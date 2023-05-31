Мората продлит контракт с «Атлетико» на 2-3 года, снизив зарплату. Форвард хочет остаться в клубе, несмотря на интерес из Саудовской Аравии и МЛС

Теги МЛС Атлетико Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Альваро Мората Футбол

«Атлетико» хочет продлить контракт с Альваро Моратой.

Действующий контракт форварда рассчитан до 2024 года. Стороны близки к заключению нового соглашения, сообщает As. Руководство «Атлетико» довольно игроком и считает, что на рынке мало нападающих, которые сильнее Альваро

Если ситуация не изменится, Мората продлит контракт с мадридцами. Новое соглашение будет рассчитано на 2 или 3 года, но зарплата футболиста будет снижена – клуб переживает трудный финансовый момент и не может выплачивать высокие зарплаты своим игрокам.

Нападающий хочет продолжить выступать за «Атлетико», хотя и знает об интересе от клубов из Саудовской Аравии и МЛС. Также сообщалось о том, что Моратой интересуются «Милан» и «Ювентус».

В сезоне-2022/23 Мората провел 44 матча за мадридскую команду во всех турнирах, отличившись 15 голами и 3 ассистами. Подробную статистику форварда можно найти здесь.  

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Скорый поезд
Здорово, что Мората остается! Симеоне ему доверяет, клуб поддерживает, Мадрид - родной город, дома жена и четверо детей. Что еще нужно для счастья в 30 с лишним лет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dzmitry Lavysh
интересуется Ювентус.... рано!
через 2-3 года... как раз подойдет срок очередной аренды в на 2 года.
Уже как правило- раз в 4 года Мората должен быть в Ювентусе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий