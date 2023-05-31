Мората продлит контракт с «Атлетико» на 2-3 года, снизив зарплату. Форвард хочет остаться в клубе, несмотря на интерес из Саудовской Аравии и МЛС
«Атлетико» хочет продлить контракт с Альваро Моратой.
Действующий контракт форварда рассчитан до 2024 года. Стороны близки к заключению нового соглашения, сообщает As. Руководство «Атлетико» довольно игроком и считает, что на рынке мало нападающих, которые сильнее Альваро.
Если ситуация не изменится, Мората продлит контракт с мадридцами. Новое соглашение будет рассчитано на 2 или 3 года, но зарплата футболиста будет снижена – клуб переживает трудный финансовый момент и не может выплачивать высокие зарплаты своим игрокам.
Нападающий хочет продолжить выступать за «Атлетико», хотя и знает об интересе от клубов из Саудовской Аравии и МЛС. Также сообщалось о том, что Моратой интересуются «Милан» и «Ювентус».
В сезоне-2022/23 Мората провел 44 матча за мадридскую команду во всех турнирах, отличившись 15 голами и 3 ассистами. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
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через 2-3 года... как раз подойдет срок очередной аренды в на 2 года.
Уже как правило- раз в 4 года Мората должен быть в Ювентусе