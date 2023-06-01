Газзаев о Смолове: «У Федора в «Динамо» авторитет как у Дзюбы в «Локомотиве». В команде необходим такой игрок, но также многое зависит от тренера»

Валерий Газзаев считает Федора Смолова важным игроком «Динамо».

Ранее Смолов продлил контракт с « » до 2024 года с возможностью продления на год.

«Думаю, Смолов обладает высоким классом и мастерством. Поэтому игрок такого уровня крайне важен для молодых игроков, которые сегодня находятся в «Динамо».

Он является достаточно авторитетным игроком, и в команде необходимо иметь такого футболиста, который точно приносит пользу. Вот Дзюба в « » точно приносит пользу, обладает большим авторитетом. У Смолова такой же авторитет.

При этом многое зависит от тренера, который доверяет футболисту и ставит его на роль лидера. Это же психология. На сегодняшний день – один из лучших бомбардиров «Динамо».

Другое дело, какие требования предъявляют к нему тренеры. Считаю, Смолов может принести большую пользу «Динамо», но это зависит от обстоятельств. Мы видели в прошлом году Федора, видели и в этом году при , которого уволили. Это были два разных Смолова», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

В текущем сезоне Смолов провел за «Динамо» 24 матча в , забив 10 голов и отдав 2 голевых передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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