Джикия назвал Ананидзе самым техничным игроком, которого видел: «Многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт»

Теги Спартак премьер-лига Россия Жано Ананидзе Георгий Джикия Матч ТВ Футбол

Георгий Джикия назвал Жано Ананидзе самым техничным футболистом, с которым играл.

Капитан «Спартака» играл вместе с полузащитником за московский клуб.

– Самый техничный футболист, с которым играл на одном поле?

– Жано Ананидзе. Это самый техничный футболист, которого видел. Самый умный футболист – с прекрасным тонким пасом вперед, с идеальным мышлением. Да, многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт.

Многие, кто был с ним на поле, кто видел его игру и кто разбирается в футболе, скажут то же, что и я, – сказал Джикия

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31 комментарий

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DelPiero1010
Если бы не травмы, Джано и правда был топчиком
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melowchi
Он твой друг - факт. Поэтому так и говоришь
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Кеша
Школьники минусуют . Вам бы раз увидеть было в живую Рамаза Шенгелия , всякие Джикии и минусаторы в раз хохотало свое прикрыли бы . В 16 лет он уже как Бог творил. Двоих/ троих убрать как два пальца об асфальт .
нууу. ничего выдающегося у Шенгелия я не видел. Андреев тот же круче был.. Вот Кипиани, Дараселия это ага!
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i.ivanov...russia.dca......
Шмаров вчера о Промесе - из той же оперы?
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Hong Kil
У средних игроков местечковость всегда на первом месте. Они не в состоянии воспринимать объективную картину мира! Вместо этого ищут знакомые формы, национальные, дружеские или клубные. Мир таких людей очень узок.
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porosenochek
Ну не Соболев и уже хорошо...
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INFINIX Neo
О боже даже у ютуба нет нарезки о нём как играл разве что несколько голов половина которых как говорится просто поставил ногу. Где его супертехника покажите мне хотя бы на уровне донного чемпионата приколистов.
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Zenith forever
Ответ Антимосковский
базель? с каким грандом еще его заценить? с тосно или с мордовией?
Ну, с Тосно, он не потянул, другой уровень, Тосно всегда гонял Спартак.
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