Чемезов об уходе «Ростеха» из тульского «Арсенала»: «Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды РПЛ»

Сергей Чемезов рассказал об уходе «Ростеха» из тульского «Арсенала».

Генеральный директор «Ростеха» сообщил, что компания больше не работает с «Арсеналом» и становится генеральным спонсором «Балтики».

– Какая ситуация с тульским «Арсеналом»?

– Они вышли из Премьер-лиги. Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в .

– Как вы оцените годы сотрудничества с « »?

– Мы не влияли на внутреннюю политику клуба. Мы финансировали, но не были генеральными и единственными спонсорами, там были и другие компании, которые принимали участие в финансировании клуба.

Самим управлением клуба мы не занимались, – передает слова Чемезова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

«Арсенал» занимает 12-е место в Первой лиге перед заключительным туром сезона.

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