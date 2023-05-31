Осимхен, Лаутаро и Леау претендуют на приз лучшему форварду Серии А, Рабьо, Милинкович-Савич и Барелла – лучшему хавбеку. Хвича не номинирован
Серия А представила списки претендентов на звание самых ценных игроков на своих позициях.
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, забивший 12 голов и отдавший 10 результативных передач в дебютном сезоне в лиге, в число номинантов не включен.
Представлены следующие категории:
– лучший вратарь: Микеле Ди Грегорио («Монца»), Иван Проведель («Лацио»), Лукаш Скорупски («Болонья»);
– лучший защитник: Тео Эрнандес («Милан»), Ким Мин Чжэ, Джованни Ди Лоренцо (оба – «Наполи»);
– лучший полузащитник: Адриен Рабьо («Ювентус»), Николо Барелла («Интер»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»);
– лучший нападающий: Рафаэл Леау («Милан»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Виктор Осимхен («Наполи»);
– лучший игрок в возрасте до 23 лет: Томмазо Бальданци («Эмполи»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Джорджо Скальвини («Аталанта»).
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Ярчайший талант, но стабильно на протяжении года не играл на топ уровне, Азмун что, в России слабее играл?
Да и он не хавбек и не форвард.
Играл он на позиции атакующего вингера, насколько мне известно. Значит, хавбек. В форварды его точно не запишешь