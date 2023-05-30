Эмери хочет видеть Асенсио в «Астон Вилле». «Арсенал» и «Милан» тоже интересуются игроком

Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Астон Вилле».

Главный тренер английской команды хочет видеть полузащитника в Бирмингеме и попытается убедить его присоединиться к « », сообщает Marca. Тренер хочет дать игроку понять, что он будет играть важную роль в команде.

Отмечается, что Карло Анчелотти и руководство « » ценят , но не могут гарантировать ему желаемую роль в мадридской команде.

Ранее стало известно, что 27-летний футболист не продлит контракт с «Реалом», а в его трансфере заинтересован «ПСЖ». Сообщается, что за игрока также намерены побороться «Арсенал» и « ». Сам Асенсио еще не принял решения о своем будущем.

В сезоне-2022/23 Марко провел 30 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 9 голами и 6 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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