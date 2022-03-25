Джикия о ЧМ-2022: «Хотел сыграть на большом турнире, эту возможность у нас забрали. Я расстроен»

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Георгий Джикия расстроен отстранением сборной России от отбора к ЧМ-2022.

Россияне должны была сыграть с Польшей 24 марта в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от турниров под своей эгидой.

– Ловили ли себя на мысли, что вчера мог быть матч с Польшей?

– Да, но не более. Что случилось – то случилось. Сейчас занимаемся здесь [на сборе] для того, чтобы быть готовыми вернуться.

Сегодня отрабатывали стандарты, что-то вспоминали, наигрывали. Тренировками доволен. Завтра с молодежкой занятие будет в формате игры. Главное, чтобы без травм.

– Как относитесь к нынешней ситуации и отсутствию стыков?

– Был расстроен, хотел сыграть на большом турнире, эту возможность у нас забрали. Хочется верить, что все это закончится и мы вернемся к официальным играм, – сказал защитник сборной России и «Спартака».

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