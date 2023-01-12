Игроки тульского «Арсенала» два месяца не получают зарплату. «Ростех» не подтвердил спонсорство на 2023 год
Тульский «Арсенал» столкнулся с финансовыми проблемами.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», компания «Ростех», являющаяся титульным спонсором клуба, до сих пор не подтвердила свое спонсорство на 2023 год.
Футболисты «Арсенала» не получили зарплату за ноябрь и декабрь. В среду, 11 января, пост главного тренера команды покинул Олег Кононов.
По итогам 20 туров Мелбет Первой лиги «Арсенал», набрав 32 очка, занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.
Сдаётся, что ты совсем не работаешь, а не только не в ртшных дочках.
(про то, зачем ходить на работу без зарплаты, даже не спрашиваю)
Я озвучил это для показателя общей ситуации в отрасли. Сытые деньки остались позади. А уж как конкретно мне быт ьс моим работодателем - это вопрос не для комментов на спортсе)
бюджет за 2023 будет ещё более дефицитный
все необязательные траты будут резать
Но в 22 году сначала зарплату пол года не платили, потом за один раз все долги закрыли и тут же начали накапливать еще раз столько же)