Мората продлит контракт с «Атлетико» на 2-3 года, снизив зарплату. Форвард хочет остаться в клубе, несмотря на интерес из Саудовской Аравии и МЛС

«Атлетико» хочет продлить контракт с Альваро Моратой.

Действующий контракт форварда рассчитан до 2024 года. Стороны близки к заключению нового соглашения, сообщает As. Руководство « » довольно игроком и считает, что на рынке мало нападающих, которые сильнее .

Если ситуация не изменится, Мората продлит контракт с мадридцами. Новое соглашение будет рассчитано на 2 или 3 года, но зарплата футболиста будет снижена – клуб переживает трудный финансовый момент и не может выплачивать высокие зарплаты своим игрокам.

Нападающий хочет продолжить выступать за «Атлетико», хотя и знает об интересе от клубов из Саудовской Аравии и . Также сообщалось о том, что Моратой интересуются «Милан» и «Ювентус».

В сезоне-2022/23 Мората провел 44 матча за мадридскую команду во всех турнирах, отличившись 15 голами и 3 ассистами. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

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