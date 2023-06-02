Георгий Джикия: «Форсаж 10» – последний фильм, который смотрел от начала и до конца. Неплохо. Все предыдущие смотрел и буду смотреть»
Георгий Джикия рассказал о любви к франшизе «Форсаж».
– Последний сериал или фильм, который впечатлил?
– Последний фильм, который смотрел от начала и до конца, – это «Форсаж 10». Ходил в кинотеатр. Неплохо. Я все предыдущие «Форсажи» смотрел – и уже сколько бы их ни выходило, буду смотреть.
– Книга, которая особенно впечатлила?
– Скажу книгу, которую буду читать, – про Жозе Моуринью, которая вышла недавно. Очень интересно его виденье – как в жизни, так и в командах.
Многое слышал о нем – даже из элементарных видео, в которых он общается с футболистами. Это один из величайших тренеров в истории, который работает в топ-клубах на протяжении многих лет. Теперь хочу больше узнать о нем из первых уст, – сказал капитан «Спартака».
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