«Ростех» о тульском «Арсенале»: «Объем поддержки будет скорректирован в соответствии с реалиями, но отказа от партнерства быть не может»

«Ростех» опроверг информацию о разрыве партнерства с тульским «Арсеналом».

Сообщалось, что у «Арсенала» финансовые проблемы из-за ухода «Ростеха». Зарплаты игрокам за март выплатят не раньше мая, питание в столовой убрали.

«В связи с публикацией информации о разрыве отношений госкорпорации «Ростех» с ПФК «Арсенал» (Тула) официально сообщаем: «Это тульский, клуб, которому 100 лет. Он тесно связан с историей региона, где сосредоточены наши легендарные заводы.

Объем поддержки будет скорректирован в соответствии с текущими реалиями, но будет достаточным для того, чтобы клуб мог играть и развиваться.

Никакого отказа от партнерства с нет и быть не может», – говорится в пресс-релизе госкорпорации «Ростех», который пришел в редакцию Sports.ru.