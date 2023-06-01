Чемезов об уходе «Ростеха» из тульского «Арсенала»: «Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды РПЛ»

Теги премьер-лига Россия бизнес Первая лига Балтика Sports.ru Арсенал Тула Российские технологии Сергей Чемезов Футбол

Сергей Чемезов рассказал об уходе «Ростеха» из тульского «Арсенала».

Генеральный директор «Ростеха» сообщил, что компания больше не работает с «Арсеналом» и становится генеральным спонсором «Балтики».

– Какая ситуация с тульским «Арсеналом»?

– Они вышли из Премьер-лиги. Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в РПЛ.

– Как вы оцените годы сотрудничества с «Арсеналом»?

– Мы не влияли на внутреннюю политику клуба. Мы финансировали, но не были генеральными и единственными спонсорами, там были и другие компании, которые принимали участие в финансировании клуба.

Самим управлением клуба мы не занимались, – передает слова Чемезова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

«Арсенал» занимает 12-е место в Первой лиге перед заключительным туром сезона.

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15 комментариев

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Ярик01
Охранника Володи из Тулы списали что ли?
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ks-1993
Самара ярд с 2009 года до сих пор мертвым грузом несёт
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ARAMIS777
"Ростех","Роснано" и прочие...
Что вообще полезного они произвели?
Кто скажет на вскидку?
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-4
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как я говорил неоднократно, всё делается для того, чтобы наследие ЧМ оставалось в РПЛ, не для того всё было задумано, чтобы гнило в ФНЛ...
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Алексей Петров
Черчесов об уходе из Ростова...
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Jii Gee
Один клуб утопил, теперь другой.
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Recreated
А почему тогда не сделали это в прошлом году?
И уж если говорить о пиаре, то тут нужно сказать о других клубах, которые будут более уместны, как пиарщики компании Ростех, такие, как Спартак, Ростов, Динамо, Краснодар, ЦСКА...к примеру.
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Сергей Паршин
А Крылья, в свое время почему покинули?
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maks44
Ответ ARAMIS777
"Ростех","Роснано" и прочие... Что вообще полезного они произвели? Кто скажет на вскидку?
Ростех оружие делает, если это можно считать полезным.
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ARAMIS777
Ответ maks44
Ростех оружие делает, если это можно считать полезным.
Понятно. Спасибо за ликбез Макс.
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Ярик01
Ответ maks44
Ростех оружие делает, если это можно считать полезным.
Делают уж предприятия, а не холдинговая компания.
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Ответ Ярик01
Охранника Володи из Тулы списали что ли?
прямым текстом сказано, дана команда удерживать любыми способами наследие ЧМ в РПЛ, так что, как я писал ранее в случае попадания в стыки клубов с этим наследием шансов ни у Енисея ни у Родины не будет...палачи рпл Безбородов, Мешков, Иванов и так далее сделают всё как положено...
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Ответ Ярик01
Охранника Володи из Тулы списали что ли?
вместо Тулы заехал НН с наследием, что одному ручному клубу клубу РПЛ Оренбургу перекрыли кислород два года назад, заменив на НН, к слову, НН на тот момент в зону стыков не прошёл...
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Ответ Ярик01
Охранника Володи из Тулы списали что ли?
ещё одно важное уточнение, по наследникам ЧМ, два из трёх клубов в борьбе за стыки имеют стадионы, нет его только у Факела, единственный кандидат, кто может отъехать в пердив в стыках по-спортивному, ни КС ни НН не дадут слить, но и по Факелу, сейчас в Воронеже идёт стройка стадиона нового, так что, мой прогноз в стыках отлетят команды ФНЛ, не смотря на старание Красноярска...
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