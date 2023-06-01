Гендиректор «Ростеха» Чемезов: «Становимся генеральным спонсором «Балтики». Обеспечим всем, чтобы клуб развивался»

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о спонсировании корпорацией «Балтики».

– Почему выбрали именно Калининградскую область и «Балтику» для спонсорской поддержки?

– причина в том, что одно из крупнейших предприятий Калининградской области – наш «Калининградский янтарный комбинат», там работает больше 1000 человек.

Вторая: «Балтика» – подающий надежды клуб, который вышел в РПЛ и неплохо играет. Мы и решили поддержать. Тем более мы больше не работаем с тульским « ».

– Какой объем спонсорского финансирования «Балтики»?

– Обеспечим всем, чтобы клуб играл, развивался.

У нас есть еще и авиакомпания Red Wings. Она будет осуществлять перевозки в качестве спонсора. Все посчитаем: содержание команды, оплата трансферов.

– Какой порядок цифр? 200 миллионов рублей? 500?

– Пока еще считаем бюджет. Зависит от того, каких футболистов надо приобрести, какая сумма трансферов и так далее.

– Это будет основополагающая часть бюджета?

– Конечно. Содержание клуба не столько дорого, а вот покупка футболистов…

– Что входит в спонсорский контракт?

– Название «Ростех-Арена» и размещение на груди у футболистов на форме названия и логотипа, потому что «Ростех» становится генеральным спонсором.

– Партнерство включает в себя только «Балтику» или еще и футбольные школы региона?

– У клуба есть детско-юношеская школа и студенческая команда. Мы поддерживаем их целиком. Понятно, что мы будем не единственными спонсорами, будем привлекать и других спонсоров, которые вместе с нами будут поддерживать клуб. А мы будем генеральными партнерами.

– Поставлены ли перед «Балтикой» цели на сезон в РПЛ? Например – быть в середине или верхней части таблицы?

– Хотелось бы, конечно. Но для начала хотя бы в серединке. Попасть в Премьер-лигу – уже большая заслуга и удача для любого регионального клуба. Если для начала хотя бы в серединке закрепятся, то это будет здорово.

– Какая ситуация с тульским «Арсеналом»?

– Они вышли из Премьер-лиги. Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в РПЛ.

– Как вы оцените годы сотрудничества с «Арсеналом»?

– Мы не влияли на внутреннюю политику клуба. Мы финансировали, но не были генеральными и единственными спонсорами, там были и другие компании, которые принимали участие в финансировании клуба. Самим управлением клуба мы не занимались, – передает слова Чемезова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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