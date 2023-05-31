Бербатов об уходе Роналду из «МЮ»: «С Криштиану, одним из лучших игроков в истории, нужно уметь работать. В данном случае расставание было лучшим решением»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Димитар Бербатов премьер-лига Англия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Димитар Бербатов высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб и нападающий расторгли контракт осенью прошлого года. После этого Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср».

«Когда у вас в команде есть Криштиану, один из лучших игроков в истории, вы должны знать, как с ним работать, вы должны знать, что он всегда будет хотеть играть. Поскольку он очень амбициозен, он всегда хочет играть в старте. Если этого не произойдет, у вас возникнут проблемы, вам придется поговорить с ним об этом и найти решение. В данном случае лучшим решением было расстаться с ним.

Я бы хотел, чтобы он остался, потому что он все еще может забивать голы. Но он радует меня тем, что продолжает играть, получать удовольствие и забивать голы. У него впереди еще пара хороших лет», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».

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18 комментариев

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Mechel**
Для чего с ним работать, если он реально не тянул уже?
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Пирс Морган
Всегда выпускать в старте, тренер там должен заложником быть?
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Ильшат Халимов
Ему отдали лигу европы, всегда выходит в старте. И кубковые матчи. Но там он особого ничего не показал. Логично было что в важных матчах на него ставку не делали
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Роналду был великолепен, но окружение его испортило. К концу карьеры остался вообще без трофеев
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Mechel**
Для чего с ним работать, если он реально не тянул уже?
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Диер Ташкент
Роналду пора переходит в дворовый футбол. Будет играть в удовольствие, удовлетворять свои амбиции
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AF007
Покупают во всякие мю и ювентусы криштика, а затем эти середняки не могут прострелить ему на пустые. И еще какие-то претензии человеку предъявляют
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Григорий Шишин
Лучше пожертвовать успехами всей команды, но... главное уметь работать с Кри-Кри
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Tristan...
Ответ Пирс Морган
Всегда выпускать в старте, тренер там должен заложником быть?
Козлом отпущения... Сколько уже таких разрушенных карьер... Сарри, Пирло, Сольскяер, Кэррик, Рангник, Сантуш, Гарсия...
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Игорь Климов
Ну, сложно это назвать уходом из МЮ этого Кринжа7 в Аль-Наср, правильнее будет сказать, что его выставили за дверь из команды.
Выгонят его
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ДедаДома.нет
С любыми футболистами нужно уметь работать. Зализ пятой точки засчитан.
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Uragan Boy
очень много одни из лучших за историю футбола, в каждой команде, каждый сезон если так взять
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Andrey Ashhabadskiy
Роналду это уже закрытая история он сам себя испортил. Спит знаете как
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Heisenberg
Ответ Пирс Морган
Всегда выпускать в старте, тренер там должен заложником быть?
Совсем перестал платить?
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Екн Лор
Ответ Tristan...
Козлом отпущения... Сколько уже таких разрушенных карьер... Сарри, Пирло, Сольскяер, Кэррик, Рангник, Сантуш, Гарсия...
Разрушенных карьер? То ли дело у Сетьена, Вальверде, Херардо Мартино и многих других карьера в гору пошла благодаря лучшему игроку мира
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Игорь Климов
Ответ Ильшат Халимов
Ему отдали лигу европы, всегда выходит в старте. И кубковые матчи. Но там он особого ничего не показал. Логично было что в важных матчах на него ставку не делали
Один гол он там с пенальти забил)
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