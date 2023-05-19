Мбаппе – главная цель «Реала» на 2024-й. «Мадрид» не верит, что «ПСЖ» продаст его этим летом

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» хочет купить Килиана Мбаппе, но сомневается, что «ПСЖ» отпустит его.

Журналист Marca Карлос Карпио рассказал во время эфира в твиче Blanca Remontada, что Мбаппе будет главной целью «Реала» на 2024 год. В клубе не верят, что «ПСЖ» согласится продать его в 2023-м.

Если «Реал» сосредоточится на подготовке к трансферу Мбаппе в 2024-м, то предстоящим летом клуб подпишет нападающего, который в краткосрочной перспективе способен усилить команду.

«Реал» пытался подписать француза летом прошлого года, однако форвард остался в «ПСЖ». Парижане объявили, что срок его нового контракта рассчитан до 2025 года, но затем неоднократно появлялась информация о том, что на самом деле соглашение действует до лета 2024-го, и в него включена опция продления на сезон.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 38 голов и 8 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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65 комментариев

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Tun
кто главная цель в 2023? или чилить будут, опять на молодых Модриче с Бензема вывозить?
+48
-6
+42
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RealOneLove
Кукареки про "Реал хочет купить Мбаппе" не закончатся никогда
+25
-3
+22
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Tun
Ответ MK
у них продление до 2024 Бензема, Модрич, Кросс
это здорово, но если весь сезон опять ими играть, не будет ни ЛЧ, ни Ла Лиги, ни даже Кубка, невероятно топовые игроки, но возраст уже дает знать
+16
-3
+13
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Мадрид наказывает!
Ответ Granero-24
Хорошо что хотябы слухи пошли о трансферах Мадрида. Какой-то толчек нужен был наверно деду Пересу, вот тебе и игра с Сити! Как с Аяксом в 2019-м, после чего летом Фло Перес купил Азара, Йовича, Менди и т.д.! Бензема с Сити очень разочеровал, почти все мячи потерял которые ему пасовали. Свежая кровь нужна, ну купите Габи Жезуса!
Азара, Йовича, Менди
------
тут навернулась слеза)))
+16
-5
+11
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Granero-24
Хорошо что хотябы слухи пошли о трансферах Мадрида. Какой-то толчек нужен был наверно деду Пересу, вот тебе и игра с Сити! Как с Аяксом в 2019-м, после чего летом Фло Перес купил Азара, Йовича, Менди и т.д.! Бензема с Сити очень разочеровал, почти все мячи потерял которые ему пасовали. Свежая кровь нужна, ну купите Габи Жезуса!
+9
-1
+8
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Rad0
Ответ Tun
это здорово, но если весь сезон опять ими играть, не будет ни ЛЧ, ни Ла Лиги, ни даже Кубка, невероятно топовые игроки, но возраст уже дает знать
Почему к этой компашке всегда приписывают 32-летнего Кросса? Он не настолько старый.
+7
-2
+5
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MK
Ответ Tun
кто главная цель в 2023? или чилить будут, опять на молодых Модриче с Бензема вывозить?
у них продление до 2024 Бензема, Модрич, Кросс
+4
-1
+3
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Угараю_с_вас
Ответ Tun
кто главная цель в 2023? или чилить будут, опять на молодых Модриче с Бензема вывозить?
Билингема надеюсь заберут
+3
0
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marchellinos
Ответ RealOneLove
Кукареки про "Реал хочет купить Мбаппе" не закончатся никогда
Сериал как Футурама. Которую снова начали снимать
+2
0
+2
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Арман Бижанов
Сливочные фаны получается спокойно примут черепашку, который использовал Мадрид, чтоб выбить себе жирный контракт от катарцев?
+10
-8
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Том Мунтян
Ответ Granero-24
Хорошо что хотябы слухи пошли о трансферах Мадрида. Какой-то толчек нужен был наверно деду Пересу, вот тебе и игра с Сити! Как с Аяксом в 2019-м, после чего летом Фло Перес купил Азара, Йовича, Менди и т.д.! Бензема с Сити очень разочеровал, почти все мячи потерял которые ему пасовали. Свежая кровь нужна, ну купите Габи Жезуса!
какой, нафиг, Габи Жезус…
+3
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Tun
Ответ Мадрид наказывает!
Не припоминаю, чтобы давал тебе разрешение что-то писать.
Ник, образ, ава - топ, главное не перебарщивать )
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arspurs9
Ответ Granero-24
Хорошо что хотябы слухи пошли о трансферах Мадрида. Какой-то толчек нужен был наверно деду Пересу, вот тебе и игра с Сити! Как с Аяксом в 2019-м, после чего летом Фло Перес купил Азара, Йовича, Менди и т.д.! Бензема с Сити очень разочеровал, почти все мячи потерял которые ему пасовали. Свежая кровь нужна, ну купите Габи Жезуса!
До последнего предложения комментарий был адекватным…
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VuNePonimaete
Ответ Том Мунтян
Хз, бро) Да вроед все на виду: из группы атаки - Мбаппе, защита - Дэвис. Полузащита уже не так явно)
Кто вам сказал, что Мбаблу нужен Реал?) Чел воспользовался клубом, чтобы выбить себе контракт. Даже если он захочет сюда, то вы как себе представляете, чтоб псж его отпустил, когда у них вот вот уйдут две другие звезды атаки и они ещё возьмут и третьего отпустят?) и почему этот персонаж вдруг согласится пойти на понижение зарплаты, причем сразу раза в 2? Реал ему платить 70 не будет. В защиту то можно найти игроков, я то говорил про атакующую сторону, в которой огромный дефицит топов сейчас
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VuNePonimaete
Ответ Том Мунтян
Он обычный игрок, точно не тот, кто делает разницу, и никогда уже таким не станет. Так зачем ещё один такой игрок в команду?
Ну а кого брать сейчас? кто из доступных вариантов будет делать разницу?
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Botikool
Ответ Rad0
Почему к этой компашке всегда приписывают 32-летнего Кросса? Он не настолько старый.
Потому что он физически сдал в этом сезоне.
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Мадрид наказывает!
Ответ Арман Бижанов
Сливочные фаны получается спокойно примут черепашку, который использовал Мадрид, чтоб выбить себе жирный контракт от катарцев?
Ну гнум барсу вообще обанкротил, но они ж мечтают о его возвращении))
+9
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hiper26
Сдалась эта черепашка им. Ваи из Монпелье берите, пока дешево.
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Tun
Ответ Rad0
Почему к этой компашке всегда приписывают 32-летнего Кросса? Он не настолько старый.
Он сам весь сезон сомневался, что следующий потянет, значит что-то знает о себе. Швайни тоже рано в Баварии и сборной начал, рано закончил, мб нам что-то не говорят
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VuNePonimaete
Ответ Том Мунтян
какой, нафиг, Габи Жезус…
Стоило Жезусу прийти в Арсенал и они тут же за чемпионство стали бороться, совпадение?
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Иван Иванов
Ответ Иван Иванов
На один год можно взять морату , плюс браим Диас вернётся из аренды, желательно бы вернуть обратно закиси из ПСЖ и ди Марию с Ювентуса .а оптимальным тренером сейчас был бы Моуриньо.
Реалу нужно вернуть Ашрафа Хакими из ПСЖ .
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Орарайма
А как же, не забудем - не простим?
Такая зацикленность на Мбаппе уже похоже на зависимость
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belikovda.90
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Станислав Л
на мадрид наказывают!
Или Манчестерское безе
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Станислав Л
Ответ belikovda.90
Пора уже менять ник тебе
на мадрид наказывают!
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Tun
Ответ Артем Масюкевич
Бензема в этом сезоне вообще нулевой. Особенно в ЛЧ
немного забивал, но по сравнению с тем годом канеш пропасть
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