Игроки тульского «Арсенала» два месяца не получают зарплату. «Ростех» не подтвердил спонсорство на 2023 год

Тульский « » столкнулся с финансовыми проблемами.

Как сообщает « », компания «Ростех», являющаяся титульным спонсором клуба, до сих пор не подтвердила свое спонсорство на 2023 год.

Футболисты «Арсенала» не получили зарплату за ноябрь и декабрь. В среду, 11 января, пост главного тренера команды покинул .

По итогам 20 туров Мелбет Первой лиги «Арсенал», набрав 32 очка, занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.