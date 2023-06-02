Контракт Шченсного с «Ювентусом» автоматически продлен до 2025 года (Goal)

Контракт Войчеха Шченсного и «Ювентуса» продлен.

Срок действия соглашения 33-летнего вратаря с туринским клубом истекал в 2024 году. По данным Goal, опция продления контракта еще на один сезон была автоматически активирована.

Польский голкипер выступает за «Юве» с 2017 года. В сезоне Серии А-2022/23 он провел 27 матчей и пропустил 26 голов.

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