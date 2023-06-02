Хави о Месси в «Барсе»: «Все каталонцы хотят этого, двери открыты. Я на 100% согласен, он поможет нам»
Тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб из «ПСЖ».
«Я уже много раз говорил, что для него двери «Барсы» всегда открыты. Я тренер и знаю, что он поможет нам, если решит прийти.
Я думаю, что он в состоянии играть на высоком уровне. Если он захочет перейти в «Барсу», чего хотят большинство или все каталонцы, особенно тренер, – двери открыты.
В футбольном плане у меня нет сомнений [в пользе прихода Месси]. Я знаю, что он поможет нам. У меня нет сомнений, что он нам очень поможет на футбольном уровне. Вопрос его контракта с «Барсой» – не моя забота.
Если тренер должен дать согласие на приход Месси, то я на 100% согласен», – сказал Хави.
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Отец Роналду бывший военный, который по возвращению на родину оказался потерянным в жизни и начал злоупотреблять алкоголем. Работал он разнорабочим - уборка, сад. Брался в целом за любую работу, так как семья жила очень скромно (мать работала поваром). Одной из его подработок была в местной любительской команде «Андоринья», где он следил за состоянием всех игровых принадлежностей - флажки, форма, мячи и так далее. И в возрасте 6 лет отец привел его заниматься в эту команду. Чтобы вы понимали - попасть в эту любительскую команду в этом возрасте мог любой желающий ребенок. А вот дальше, уже история становления таланта, характера и воли. Когда за Криштиану боролись две главные команды острова, и в возрасте 8 лет(!!!) был совершен платный трансфер в «Насьонал».
Всего хорошего вам )
Исключение только ковидный сезон и когда по сетке были команды уровня Аталанты вплоть до 1/2.
Хави говорит, что если Месси не придёт, то это либо потому что он сам не захочет, либо вопросы к Лапорте.