«Реал» хочет купить Килиана Мбаппе, но сомневается, что «ПСЖ» отпустит его.

Журналист Marca Карлос Карпио рассказал во время эфира в твиче Blanca Remontada, что Мбаппе будет главной целью « » на 2024 год. В клубе не верят, что « » согласится продать его в 2023-м.

Если «Реал» сосредоточится на подготовке к трансферу Мбаппе в 2024-м, то предстоящим летом клуб подпишет нападающего, который в краткосрочной перспективе способен усилить команду.

«Реал» пытался подписать француза летом прошлого года, однако форвард остался в «ПСЖ». Парижане объявили, что срок его нового контракта рассчитан до 2025 года, но затем неоднократно появлялась информация о том, что на самом деле соглашение действует до лета 2024-го, и в него включена опция продления на сезон.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 38 голов и 8 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Рейтинг зарплат в топ-лигах. Мбаппе, Месси и Неймар – три лидера, из АПЛ в десятке только КДБ и Холанд

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