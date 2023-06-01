Полиция закрыла дело о баннере «Анна Франк – из «Атлетико». Ультрас «Реала» приписывали его авторство
Полиция закрыла дело об антисемитском баннере ультрас «Реала».
Напомним, в феврале прошлого года полиция начала расследование инцидента перед мадридским дерби в Кубке Испании.
Неподалеку от «Сантьяго Бернабеу» был вывешен баннер с изображением Анны Франк (еврейская девочка, погибшая в нацистском концлагере в 1945 году – Sports.ru) в футболке с логотипом объединения наиболее активных фанатов «Атлетико» Frente Atlético. Надпись на баннере гласила: «Анна Франк – из «Атлетико». Предположительно баннер вывесили представители группировки фанатов «Реала» Ultras Sur.
По информации Marca, дело об антисемитском баннере было закрыто. Арестов по итогам расследования произведено не было.
Перед этим же матчем болельщики «Атлетико» повесили куклу в футболке с именем и номером вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на мосту неподалеку от клубной базы «Реала». Рядом с куклой был вывешен баннер с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал».
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