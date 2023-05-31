Кукуян – судья матча ЦСКА – «Ростов» в 30-м туре РПЛ. На игру «Спартака» и «Крыльев» назначен Амелин
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура Мир РПЛ.
По регламенту все матчи заключительного тура Мир РПЛ должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных ВАР–центра РФС. В связи с подготовкой оборудования ВАР-центра к стыковым играм между командами РПЛ и ФНЛ, на стадионах, где ранее не использовалась система, несколько игр 30-го тура пройдут без использования системы ВАР.
3 июня (суббота)
Судья – Артем Чистяков, ассистенты – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Максим Ковалев; инспектор – Сергей Французов.
«Крылья Советов» – «Спартак»
Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Игорь Синер.
Судья – Сергей Чебан, ассистенты – Валерий Данченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владимир Сельдяков; инспектор – Юрий Чеботарев.
«Ахмат» – «Краснодар»
Судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.
«Оренбург» – «Динамо»
Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Игорь Демешко, Варанцо Петросян; резервный судья – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Пари НН» – «Химки»
Судья – Василий Казарцев, ассистенты – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Урал» – «Сочи»
Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Максим Гаврилин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.
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1. «Зенит» – «Факел»
Судья – Артем Чистяков
У Зенита играет Чистяков, тут всё ясно
2.«Крылья Советов» – «Спартак»
ВАР – Сергей Карасев
Тут всё ясно
3. ЦСКА – «Ростов»
инспектор – Игорь Синер
Почти как Гинер. Тут всё ясно
4. «Ахмат» – «Краснодар»
AВАР – Арам Петросян
Тут ясно, что будет цирк
5. «Оренбург» – «Динамо»
ассистент – Варанцо Петросян
Тут ясно, что будет цирк
последний тур... это ещё не повод отказываться от добрых традиций всего сезона