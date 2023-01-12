Игроки тульского «Арсенала» два месяца не получают зарплату. «Ростех» не подтвердил спонсорство на 2023 год

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Российские технологии Олег Кононов кризис Спорт-Экспресс деньги Футбол

Тульский «Арсенал» столкнулся с финансовыми проблемами.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», компания «Ростех», являющаяся титульным спонсором клуба, до сих пор не подтвердила свое спонсорство на 2023 год.

Футболисты «Арсенала» не получили зарплату за ноябрь и декабрь. В среду, 11 января, пост главного тренера команды покинул Олег Кононов.

По итогам 20 туров Мелбет Первой лиги «Арсенал», набрав 32 очка, занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

31 комментарий

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Evgueniy
Ответ Полуэктов Пётр
Работаю в структуре Ростеха, за последний год уже второй раз задерживают выплату ЗП на 3 месяца.
Где конкретно работаете?
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Товарищ Наркотик
Ответ Denchik 1980 23
А зачем быть спонсором,ахххххх в российском футболе, это,что за прикол....это как просто в костер кидать пачки денег....СМЫСЛ
Ты думаешь они по собственному желанию чтоли?)
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easyjet
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Щас все клубы на гособеспечении посыпятся.
То есть все кроме Краснодара?
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Josep
Пусть к Пригожину идут, в ФК Вагнер, там, говорят, платят.)) скоро все эти нахлебники поедут в чвк, под тем или иным предлогом..
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encaro_one
Ответ Михаил Сафонов
Также работаю в струкрютуре Ростеха, за три года ни разу не задержали зп. Разный Ростех?
Разные юрлица холдинговой структуры, где и в банкротства предприятия время от времени уходят.
Сдаётся, что ты совсем не работаешь, а не только не в ртшных дочках.
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encaro_one
Охранник Володи впал в немилость?
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Lindeman
Ответ Орёл-Решка
Как можно жить полгода без зарплаты? (про то, зачем ходить на работу без зарплаты, даже не спрашиваю)
Чувак просто бредит и ни в каком ростехе не работает
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Lindeman
Ответ Полуэктов Пётр
Работаю в структуре Ростеха, за последний год уже второй раз задерживают выплату ЗП на 3 месяца.
Первоклашкам будешь такие сказки рассказывать, а то в общей сложности за отработанный год заплатили за полгода, ну-ну
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Юрий Воронин
Старший бодигард главного охладел к футболу!
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Lindeman
Ну что ж, очередное пополнение в небесной лиге
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Орёл-Решка
Ответ Полуэктов Пётр
Обычно - 22 аванс, 7 зарплата. Но в 22 году сначала зарплату пол года не платили, потом за один раз все долги закрыли и тут же начали накапливать еще раз столько же)
Как можно жить полгода без зарплаты?

(про то, зачем ходить на работу без зарплаты, даже не спрашиваю)
+3
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Михаил Сафонов
Ответ Полуэктов Пётр
Работаю в структуре Ростеха, за последний год уже второй раз задерживают выплату ЗП на 3 месяца.
Также работаю в струкрютуре Ростеха, за три года ни разу не задержали зп. Разный Ростех?
+6
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Winterburn
Ответ Полуэктов Пётр
Обычно - 22 аванс, 7 зарплата. Но в 22 году сначала зарплату пол года не платили, потом за один раз все долги закрыли и тут же начали накапливать еще раз столько же)
Если вам всем зарплату полгода не платить, а деньги хотя бы положить на депозит, то набежит неплохая сумма. Вам то все равно закроют потом без процентов скорее всего. Ну это так, мысли в слух
+3
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dalnikovich
Ответ инок
А Ростех не госкомпания - не бюджет России? Позорище!
Вы удивитесь насколько много у нас под видом "госкомпаний" на самом деле ОАО, ООО, ЗАО с конкретными бенефициарами.
+3
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Полуэктов Пётр
Ответ AlexTim03
Пиши заявление в Трудовую и не парь мозги. Это должно быть их проблемы, а не твои
Да я вроде и сам способен решить как мне действовать по отношению к организации, в которой я 18 лет работаю.
Я озвучил это для показателя общей ситуации в отрасли. Сытые деньки остались позади. А уж как конкретно мне быт ьс моим работодателем - это вопрос не для комментов на спортсе)
+7
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Last avenger
ох, бедненькие. может по первому тульскому клич бросят, соберём гумунитарку им
+4
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Vadim Medvedev
бюджет за 2022 дефицитный
бюджет за 2023 будет ещё более дефицитный
все необязательные траты будут резать
+7
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Крыло советов
Медведев говорил, что талантливые люди всегда найдут где заработать, когда обсуждалась низкая зарплата учителей. Но учителя видимо не так талантливы как футболисты. Думаю нужные люди примут меры.
+6
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Denchik 1980 23
А зачем быть спонсором,ахххххх в российском футболе, это,что за прикол....это как просто в костер кидать пачки денег....СМЫСЛ
+10
0
+10
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AlexTim03
Ответ Полуэктов Пётр
Работаю в структуре Ростеха, за последний год уже второй раз задерживают выплату ЗП на 3 месяца.
Пиши заявление в Трудовую и не парь мозги. Это должно быть их проблемы, а не твои
+5
-1
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yulay
Ответ Полуэктов Пётр
Обычно - 22 аванс, 7 зарплата. Но в 22 году сначала зарплату пол года не платили, потом за один раз все долги закрыли и тут же начали накапливать еще раз столько же)
наоборот, 21 аванс, 7 - зарплата.
+2
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Дядя ТУРА
Ответ Полуэктов Пётр
Работаю в структуре Ростеха, за последний год уже второй раз задерживают выплату ЗП на 3 месяца.
Интересно только тебе или Сергею Чемезову тоже
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Полуэктов Пётр
Ответ Winterburn
А обычно раз в 2 месяца платят?
Обычно - 22 аванс, 7 зарплата.
Но в 22 году сначала зарплату пол года не платили, потом за один раз все долги закрыли и тут же начали накапливать еще раз столько же)
+9
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+8
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НАВАЛЬНЫЙ
Щас все клубы на гособеспечении посыпятся.
+5
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Циник Петербургский
"Остров погибших кораблей" какой-то, а не рос.ногомяч.
+2
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