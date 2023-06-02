Георгий Джикия: «Форсаж 10» – последний фильм, который смотрел от начала и до конца. Неплохо. Все предыдущие смотрел и буду смотреть»

Теги Спартак Жозе Моуринью премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ кино Футбол

Георгий Джикия рассказал о любви к франшизе «Форсаж».

– Последний сериал или фильм, который впечатлил?

– Последний фильм, который смотрел от начала и до конца, – это «Форсаж 10». Ходил в кинотеатр. Неплохо. Я все предыдущие «Форсажи» смотрел – и уже сколько бы их ни выходило, буду смотреть.

– Книга, которая особенно впечатлила?

– Скажу книгу, которую буду читать, – про Жозе Моуринью, которая вышла недавно. Очень интересно его виденье – как в жизни, так и в командах.

Многое слышал о нем – даже из элементарных видео, в которых он общается с футболистами. Это один из величайших тренеров в истории, который работает в топ-клубах на протяжении многих лет. Теперь хочу больше узнать о нем из первых уст, – сказал капитан «Спартака».

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37 комментариев

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Nogoi89
Хуже фильмов про автомобили я и не видел. может первые 2 - 3 ещё ничего были, но потом...Сюжет окончательно скатился в банальщину, никакого реализма...Хотя, это мое мнение личное, может кому-то и норм
+30
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+27
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Владислав Ярлыков
Не удивительно, что именно тупые спортсмены смотрят эту чушь.
+20
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Кирилл.С-Пб
Он в голову ест, спит, играет в футбол и приставку. На этом всё...
+11
-2
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MJRom
Жора футболист. Странно было бы ожидать от него других предпочтений
+10
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Великий Алонсо
Последний нормальный Форсаж закончился на 5-й части.
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fussballer
Нужно добить просмотром фильма "Суперфорсаж!".
+7
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Nogoi89
Ответ fussballer
Нужно добить просмотром фильма "Суперфорсаж!".
Даже мультфильм тачки 1 и 2 легче и интереснее смотреть, чем это. Недавно сыну ставил, и сам не ожидал, что взрослому будет интересно смотреть. А, Форсаж после третьего - эксплуатация франшизы ради денег
+5
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Mechel**
Кино для детей
+4
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Marcus-light
Ответ Великий Алонсо
Последний нормальный Форсаж закончился на 5-й части.
Честно говоря, я мне кажется, дальше и не смотрел. Вырос просто) Такая же ерунда с Трансформерами, и прочими бесконечными франшизами. Исключение разве что Бонд и Миссия невыполнима
+4
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Сергей Орлов
Ответ Nogoi89
Хуже фильмов про автомобили я и не видел. может первые 2 - 3 ещё ничего были, но потом...Сюжет окончательно скатился в банальщину, никакого реализма...Хотя, это мое мнение личное, может кому-то и норм
Это где подводные лодки в космосе летают?
+3
0
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charly_54
Ответ Nogoi89
Хуже фильмов про автомобили я и не видел. может первые 2 - 3 ещё ничего были, но потом...Сюжет окончательно скатился в банальщину, никакого реализма...Хотя, это мое мнение личное, может кому-то и норм
Так они вроде на реализм и не претендуют
+3
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TravenS
В последнее время Джикия что не скажет — всё 🤦‍♂️
+3
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Петросня
Форсаж испортился в тот момент, когда там появился Вин Дизель.
+2
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Kanan Jarrus
Ответ fussballer
Нужно добить просмотром фильма "Суперфорсаж!".
суперфорсаж > все фильмы форсаж
вин дроссель и скала даун джонсон навсегда
+2
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fussballer
Ответ Nogoi89
Хуже фильмов про автомобили я и не видел. может первые 2 - 3 ещё ничего были, но потом...Сюжет окончательно скатился в банальщину, никакого реализма...Хотя, это мое мнение личное, может кому-то и норм
Это кино-аттракцион типа "Трансформеров". Концентрированное развлечение на пару часов.
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Владимир Молявин
Кому что нравится.
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Павел Колесников
Форсаж с каждой частью все больше и больше превращается в мультик с кучей графики
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Собака хаски в маске
Санта Барбара на колесах 10 часть. Не самая ужасная в целом (иди переплюнь дрянь типа токийского дрифта), но самая всратая по концовке.
И всегда слоган (помимо стандарта про семью) - это будет их последний заезд...
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red hikkikomori
Только первые три части можно было посмотреть
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MrFrost
ну хз. я лично на 6м остановился. хотя, можно было только два первых фильма глянуть и ничего не потерять.
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Baymyrat Gafurov
Ответ Nogoi89
Хуже фильмов про автомобили я и не видел. может первые 2 - 3 ещё ничего были, но потом...Сюжет окончательно скатился в банальщину, никакого реализма...Хотя, это мое мнение личное, может кому-то и норм
до 5-ой части было еще норм) потом тупость
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psycho
ни разу не смотрел форсаж и смотреть не буду
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Доктор Верховцев
Ответ Nogoi89
Даже мультфильм тачки 1 и 2 легче и интереснее смотреть, чем это. Недавно сыну ставил, и сам не ожидал, что взрослому будет интересно смотреть. А, Форсаж после третьего - эксплуатация франшизы ради денег
Тачки хорошие.
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Старый дед-пердун
Для меня этот «сериал» закончился на третьей части… дальше уже невозможно смотреть
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Nogoi89
Ответ charly_54
Так они вроде на реализм и не претендуют
Ну, ок. Как скажешь. Я не против. Но, интересный сценарий и волнующий сюжет никто не отменял. Например назад в будущее тоже далек от реальности, Делориан, который прыгает во времени, но там есть сюжет, есть герои, которым ты сопереживаешь. А Форсаж стал пластиковым. Это мое мнение, я не навязываю его тебе. Просто высказываю
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