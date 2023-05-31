Осимхен, Лаутаро и Леау претендуют на приз лучшему форварду Серии А, Рабьо, Милинкович-Савич и Барелла – лучшему хавбеку. Хвича не номинирован

Серия А представила списки претендентов на звание самых ценных игроков на своих позициях.

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, забивший 12 голов и отдавший 10 результативных передач в дебютном сезоне в лиге, в число номинантов не включен.

Представлены следующие категории:

– лучший вратарь: (« »), Иван Проведель («Лацио»), Лукаш Скорупски (« »);

– лучший защитник: («Милан»), Ким Мин Чжэ, (оба – «Наполи»);

– лучший полузащитник: Адриен Рабьо («Ювентус»), Николо Барелла («Интер»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»);

– лучший нападающий: Рафаэл Леау («Милан»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Виктор Осимхен («Наполи»);

– лучший игрок в возрасте до 23 лет: Томмазо Бальданци («Эмполи»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Джорджо Скальвини («Аталанта»).

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