Эмери хочет видеть Асенсио в «Астон Вилле». «Арсенал» и «Милан» тоже интересуются игроком

Теги ПСЖ Милан Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Унаи Эмери Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Астон Вилле».

Главный тренер английской команды Унаи Эмери хочет видеть полузащитника в Бирмингеме и попытается убедить его присоединиться к «Вилле», сообщает Marca. Тренер хочет дать игроку понять, что он будет играть важную роль в команде. 

Отмечается, что Карло Анчелотти и руководство «Реала» ценят Асенсио, но не могут гарантировать ему желаемую роль в мадридской команде. 

Ранее стало известно, что 27-летний футболист не продлит контракт с «Реалом», а в его трансфере заинтересован «ПСЖ». Сообщается, что за игрока также намерены побороться «Арсенал» и «Милан». Сам Асенсио еще не принял решения о своем будущем. 

В сезоне-2022/23 Марко провел 30 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 9 голами и 6 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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22 комментария

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Freak05 Feal
Милан сразу можно вычеркнуть, ту зп что асенсио хочет Милан ему не даст
+24
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+23
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M93
Милан по Браиму Диасу с Реалом торгуется. 25 млн не хотят платить, а тут Асенсио, который отказался на улучшенный контракт Реала. Здесь очевидно варианты скорее всего только из АПЛ.
+15
-1
+14
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Игорь Новиков
Ответ Геннадий Чеботарев
улучшенный это как? с 3.5 поднял перец до 4 и это улучшенный?
а сколько надо? 10 в год? он жутко нестабилен.
+14
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Алекс Мелкумян
Ответ Freak05 Feal
Милан сразу можно вычеркнуть, ту зп что асенсио хочет Милан ему не даст
А зря, Милану он бы пригодился вместо Мессиаса/Ребича и ему самому было бы хорошо в плане постоянного места в основе.
+9
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RealJon
Ответ Cruel Snake
«Арсенал» для него отличный вариант 👌
из одной скамейки на другого. место кого? Эдегора? или Сака?! )))
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Cruel Snake
«Арсенал» для него отличный вариант 👌
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Maxxxim87
Было бы шикарно усилить Виллу таким фруктом !
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Сикарио
Милан канеш самый привлекательный как клуб так и город.
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Андрей Ли
Ответ Игорь Новиков
а сколько надо? 10 в год? он жутко нестабилен.
согласен
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Maxh23
И бесплатно в Милан не нужен 👎 ...
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Игорь Новиков
Ответ Геннадий Чеботарев
не стабилен?))) у него КПД лучшее в реале. он хуже ориги?)))) он лучше.
Ориги вообще не футболист 😀

Я бы дал Марко эти деньги, но его же это не устроит.

Не сравнивайте зарплаты разных клубов. Разные возможности.
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MVL
Ответ Геннадий Чеботарев
перец съэкономил очередные 1.5 лимона ,что бы завтра выбросить 50. и это не проблема Асенсио,его заберут с удовольствием ,это проблема реала. у нас и так небыло глубины состава,а сейчас вообще не будет игроков ротации способных играть.
Это просто смешно, когда их двоих с Себальосом выпускают на замену при счете 0-3 с Сити или Барсой, то есть доверяют только Бензема и Модричу, а как те обделываются, то давайте выручайте нас. Так мало того Анчелотти их выпускает на неудобныее для них позиции.
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M93
Ответ Геннадий Чеботарев
улучшенный это как? с 3.5 поднял перец до 4 и это улучшенный?
Это не более лучшие условия? Сумма то больше. ) Асенсио все равно бы остался игроком ротации.
Просто я сомневаюсь, что Милан сможет дать Асенсио, что он хочет.
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Уэмбли Стедиум
Похоже Эмери собрался выиграть ЛК с Виллой
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kramd
Опа)Вилла походу не собирается останавливаться на одном сезоне в лк.)Удачи им, надеюсь через пару лет увидим их в лч
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Spaten
Ну если не в Ростов, то в Астон Виллу!
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Stewart D.
игрок то неплохой, с ударом. Было бы интересно на него посмотреть в другом клубе. Что покажет, способен ли
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