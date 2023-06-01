Закария подтвердил, что вернется в «Юве» из «Челси». Лондонцы не выкупят хавбека

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия Денис Закария Футбол

«Челси» не выкупит Дениса Закарию у «Ювентуса».

Полузащитник подтвердил, что покинет лондонский клуб по окончании сезона. Он обратился к болельщикам команды. 

«Это был трудный период, но вы, ребята, всегда прикрывали мою спину. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Давайте сосредоточимся на прекрасных воспоминаниях», – написал Закария в соцсети.

Швейцарец перешел в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса» в сентябре 2022 года. У лондонцев было право выкупа игрока за 28+5 миллионов евро. 

В рамках АПЛ Закария провел 7 матчей. Его статистику можно найти здесь

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21 комментарий

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Влад Волков
Травмы не дали заиграть. На пике формы смотрелся очень хорошо. Настолько, что сумма выкупа казалось просто смешной.
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Игровой Канал Артёма
Ответ ciao.ragazzi.2519
нужно дать шанс при нормальном тренера. хороший атакующий цп
А он разве не опорник?
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Александр Покореев
Если Милинкович-Савич действительно собрался в Ювентус, можно направить Закарию в обратном направлении. Зарплата у него не большая, а клуб из ЛЧ должен быть ему интересен.
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HI MARS
Первый пошёл.Осталось ещё от двадцати избавиться
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Кирилл Павлюченко
Ещё один непонятный трансфер - до перехода вроде неплохой игрок - а в Юве себя найти не смог. Что-то типа Кулусевски, Бернардески, Артура, - про травмата Рэмзи лучше не вспоминать. А вот Погба - даже при минутах, проведенных им в игре - понимал, на какой позиции он находится и что ему делать.
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AlexRyzen
Что совсем мертвый?
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ciao.ragazzi.2519
ну я помню в юве , пару хороших матчей провел в атаку
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d.xoxlov
Странно, существуют игроки, которых Боэли не хочет покупать?
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ZarvuR2020
Вообще вроде нормально при Поттере играл, а потом приехал Энцо.
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Eziiko
Ответ ciao.ragazzi.2519
нужно дать шанс при нормальном тренера. хороший атакующий цп
Атакующий цп? Посмотрел бы хоть матч с ним какой то для приличия
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Eziiko
Ответ Алексей Гусев
ну и чистым опорником его не назвать.
Это да, но назвать его атакующим цп это слишком
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ciao.ragazzi.2519
Ответ Eziiko
Это да, но назвать его атакующим цп это слишком
я имел ввиду что в атаку пару матчей хорошо играл
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Алексей Малютин
Ответ Кирилл Павлюченко
Ещё один непонятный трансфер - до перехода вроде неплохой игрок - а в Юве себя найти не смог. Что-то типа Кулусевски, Бернардески, Артура, - про травмата Рэмзи лучше не вспоминать. А вот Погба - даже при минутах, проведенных им в игре - понимал, на какой позиции он находится и что ему делать.
Погба игрок мирового класса все-таки. А те которых ты называл- нет. Условные Кросс, Модрич, Де Брюйне, Эриксен, Погба и т.п., в любом бы клубе не затерялись, понимая что нужно делать.
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