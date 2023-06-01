Газзаев о Смолове: «У Федора в «Динамо» авторитет как у Дзюбы в «Локомотиве». В команде необходим такой игрок, но также многое зависит от тренера»

Теги Локомотив Артем Дзюба Федор Смолов Валерий Газзаев премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев считает Федора Смолова важным игроком «Динамо».

Ранее Смолов продлил контракт с «Динамо» до 2024 года с возможностью продления на год.

«Думаю, Смолов обладает высоким классом и мастерством. Поэтому игрок такого уровня крайне важен для молодых игроков, которые сегодня находятся в «Динамо».

Он является достаточно авторитетным игроком, и в команде необходимо иметь такого футболиста, который точно приносит пользу. Вот Дзюба в «Локомотиве» точно приносит пользу, обладает большим авторитетом. У Смолова такой же авторитет.

При этом многое зависит от тренера, который доверяет футболисту и ставит его на роль лидера. Это же психология. На сегодняшний день Федор – один из лучших бомбардиров «Динамо».

Другое дело, какие требования предъявляют к нему тренеры. Считаю, Смолов может принести большую пользу «Динамо», но это зависит от обстоятельств. Мы видели в прошлом году Федора, видели и в этом году при Йокановиче, которого уволили. Это были два разных Смолова», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

В текущем сезоне Смолов провел за «Динамо»  24 матча в РПЛ, забив 10 голов и отдав 2 голевых передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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9 комментариев

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Владимир Баранов
Авторитет у него отрицательный.
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Andrey Yaroslavtsev
В команде необходим игрок другого уровня.
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Михаил1970
Не помню в составе ЦСКА, в бытность Газзаева тренером клуба, таких "авторитетов" в его команде.
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Виталий Желтоусов
,кто будет тренером в Динамо? Этот сезон провален!!!
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Hong Kil
Как ему авторитетствуется в Дно без голов?
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besaxara
Кто-нибудь понял, что Газзаев хотел донести?
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Сергей Жарковский
И что теперь Смолову с Дзюбой придется авторитетами мериться?
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валя_стакан
Смолова надо постоянно держать под палкой иначе он звездой себя мнит
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Чётко_как_чечётка
Ответ Михаил1970
Не помню в составе ЦСКА, в бытность Газзаева тренером клуба, таких "авторитетов" в его команде.
Сам Газзаев, Семак, Рахимич.
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