Кукуян – судья матча ЦСКА – «Ростов» в 30-м туре РПЛ. На игру «Спартака» и «Крыльев» назначен Амелин

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура Мир РПЛ.

По регламенту все матчи заключительного тура Мир РПЛ должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных ВАР–центра РФС. В связи с подготовкой оборудования ВАР-центра к стыковым играм между командами РПЛ и ФНЛ, на стадионах, где ранее не использовалась система, несколько игр 30-го тура пройдут без использования системы ВАР.

3 июня (суббота)

«Зенит» – «Факел»

Судья – Артем Чистяков, ассистенты – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Максим Ковалев; инспектор – Сергей Французов.

«Крылья Советов» – «Спартак»

Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Ростов»

Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Игорь Синер.

«Локомотив» – «Торпедо»

Судья – Сергей Чебан, ассистенты – Валерий Данченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владимир Сельдяков; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Ахмат» – «Краснодар»

Судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Оренбург» – «Динамо»

Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Игорь Демешко, Варанцо Петросян; резервный судья – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Пари НН» – «Химки»

Судья – Василий Казарцев, ассистенты – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Урал» – «Сочи»

Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Максим Гаврилин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

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49 комментариев

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Aleksey Yashin
Ищем заговоры.
1. «Зенит» – «Факел»
Судья – Артем Чистяков
У Зенита играет Чистяков, тут всё ясно
2.«Крылья Советов» – «Спартак»
ВАР – Сергей Карасев
Тут всё ясно
3. ЦСКА – «Ростов»
инспектор – Игорь Синер
Почти как Гинер. Тут всё ясно
4. «Ахмат» – «Краснодар»
AВАР – Арам Петросян
Тут ясно, что будет цирк
5. «Оренбург» – «Динамо»
ассистент – Варанцо Петросян
Тут ясно, что будет цирк
+49
-7
+42
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Давид Золотов
Карасёв на ВАР у Спартака)))
+21
-9
+12
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Геодез
Ответ </c/>
ЦСКА-Ростов, здесь думаю победа ЦСКА будет, что характерно "лучшие" по умению делать результат назначены...
Да хватит соломку стелить. Карась в дерби вас вывез. так вы ещё не довольны
+15
-6
+9
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ilya agalakov
кукуян у ЦСКА это садизм. сколько косяков
+11
-4
+7
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Mohnatiy
Вангую скандалы. Причём и с ВАР и, особенно, без него.
+7
-3
+4
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Forrest Gamp
Ответ Зубы Дзюбы
А может просто решили самого нормального из оставшихся на самый ответственный матч?
это в какой вселенной кукуян самый нормальный?
+11
-7
+4
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Максим Макрушин
уже конец тура, а так и не нашли кем заменить проф непригодного Казарцева
+5
-2
+3
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в туре принимают участие два инспектора в матчах Лапочкин и Малый, те самые судьи, один который был убран из судейства за еврокубок что не сообщил о факте попытки дачи взятки ( Лапочкин ), второй был убран из судейства после матча Спартак-Анжи, с откровенным засуживанием Спартака если я не путаю на 90 летие...и вот такие люди продолжают работу, к слову, Малый ещё и молодых судей учит..
+9
-7
+2
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Колбаскер тут
Ответ Aleksey Yashin
Ищем заговоры. 1. «Зенит» – «Факел» Судья – Артем Чистяков У Зенита играет Чистяков, тут всё ясно 2.«Крылья Советов» – «Спартак» ВАР – Сергей Карасев Тут всё ясно 3. ЦСКА – «Ростов» инспектор – Игорь Синер Почти как Гинер. Тут всё ясно 4. «Ахмат» – «Краснодар» AВАР – Арам Петросян Тут ясно, что будет цирк 5. «Оренбург» – «Динамо» ассистент – Варанцо Петросян Тут ясно, что будет цирк
Это хорошо, только в последнем пункте на матче ожидается Аншлаг)
+3
-1
+2
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Колбаскер тут
Ответ </c/>
в туре принимают участие два инспектора в матчах Лапочкин и Малый, те самые судьи, один который был убран из судейства за еврокубок что не сообщил о факте попытки дачи взятки ( Лапочкин ), второй был убран из судейства после матча Спартак-Анжи, с откровенным засуживанием Спартака если я не путаю на 90 летие...и вот такие люди продолжают работу, к слову, Малый ещё и молодых судей учит..
Так он главный по чайной церемонии
+3
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.ru
Ответ Mohnatiy
Вангую скандалы. Причём и с ВАР и, особенно, без него.
скандалы...
последний тур... это ещё не повод отказываться от добрых традиций всего сезона
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Колбаскер тут
Ответ </c/>
да я не намекаю что цска вытащат судьи, вы объективно сильнее Ростова ещё и дома, а судьи самые специфичные назначены, можно посмотреть список их достижений...
Да всем понятно какой придворный клуб будут тащить. И это нет ЛЧ. Была бы ЛЧ, достали бы Хусаинова
+1
0
+1
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Геодез
Ответ </c/>
да я не намекаю что цска вытащат судьи, вы объективно сильнее Ростова ещё и дома, а судьи самые специфичные назначены, можно посмотреть список их достижений...
по поводу достижений все хороши
+1
0
+1
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Иван Иванов
Ответ Давид Золотов
Карасёв на ВАР у Спартака)))
Без значимых судеек ни один важный матч Спартака не проходит. То Ивановы, то Карасевы... Не уж то без них ну никак...
+4
-3
+1
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Сергей Лепехин
Кукуян. Как не было матча Зенит Спартак
+1
0
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Архитектор Мендисабаль
Ответ </c/>
Арам Петросян город Санкт-Петербург если что...
Куда ему до Евгения Петросяна город Москва...
0
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Игорь К
Ответ Максим Макрушин
уже конец тура, а так и не нашли кем заменить проф непригодного Казарцева
Казарцев даст уничтожить Резиуану Пари НН
0
0
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Евгений Кузнецов
Ответ Давид Золотов
Карасёв на ВАР у Спартака)))
это круто! побольше бы таких судей как Карасёв в нашем футболе!
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