитам,чтобы посмотреть как будут переобуться местные каталонцы.
Пеший пенсионер уже давно еле бегает в Аль-Наср под 7 номером.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vatnikZOV1
Ответ rigobersong
1Привет2:) Как дела?:)
тонкий под#б засчитан)))
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ David Becker
Месси знает, что из-за него Барса попала в финансовую яму обокрав ее на 500 Лимонов , поэтому хочет типа помочь .
Лео приносил Барсе намного больше денег, но клубом руководил позорный Бартомеу и глупым образом тратил все.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
чави деликатно самоустранился от длительности контракта, переложив позор вероятного однолетнего контракта на лапорту.
1Привет2:) Как дела?:)
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmsld
Ответ rigobersong
Отец у него тренировал на Мадейре и имел связи в школе Спортинга, мне вообще не интересно с какого года ты за Барселону:)
Я, конечно, понимаю, что написать чушь и выдать за правду - главная задача тролля, но, пожалуйста, хотя бы процентов на 10% можно близко к правде?
Отец Роналду бывший военный, который по возвращению на родину оказался потерянным в жизни и начал злоупотреблять алкоголем. Работал он разнорабочим - уборка, сад. Брался в целом за любую работу, так как семья жила очень скромно (мать работала поваром). Одной из его подработок была в местной любительской команде «Андоринья», где он следил за состоянием всех игровых принадлежностей - флажки, форма, мячи и так далее. И в возрасте 6 лет отец привел его заниматься в эту команду. Чтобы вы понимали - попасть в эту любительскую команду в этом возрасте мог любой желающий ребенок. А вот дальше, уже история становления таланта, характера и воли. Когда за Криштиану боролись две главные команды острова, и в возрасте 8 лет(!!!) был совершен платный трансфер в «Насьонал».
Всего хорошего вам )
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Пенс
ааа, да? Слил один раз, но теперь оказывается божок что-то там вернул) Чё там по ЛЧ? Из одного из главных фаворитов в позорные сливы в 1/8 с незабитым пенальти? Как там Кубок Франции? Твой божок просто развалил ПСЖ.
В ЛЧ все те же сливы в 1/8 то Реалу, то второму составу МЮ в 2019.
Исключение только ковидный сезон и когда по сетке были команды уровня Аталанты вплоть до 1/2.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Men77
Чето Хави превращается в болтуна. Что значит двери открыты? Вы либо приглашайте официально, либо не болтайте. Не может же Месси сам придти и сказать, что теперь я играю у вас. А то получается мы все его ждем, но хоть какого то предложения не делаем.
Хави страхуется, чтобы, например, Лапорта (или какой-нибудь вице-президент) не мог сказать, что Месси не пришёл, потому что Хави был против или в чем-то сомневался.
Хави говорит, что если Месси не придёт, то это либо потому что он сам не захочет, либо вопросы к Лапорте.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Temp LC
только этот пеший почти на 3 года старше чем аргентинец.
И при этом у Лео Месси больше трофеев, ЗМ и ЗБ. И да, если бы Месси был бы старше, то тогда у этого Кринжа7 вообще не было никаких рекордов перед гением футбола - Лео Месси!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Поэтому ты зашла с комментарием?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ БляхаджинсКарпина
тем временем Месси и его отец: сколько у вас есть деняк??
Месси сейчас вообще не интересуют деньги, иначе он уже принял бы предложение от Саудовцев. Он ждет, когда Барса предложит контракт. Скорее всего, Лео примет любое предложение от Барсы независимо от зарплаты, так как он хочет играть в своей родной команде.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Артур Иванов
Мне как болельщику Барселоны с 1997 года неприятно читать такие комментарии. Величие Месси никак не влияет на величие Роналду, отец у него, если я не ошибаюсь имел проблемы с употреблением алкоголя и Роналду жил в семье со скромным достатком и такие набросы и оскорбления говорят в первую очередь о воспитании пишущего. Или вы про Куарежму?)
Отец у него тренировал на Мадейре и имел связи в школе Спортинга, мне вообще не интересно с какого года ты за Барселону:)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Becker
Ответ VERBLYUD
Конечно же поможет. Месси все еще является лучшим плеймейкером мира. С ним сейчас может поспорить разве что только Де Брюйне, но Кевин играет в лучшей команде мира, а Лео в позорном середняке. В топовой Барселоне Лео даже в 36 будет играть как Отец.
В ЛЛ против Хетафе помог бы, а в ЛЧ против против первого серьезного соперника ( да и в Ла лиге тоже )сразу же сливается в последние годы.
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FrankieWild
Ответ Tommy Addams
мне кажется что он для прессы только это говорит,на самом деле скорей всего не желает возвращения. так как ,игра так себе а с приходом Месси ещё будет хуже. конечно с его приходом будет больше забитых мячей но и пропущенных прибавится
Куда ещё хуже?😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Becker
Ответ dmsld
Я, конечно, понимаю, что написать чушь и выдать за правду - главная задача тролля, но, пожалуйста, хотя бы процентов на 10% можно близко к правде? Отец Роналду бывший военный, который по возвращению на родину оказался потерянным в жизни и начал злоупотреблять алкоголем. Работал он разнорабочим - уборка, сад. Брался в целом за любую работу, так как семья жила очень скромно (мать работала поваром). Одной из его подработок была в местной любительской команде «Андоринья», где он следил за состоянием всех игровых принадлежностей - флажки, форма, мячи и так далее. И в возрасте 6 лет отец привел его заниматься в эту команду. Чтобы вы понимали - попасть в эту любительскую команду в этом возрасте мог любой желающий ребенок. А вот дальше, уже история становления таланта, характера и воли. Когда за Криштиану боролись две главные команды острова, и в возрасте 8 лет(!!!) был совершен платный трансфер в «Насьонал». Всего хорошего вам )
Так он пришёл просто погадил и ушёл )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ rigobersong
Лучший игрок в истории спорта!:) Человек который преодолел все трудности, нищету, болезнь, поехал через полмира в другую страну, а не чилился в своей лучшей академии, куда папка по блату пристроил в Спортинг:)
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tommy Addams
мне кажется что он для прессы только это говорит,на самом деле скорей всего не желает возвращения. так как ,игра так себе а с приходом Месси ещё будет хуже. конечно с его приходом будет больше забитых мячей но и пропущенных прибавится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
ВЕРНЯК
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Чето Хави превращается в болтуна. Что значит двери открыты? Вы либо приглашайте официально, либо не болтайте. Не может же Месси сам придти и сказать, что теперь я играю у вас. А то получается мы все его ждем, но хоть какого то предложения не делаем.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Похоже на отговорки, судя по лексике. Жаль, хочется чтобы Лео закончил в Барсе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Football cards 6PG.RU
Значит точно вернется.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий