Лунев тренируется на базе «Зенита». Экс-вратарь петербуржцев ищет клуб после ухода из «Байера»
Вратарь Андрей Лунев вернулся в расположение «Зенита».
По информации «Спорт-Экспресса», 31-летний футболист проводит индивидуальные занятия на базе «Зенита» в Удельном парке.
Бывший вратарь петербуржцев и сборной России попросил руководство «Зенита» предоставить ему такую возможность, футболисту пошли навстречу. Сейчас Лунев ищет новый клуб.
Голкипер находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Байером», в котором он провел 3 матча за 2 сезона. С 2017 по 2021 год Лунев выступал за «Зенит».
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"Нет никакого смысла протирать штаны" - это он полтора года назад сказал...
помню его истерику "а пачиму малком на первом месте бомбардиров, если у него столько же голов, сколько и у промеса"
и ответ, потому что нет голов с пенальти его не устраивал, орал про заговор)