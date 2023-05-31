Бербатов об уходе Роналду из «МЮ»: «С Криштиану, одним из лучших игроков в истории, нужно уметь работать. В данном случае расставание было лучшим решением»

Димитар Бербатов высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб и нападающий расторгли контракт осенью прошлого года. После этого Роналду перешел в саудовский « ».

«Когда у вас в команде есть , один из лучших игроков в истории, вы должны знать, как с ним работать, вы должны знать, что он всегда будет хотеть играть. Поскольку он очень амбициозен, он всегда хочет играть в старте. Если этого не произойдет, у вас возникнут проблемы, вам придется поговорить с ним об этом и найти решение. В данном случае лучшим решением было расстаться с ним.

Я бы хотел, чтобы он остался, потому что он все еще может забивать голы. Но он радует меня тем, что продолжает играть, получать удовольствие и забивать голы. У него впереди еще пара хороших лет», – сказал бывший нападающий « ».

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