Контракт Шченсного с «Ювентусом» автоматически продлен до 2025 года (Goal)

Теги Ювентус серия А Италия Войчех Шченсны Футбол

Контракт Войчеха Шченсного и «Ювентуса» продлен.

Срок действия соглашения 33-летнего вратаря с туринским клубом истекал в 2024 году. По данным Goal, опция продления контракта еще на один сезон была автоматически активирована.

Польский голкипер выступает за «Юве» с 2017 года. В сезоне Серии А-2022/23 он провел 27 матчей и пропустил 26 голов.

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8 комментариев

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eskerro
Ответ Muslim Muslim
В нынешней ситуации новость хорошая) Forza Juventus)
12 млн в год , если не ошибаюсь. Точно хорошая ?
+7
-1
+6
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Muslim Muslim
В нынешней ситуации новость хорошая) Forza Juventus)
+8
-3
+5
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savik-A.M.
Ответ Muslim Muslim
В нынешней ситуации новость хорошая) Forza Juventus)
Он косячил весь сезон , и был одним из самых оплачиваемых в клубе
+3
0
+3
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Алексей Гусев
Ответ Синий туман
Самый расцветный вратарский возраст. Все лучшие годы впереди.
если он в 33 показывает такую игру как показывает?? Какие лучшие годы впереди?
+2
-1
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Синий туман
Самый расцветный вратарский возраст. Все лучшие годы впереди.
+4
-4
0
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Алексей Гусев
Ответ eskerro
12 млн в год , если не ошибаюсь. Точно хорошая ?
7 чистыми, но тем не менее...
0
0
0
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Kyrlumba
Ответ Алексей Гусев
если он в 33 показывает такую игру как показывает?? Какие лучшие годы впереди?
судить ли по одному неудачному для всей команды сезону?
0
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