Полиция закрыла дело о баннере «Анна Франк – из «Атлетико». Ультрас «Реала» приписывали его авторство

Полиция закрыла дело об антисемитском баннере ультрас «Реала».

Напомним, в феврале прошлого года полиция начала расследование инцидента перед мадридским дерби в Кубке Испании.

Неподалеку от «Сантьяго Бернабеу» был вывешен баннер с изображением Анны Франк (еврейская девочка, погибшая в нацистском концлагере в 1945 году – Sports.ru) в футболке с логотипом объединения наиболее активных фанатов «Атлетико» Frente Atlético. Надпись на баннере гласила: «Анна Франк – из «Атлетико». Предположительно баннер вывесили представители группировки фанатов «Реала» Ultras Sur.

По информации Marca, дело об антисемитском баннере было закрыто. Арестов по итогам расследования произведено не было.

Перед этим же матчем болельщики « » повесили куклу в футболке с именем и номером вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на мосту неподалеку от клубной базы «Реала». Рядом с куклой был вывешен баннер с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал».

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