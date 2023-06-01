Закария подтвердил, что вернется в «Юве» из «Челси». Лондонцы не выкупят хавбека
«Челси» не выкупит Дениса Закарию у «Ювентуса».
Полузащитник подтвердил, что покинет лондонский клуб по окончании сезона. Он обратился к болельщикам команды.
«Это был трудный период, но вы, ребята, всегда прикрывали мою спину. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Давайте сосредоточимся на прекрасных воспоминаниях», – написал Закария в соцсети.
Швейцарец перешел в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса» в сентябре 2022 года. У лондонцев было право выкупа игрока за 28+5 миллионов евро.
В рамках АПЛ Закария провел 7 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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