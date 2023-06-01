Лунев тренируется на базе «Зенита». Экс-вратарь петербуржцев ищет клуб после ухода из «Байера»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Лунев Спорт-Экспресс Футбол

Вратарь Андрей Лунев вернулся в расположение «Зенита».

По информации «Спорт-Экспресса», 31-летний футболист проводит индивидуальные занятия на базе «Зенита» в Удельном парке. 

Бывший вратарь петербуржцев и сборной России попросил руководство «Зенита» предоставить ему такую возможность, футболисту пошли навстречу. Сейчас Лунев ищет новый клуб.

Голкипер находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Байером», в котором он провел 3 матча за 2 сезона. С 2017 по 2021 год Лунев выступал за «Зенит».

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37 комментариев

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Удар Кержакова
Столько говна вылил его агент на Зенит и Семака, а Лунева приняли как родного. Респект!
+82
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+82
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SMART789
ахахахаха привет агенту
+47
0
+47
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Зелёный гопник
Ответ Илья Ворошилов
Хотя бы попробовал , не то что Дивеевы и Бариновы
Баринов между прочим почти закрыл Клаудиньо, имейте уважение 😁
+27
-2
+25
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SirArktic
Ответ Илья Ворошилов
Хотя бы попробовал , не то что Дивеевы и Бариновы
нифига он не пробовал, он пытался из Зенита денег выжать, не вышло - пришлось ехать на банку
+23
-2
+21
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Ебздрогыч
3 матча за 2 сезона - это практически график работы Деда Мороза: сутки через 364
+18
-1
+17
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Alex1104
Ответ Удар Кержакова
Столько говна вылил его агент на Зенит и Семака, а Лунева приняли как родного. Респект!
Редкостный ... агент. Его телеграмканал называется "Честность - не порок".
"Нет никакого смысла протирать штаны" - это он полтора года назад сказал...
+15
0
+15
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Илья Ворошилов
Хотя бы попробовал , не то что Дивеевы и Бариновы
+26
-13
+13
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lovkac
Интересно что по этому поводу скажет "юрист", вы не понимаете это другое и это я их прогнул?
+7
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Fjordy
Съездил в Германию пивка попить.
+6
0
+6
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schwein
Ответ </c/>
с учётом вратарской бригады зенита, очевидное решение не смотря на прошлое...добавлю, теперь карты в руках руководства зенита и агента можно нагибать как угодно, я бы на месте руководителей зенита и рубля агенту не выписал...
Да чет уже нет уверенности, что Лунев может стать полноценным №1. В такой ситуации и Мишани хватит, тем более говорят, он сейчас главный лидер раздевалки.
+4
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+4
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Удар Кержакова
Ответ </c/>
с учётом вратарской бригады зенита, очевидное решение не смотря на прошлое...добавлю, теперь карты в руках руководства зенита и агента можно нагибать как угодно, я бы на месте руководителей зенита и рубля агенту не выписал...
Не понятно только его состояние после 1.5 года сидения на лавке. Не уверен, что сейчас он лучше Гойло или Кержакова.
+4
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+4
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Антон Лукашов
Не хорошо считать чужие деньги, но все же любопытно, сколько заработал игрок, выйдя 3 раза на поле за 2 сезона?
+4
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Crowned Salmon
посмотрим, что клоун будет рассказывать

помню его истерику "а пачиму малком на первом месте бомбардиров, если у него столько же голов, сколько и у промеса"
и ответ, потому что нет голов с пенальти его не устраивал, орал про заговор)
+3
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SMART789
Ответ Илья Ворошилов
Хотя бы попробовал , не то что Дивеевы и Бариновы
Вы про немецкое пиво и колбасу?
+2
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Ответ Удар Кержакова
Столько говна вылил его агент на Зенит и Семака, а Лунева приняли как родного. Респект!
с учётом вратарской бригады зенита, очевидное решение не смотря на прошлое...добавлю, теперь карты в руках руководства зенита и агента можно нагибать как угодно, я бы на месте руководителей зенита и рубля агенту не выписал...
+4
-2
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igor.igorev
Ответ Fjordy
Съездил в Германию пивка попить.
Мог бы просто на выходные туда летать и пить пиво.
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Crowned Salmon
Ответ Ninjah
Надо было пытаться его сохранить. в миллион раз лучше, чем Керж!
с таким токсичным окружением - не нужен. пусть в Спартак идёт
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schwein
Ответ lovkac
Интересно что по этому поводу скажет "юрист", вы не понимаете это другое и это я их прогнул?
Потом выяснится что агент упросил Зенит пустить за отказ от требований по деньгам.
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igor.igorev
Это чудо возомнило себя вратарём.
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Gonzoo
Пусть в Динамо идёт
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AIBOLIT66
Надо ехать в Европу....
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Ростов-на-Дону
Ответ Ninjah
Надо было пытаться его сохранить. в миллион раз лучше, чем Керж!
Мне тоже доставляли удовольствие его фокусы в "зинити"!
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Ninjah
Ответ Crowned Salmon
с таким токсичным окружением - не нужен. пусть в Спартак идёт
агента можно поменять если что.
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Zenith forever
Ответ Кино Музыка
Необычная ситуация, сильных вратарей в РПЛ больше чем когда бы то ни было.
Совершенно не согласен. Это раньше всегда была такая ситуация. И у Яшина, и у Рудакова , и у Дасаева всегда была целая группа дублеров, практически не уступающая основному вратарю. Потом все изменилось, вратарями сборной становились довольно посредственные Филимонов, Нигматулин, Овчинников и др. Хорошо появился Акинфеев. А сейчас вообще нет ни одного стабильно классного вратаря для первого номера сборной, да и в клубах уровень вратарей очень посредственный.
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Любовь Мелехова
Ответ Илья Ворошилов
Немецкое пиво я сам люблю. Но то что Кержаков попытался заиграть в Бундеслиге уже не плохо
Может, все таки Лунев? Кержаков Миша играл только в РПЛ.
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