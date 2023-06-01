Лунев тренируется на базе «Зенита». Экс-вратарь петербуржцев ищет клуб после ухода из «Байера»

Вратарь Андрей Лунев вернулся в расположение «Зенита».

По информации « », 31-летний футболист проводит индивидуальные занятия на базе « » в Удельном парке.

Бывший вратарь петербуржцев и сборной России попросил руководство «Зенита» предоставить ему такую возможность, футболисту пошли навстречу. Сейчас ищет новый клуб.

Голкипер находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Байером», в котором он провел 3 матча за 2 сезона. С 2017 по 2021 год Лунев выступал за «Зенит».

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