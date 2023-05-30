Эмери хочет видеть Асенсио в «Астон Вилле». «Арсенал» и «Милан» тоже интересуются игроком
Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Астон Вилле».
Главный тренер английской команды Унаи Эмери хочет видеть полузащитника в Бирмингеме и попытается убедить его присоединиться к «Вилле», сообщает Marca. Тренер хочет дать игроку понять, что он будет играть важную роль в команде.
Отмечается, что Карло Анчелотти и руководство «Реала» ценят Асенсио, но не могут гарантировать ему желаемую роль в мадридской команде.
Ранее стало известно, что 27-летний футболист не продлит контракт с «Реалом», а в его трансфере заинтересован «ПСЖ». Сообщается, что за игрока также намерены побороться «Арсенал» и «Милан». Сам Асенсио еще не принял решения о своем будущем.
В сезоне-2022/23 Марко провел 30 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 9 голами и 6 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Я бы дал Марко эти деньги, но его же это не устроит.
Не сравнивайте зарплаты разных клубов. Разные возможности.
Просто я сомневаюсь, что Милан сможет дать Асенсио, что он хочет.