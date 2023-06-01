Закария подтвердил, что вернется в «Юве» из «Челси». Лондонцы не выкупят хавбека

«Челси» не выкупит Дениса Закарию у «Ювентуса».

Полузащитник подтвердил, что покинет лондонский клуб по окончании сезона. Он обратился к болельщикам команды.

«Это был трудный период, но вы, ребята, всегда прикрывали мою спину. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Давайте сосредоточимся на прекрасных воспоминаниях», – написал Закария в соцсети.

Швейцарец перешел в « » на правах аренды из « » в сентябре 2022 года. У лондонцев было право выкупа игрока за 28+5 миллионов евро.

В рамках АПЛ Закария провел 7 матчей. Его статистику можно найти здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы