Джикия назвал Ананидзе самым техничным игроком, которого видел: «Многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт»
Георгий Джикия назвал Жано Ананидзе самым техничным футболистом, с которым играл.
Капитан «Спартака» играл вместе с полузащитником за московский клуб.
– Самый техничный футболист, с которым играл на одном поле?
– Жано Ананидзе. Это самый техничный футболист, которого видел. Самый умный футболист – с прекрасным тонким пасом вперед, с идеальным мышлением. Да, многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт.
Многие, кто был с ним на поле, кто видел его игру и кто разбирается в футболе, скажут то же, что и я, – сказал Джикия.
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