Осимхен, Лаутаро и Леау претендуют на приз лучшему форварду Серии А, Рабьо, Милинкович-Савич и Барелла – лучшему хавбеку. Хвича не номинирован

Теги Интер Милан Лацио Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Болонья Монца Адриен Рабьо Иван Проведель Лукаш Скорупски Николо Барелла Тео Эрнандес Сергей Милинкович-Савич Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Рафаэл Леау Ким Мин Чжэ Джованни Ди Лоренцо Микеле Ди Грегорио Футбол

Серия А представила списки претендентов на звание самых ценных игроков на своих позициях.

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, забивший 12 голов и отдавший 10 результативных передач в дебютном сезоне в лиге, в число номинантов не включен.

Представлены следующие категории:

– лучший вратарь: Микеле Ди ГрегориоМонца»), Иван Проведель («Лацио»), Лукаш Скорупски («Болонья»);

– лучший защитник: Тео Эрнандес («Милан»), Ким Мин Чжэ, Джованни Ди Лоренцо (оба – «Наполи»);

– лучший полузащитник: Адриен Рабьо («Ювентус»), Николо Барелла («Интер»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»);

– лучший нападающий: Рафаэл Леау («Милан»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Виктор Осимхен («Наполи»);

– лучший игрок в возрасте до 23 лет: Томмазо Бальданци («Эмполи»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Джорджо Скальвини («Аталанта»).

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19 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Сквиди Комаров
Да плевать как то ему. пришел и Наполи сразу взял чемпионат . эти награды исключительно для лузеров . помню в РПЛ тоже назвали лучшего не Хвичу а деревянного Азмуна . а сейчас где Азмун и где Хвича думаю даже писать не стоит.
А когда это Хвича был лучшим в РПЛ?

Ярчайший талант, но стабильно на протяжении года не играл на топ уровне, Азмун что, в России слабее играл?
+14
-1
+13
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Arman FCSM
Почему Хвичу продинамили, кто в курсе? Может для дебютантов отдельная награда?
+15
-5
+10
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Фарид Харисов
Ответ Arman FCSM
Почему Хвичу продинамили, кто в курсе? Может для дебютантов отдельная награда?
Ну может как-то повлияло то, что он отыграл 2/3 ударно, а последнюю треть был никакущий абсолютно.

Да и он не хавбек и не форвард.
+13
-3
+10
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Сквиди Комаров
Ответ VERBLYUD
Справедливое решение. Все номинанты круче Хвичи.
Ага но ниже в таблице. лузеры только и могут завидовать )
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Arman FCSM
Ответ Фарид Харисов
Ну может как-то повлияло то, что он отыграл 2/3 ударно, а последнюю треть был никакущий абсолютно. Да и он не хавбек и не форвард.
Сезон Хвича провёл ярко, как ни крути. А спады и у опытных футболистов бывают, что уж про дебютанта-то говорить.
Играл он на позиции атакующего вингера, насколько мне известно. Значит, хавбек. В форварды его точно не запишешь
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МОНТЁР ТуПи
Лесу же вингер
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Сквиди Комаров
Ответ Фарид Харисов
Хвича в РПЛ был абсолютно некомандным игроком и брал на себя игру в нужные и ненужные моменты постоянно. Не был он лучшим пока играл в России никогда. Таким образом он показывал свой талант, его забрали в Наполи, сделали более командным и раскрыли. Если он сейчас один из лучших в Италии, то с чего это вдруг он стал лучше всех в прошлом? Прошлое не перепишешь.
Бред . если ты про 4+4 то это не вина Хвича что команда кривоногая забивать не умеет . и сколько он отдавал игрокам Рубина голевые и те не забивали с убойных моментов . стату набить в условном Реале или Сити Зените легче чем даже с Наполи который 30 лет чемпионства не видел . когда Хвича туда перешел это был дикий средняк . многие тут писали что он будет греть лавку а в итоге чемпион . повторил бы такое Азмун? врят ли . он даже в Байере на лавке сидит . это все же не газпром где лимит есть и дадут играть так или иначе.
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Arman FCSM
Ответ Фарид Харисов
В нападающие можно было его занести. Не форвард конечно, но туда бы подошёл. Если посмотреть номинантов среди хавбеков, то там Милинкович, Рабьо и Барелла — их позиции и функции с функциями Хвичи совпадают примерно на 0%
Позиция Хвичи на поле - дело десятое. Захотели бы - нашли. Леау тоже не форвард, но зачислен в номинанты "лучшего нападающего". Поэтому почему не включили в список номинантов Хвичу - загадка
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МОНТЁР ТуПи
А где категория: "Лучший вингер Наполи"?!
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Vik Elis
Странно, что не номинирован на лучшего u23
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Антон Фалафель
Так Хвича сходу МВПишу затащит. Скриньте
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Kubinec_
Витёк лучший нап в этом году. Какие там лаутары
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Сквиди Комаров
Ответ Фарид Харисов
А когда это Хвича был лучшим в РПЛ? Ярчайший талант, но стабильно на протяжении года не играл на топ уровне, Азмун что, в России слабее играл?
Индивидуально он всегда был сильнее Азмуна даже в РПЛ это было видно . играй бы Хвича в Зенита а Азмун в Рубине то Рубин по 5-0 тогда проигрывал бы. а Рубин с Хвичей 2 раза их обыграли в сезоне . но титул дали дну . поэтому и пишу что это ничего не значит . золотая медаль у Хвичи а остальным дадут эти утешительные призы.
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