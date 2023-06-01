Чемезов об уходе «Ростеха» из тульского «Арсенала»: «Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды РПЛ»
Сергей Чемезов рассказал об уходе «Ростеха» из тульского «Арсенала».
Генеральный директор «Ростеха» сообщил, что компания больше не работает с «Арсеналом» и становится генеральным спонсором «Балтики».
– Какая ситуация с тульским «Арсеналом»?
– Они вышли из Премьер-лиги. Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в РПЛ.
– Как вы оцените годы сотрудничества с «Арсеналом»?
– Мы не влияли на внутреннюю политику клуба. Мы финансировали, но не были генеральными и единственными спонсорами, там были и другие компании, которые принимали участие в финансировании клуба.
Самим управлением клуба мы не занимались, – передает слова Чемезова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
«Арсенал» занимает 12-е место в Первой лиге перед заключительным туром сезона.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Что вообще полезного они произвели?
Кто скажет на вскидку?
И уж если говорить о пиаре, то тут нужно сказать о других клубах, которые будут более уместны, как пиарщики компании Ростех, такие, как Спартак, Ростов, Динамо, Краснодар, ЦСКА...к примеру.